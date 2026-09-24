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Xe

Honda tham vọng ra mắt SUV đầu bảng mới, lớn hơn cả Land Cruiser

Lê Tuấn

TPO - Honda được cho là đang lên kế hoạch tham gia phân khúc SUV cỡ lớn 3 hàng ghế. Theo đó, một mẫu SUV đầu bảng hoàn toàn mới đang được phát triển với tên gọi nội bộ Pilot XXL.

Theo Automotive News, mẫu SUV 3 hàng ghế mới của Honda dự kiến có chiều dài lớn hơn khoảng 20 cm so với mẫu Pilot đang bán trên thị trường (dài 5,08 mét).

Với kích thước được mở rộng đáng kể, Pilot XXL sẽ bước vào phân khúc SUV cỡ lớn (full-size), nơi có sự góp mặt của những đối thủ như Toyota Sequoia, Nissan Armada và Jeep Wagoneer.

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Pilot đang là dòng SUV lớn nhất hiện nay của Honda.

Ở Mỹ, nhóm khách hàng đang sử dụng Ford Expedition và Chevrolet Tahoe thường có mức độ trung thành cao với thương hiệu. Dẫu vậy, Honda được kỳ vọng vẫn có thể thu hút một bộ phận người dùng đang tìm kiếm một mẫu SUV lớn hơn Pilot.

Kế hoạch phát triển Pilot XXL cũng tương đồng với hướng đi của Acura, thương hiệu xe sang thuộc Honda. Acura được cho là đang phát triển một mẫu SUV đầu bảng 3 hàng ghế mới, dự kiến bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2029.

Một mẫu xe mang thương hiệu Honda, sử dụng chung nền tảng với sản phẩm của Acura, dự kiến xuất hiện sau đó vào khoảng năm 2032.

Nhiều khả năng Pilot XXL sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid V6 thế hệ mới đang được Honda phát triển. Vào mùa thu năm ngoái, Honda xác nhận hãng đang nghiên cứu hệ thống này và dự kiến trang bị cho các mẫu xe hybrid cỡ lớn trong tương lai.

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Việc Honda hướng tới phân khúc SUV full-size được cho là phù hợp khi thị trường Mỹ đặc biệt ưa thích những mẫu xe có kích thước lớn. Hệ truyền động hybrid V6 mới cũng được đánh giá là thích hợp để trang bị cho mẫu SUV đầu bảng này.

Trong khi đó ở các thị trường châu Á, Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt mẫu Avancier thế hệ mới vào đầu năm 2027. Xe có chiều dài khoảng 5 mét, cấu hình 7 chỗ ngồi và hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới.

Lê Tuấn
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