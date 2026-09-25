Xác lập kỷ lục thế giới về xe điện đi được xa nhất

TPO - Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển hơn 1.200 km/lần sạc của Lucid Air Grand Touring vừa bị xô đổi bởi một mẫu xe điện Audi.

Trong khi hạ tầng sạc ngày càng được cải thiện, các mẫu xe điện hiện đại cũng có thể di chuyển xa hơn đáng kể so với thế hệ trước nhờ những cải tiến công nghệ.

Trên thị trường hiện không thiếu các lựa chọn xe điện trang bị bộ pin dung lượng lớn, cho khả năng di chuyển đường dài hơn 1.000 km/lần sạc.

Đáng chú ý, mẫu Lucid Air Grand Touring từng lập kỷ lục Guinness về hành trình dài nhất của một chiếc ô tô điện chỉ với một lần sạc vào năm 2025. Mẫu xe này đã di chuyển được 1.205 km, nhưng thành tích trên vừa bị một mẫu xe Audi vượt qua.

Tay đua Miko Marczyk lập kỷ lục thế giới với chiếc A6 Sportback e-tron performance. Ảnh: Audi

Nhà vô địch giải đua Rally châu Âu Miko Marczyk mới đây thiết lập kỷ lục mới trên chiếc Audi A6 Sportback e-tron performance. Hành trình bắt đầu tại Zakopane, Ba Lan, nơi dãy núi Tatra mang đến nhiều điều kiện thuận lợi để tận dụng khả năng phanh tái sinh của xe.

Từ đây, Marczyk di chuyển tới Kraków, sau đó men theo thung lũng sông Vistula đến Sandomierz. Tay đua tiếp tục đi qua “Puławy, Warsaw, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz và khu vực Tri-City trước khi đến Hel”.

Tại đây, anh quay đầu và bắt đầu hành trình trở lại theo tuyến đường cũ. Khi chiếc xe cạn năng lượng trên đoạn đường giữa Toruń và Ciechocinek, quãng đường mà xe đã hoàn thành đạt 1.338 km chỉ với một lần sạc.

Con số này đặc biệt ấn tượng khi Audi A6 Sportback e-tron performance chỉ có phạm vi hoạt động kết hợp được công bố ở mức 681-776 km. Mẫu xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Marczyk cho biết kỷ lục được thiết lập trên các tuyến đường công cộng vẫn đang có phương tiện lưu thông, đồng thời cũng trải qua khung giờ cao điểm. Dù vậy, Audi A6 Sportback e-tron performance chỉ tiêu thụ trung bình 7,09 kWh/100 km trong toàn bộ hành trình.

Tay đua này cũng đánh giá cao nền tảng xe điện của Audi nói riêng và Tập đoàn Volkswagen nói chung, khi cho rằng đây là công nghệ thuộc nhóm tốt nhất thế giới hiện tại.

Đáng chú ý, Marczyk hiện sở hữu kỷ lục Guinness ở cả lĩnh vực xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện. Năm 2025, anh từng lập kỷ lục về “quãng đường di chuyển xa nhất với một bình nhiên liệu” trên chiếc Skoda Superb. Tay đua này đã hoàn thành 2.831 km, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,6 lít/100 km.