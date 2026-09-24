Chạy xe cường độ cao, người dùng cần gì ở một xưởng dịch vụ?

Với người sử dụng ô tô thường xuyên, một điểm dịch vụ gần nhà giúp tiết kiệm thời gian, còn khả năng tiếp nhận và xử lý nhanh giúp phương tiện sớm trở lại hành trình. Mạng lưới gần 450 xưởng cùng đội ngũ kĩ thuật chất lượng, thiết bị, quy trình hiện đại… đang tạo nên lợi thế hậu mãi rõ rệt cho VinFast.

Xưởng phủ rộng, dịch vụ chỉn chu: Chủ xe chấm “điểm cộng lớn”

Với người sử dụng ô tô hằng ngày, đặc biệt là nhóm chạy xe cường độ cao, thời gian phương tiện nằm xưởng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công việc. Vì vậy, khoảng cách tới nơi bảo dưỡng, tốc độ tiếp nhận và khả năng xử lý đều là những yếu tố được quan tâm.

Sau hai lần sử dụng dịch vụ tại xưởng VinFast Sơn Đồng, chủ xe Nam Nguyễn cho biết anh hài lòng với trải nghiệm nhận được.

“Sau hai lần trực tiếp trải nghiệm, tôi thấy hài lòng. Nhân viên nhiệt tình, chu đáo, tư vấn và xử lý công việc khá ổn”, anh Nam chia sẻ.

Theo anh, sự thuận tiện không dừng ở việc xưởng nằm gần nơi ở. Xe được tiếp nhận nhanh, tình trạng phương tiện và hướng xử lý được trao đổi rõ ràng giúp anh dễ sắp xếp thời gian hơn.

Để quá trình này diễn ra thuận lợi, xưởng dịch vụ cần có đội ngũ kỹ thuật chất lượng, thiết bị chẩn đoán và quy trình hiện đại, phù hợp với ô tô điện. Việc xác định chính xác vấn đề ngay từ đầu giúp rút ngắn thời gian xử lý, đặc biệt có ý nghĩa với người cần sử dụng xe hằng ngày.

VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố. Quy mô mạng lưới giúp chủ xe dễ tìm được nơi bảo dưỡng, sửa chữa hoặc kiểm tra phương tiện gần nơi ở hay thuận với lịch trình di chuyển.

Lợi thế này càng rõ với người thường xuyên đi liên tỉnh hoặc sử dụng ô tô để kinh doanh. Khi cần chăm sóc phương tiện, khách hàng có thêm lựa chọn ở nhiều địa điểm, thay vì phải phụ thuộc vào một số xưởng tập trung tại các thành phố lớn.

Trải nghiệm tại xưởng còn được quyết định bởi cách đội ngũ dịch vụ chăm sóc phương tiện. Trong một chia sẻ trên cộng đồng chủ xe VF 5, tài khoản Vũ Thanh Vân đánh giá nhân viên dịch vụ “cẩn thận, nhiệt tình và lịch sự”. Chủ xe này cũng ghi nhận việc đội ngũ chủ động bọc bảo vệ ghế và vô-lăng trong quá trình kiểm tra xe, coi đây là điểm cộng lớn với người dùng kỹ tính.

Hệ thống hỗ trợ được đầu tư dài hạn

Sự cố có thể phát sinh khi xe đang di chuyển và cách xa xưởng dịch vụ. Trong tình huống này, điều chủ xe cần trước tiên là một đầu mối dễ liên hệ và có khả năng phản hồi nhanh.

Một thành viên trong cộng đồng người dùng VF 7 và VF 3 từng chia sẻ trải nghiệm gọi cứu hộ VinFast khi xe gặp vấn đề. Theo chủ xe, lực lượng hỗ trợ có mặt kịp thời và quá trình cứu hộ không phát sinh chi phí.

“Dịch vụ nhanh, gọi là có mặt, lại được cứu hộ miễn phí. Quá ổn”, người này nhận xét.

Sự hiện diện của dịch vụ cứu hộ 24/7 giúp chủ xe bớt lúng túng trong những tình huống ngoài kế hoạch. Sau khi được hỗ trợ tại hiện trường, phương tiện có thể được đưa tới xưởng phù hợp để tiếp tục kiểm tra và xử lý.

Khả năng kết nối giữa cứu hộ và hệ thống xưởng đặc biệt hữu ích với người chạy xe đường dài hoặc có lịch trình liên tục. Thay vì tự tìm đơn vị bên ngoài, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với hệ thống VinFast để nhận hướng dẫn.

Song song với việc mở rộng số lượng điểm dịch vụ, nguồn nhân lực kỹ thuật cũng được VinFast chú trọng. Hãng đã hợp tác với 30 trường đại học, cao đẳng để đưa nội dung sửa chữa ô tô điện vào chương trình đào tạo, đồng thời bàn giao xe và thiết bị phục vụ thực hành.

Hoạt động này góp phần chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật viên có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với phương tiện điện. Khi số lượng ô tô VinFast trên thị trường tiếp tục tăng, lực lượng nhân sự được đào tạo bài bản là nền tảng để hệ thống xưởng duy trì khả năng phục vụ.

Gần 450 xưởng dịch vụ, hệ thống máy móc hiện đại, quy trình chuẩn, nguồn kỹ thuật viên liên tục được bổ sung giúp VinFast xây dựng hệ thống hậu mãi đủ rộng và đủ sâu. Với chủ xe, lợi thế ấy được cảm nhận rất rõ qua mỗi lần cần hỗ trợ: dễ tìm đúng nơi, được phục vụ kịp thời và sớm tiếp tục hành trình.