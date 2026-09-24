Ưu đãi 3%, hỗ trợ vay tới 100%: Thêm động lực để người trẻ chọn VF 2

Thay vì chờ nhiều năm để mua một chiếc xe lớn, người dùng có thể lựa chọn mẫu ô tô vừa với nhu cầu đi làm, đưa đón người thân và di chuyển trong thành phố. Giá mềm, thêm ưu đãi chuyển đổi xanh, kích thước gọn cùng chi phí sử dụng thấp giúp VF 2 mở ra cách tiếp cận thực tế hơn với chiếc ô tô đầu tiên.

Chọn xe đúng nhu cầu sử dụng thường ngày

Khi ô tô là khoản đầu tư lớn, người mua thường muốn chiếc xe đầu tiên phải đáp ứng mọi nhu cầu trong nhiều năm. Xe cần đủ rộng cho cả gia đình, chở được nhiều hành lý và sẵn sàng cho những chuyến đi xa, dù phần lớn thời gian chỉ phục vụ một hoặc hai người trong thành phố.

Cách lựa chọn này không sai, nhưng có thể khiến nhiều người phải trì hoãn kế hoạch sở hữu ô tô để tiếp tục tích lũy cho một mẫu xe lớn hơn. Trong khi đó, những nhu cầu cần giải quyết ngay lại khá đơn giản: tránh nắng mưa khi đi làm, đưa đón con an toàn hơn hoặc có phương tiện chủ động cho các lịch trình ngắn.

“Mỗi ngày tôi chủ yếu đi làm một mình hoặc chở thêm một người. Nếu tiếp tục chờ một mẫu xe lớn, tôi vẫn phải đi xe máy thêm vài năm”, anh Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Từ nhu cầu thực tế đó, anh Hoàng chuyển hướng tìm kiếm một mẫu xe gọn, đủ chỗ cho các chuyến đi thường ngày và không đòi hỏi ngân sách quá lớn. VF 2 trở thành lựa chọn phù hợp khi tập trung đúng vào nhóm hành trình này.

Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và có 4 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu đi làm, chở thêm người hoặc đưa đón con trong thành phố. Kích thước gọn cũng giúp người mới lái bớt áp lực khi đi qua đường nhỏ, quay đầu và tìm chỗ đỗ.

Chiều dài cơ sở 2.065 mm tạo điều kiện bố trí cabin đủ dùng cho gia đình nhỏ. Hàng ghế sau có móc ISOFIX để lắp ghế trẻ em tương thích, trong khi bán kính quay đầu tối thiểu 4,45 m hỗ trợ xe đổi hướng trong không gian hạn chế.

Giải bài toán chi phí dài hạn

Giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin, là yếu tố giúp VF 2 đưa kế hoạch sở hữu ô tô đến gần hơn với nhóm khách hàng trước đây chủ yếu sử dụng xe máy. Thay vì phải tích lũy cho một mẫu xe trị giá gấp vài lần, người mua có thể lựa chọn phương tiện vừa với khả năng tài chính và nhu cầu hiện tại.

Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 được hưởng ưu đãi 3% khi chuyển đổi sang VF 2. Chính sách áp dụng với người đang sở hữu ô tô hoặc xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, cũng như người sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast.

Người mua còn có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”.

Về chi phí sử dụng, chủ sở hữu VF 2 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này đưa khoản chi năng lượng trong những năm đầu sử dụng về 0 đồng với nhiều gia đình.

VF 2 không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, nhờ đó lược bỏ các hạng mục bảo dưỡng định kỳ của xe động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng ở mức 15.000 km hoặc một năm giúp người dùng giảm bớt nhiều chi phí và thời gian vào xưởng.

Xe được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km; riêng pin cao áp được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Dịch vụ cứu hộ 24/7 trong thời gian bảo hành tạo thêm điểm tựa cho người lần đầu sở hữu ô tô.

Thay vì trì hoãn nhu cầu hiện tại để chờ một chiếc xe đáp ứng mọi mục đích trong tương lai, người trẻ có thể bắt đầu với VF 2 - mẫu ô tô vừa tầm tài chính, phù hợp nhịp sống đô thị và đủ thiết thực cho phần lớn hành trình mỗi ngày.