Cận cảnh Ferrari 12Cilindri độc nhất Việt Nam lăn bánh ở TPHCM

TPO - Chiếc Ferrari 12Cilindri độc nhất Việt Nam vừa có lần hiếm hoi lộ diện và lăn bánh trên đường phố TP.HCM, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mê xe trong nước.

Ferrari 12Cilindri lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Video: Car Spotting Vietnam

Chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vừa xuất hiện tại một sự kiện về xe thể thao diễn ra ở TP.HCM vào cuối tuần qua. Theo tìm hiểu, siêu xe này được đưa về nước thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Tại châu Âu, Ferrari 12Cilindri có giá khởi điểm 395.000 Euro, quy đổi tương đương hơn 11 tỷ đồng. Đây mới là mức giá cơ bản và chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa theo yêu cầu của khách hàng.

Giá bán của chiếc 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam hiện chưa được tiết lộ, song dự kiến cao hơn đáng kể so với mức giá tiêu chuẩn trên khi đóng đủ các loại thuế phí để lăn bánh.

Chiếc 12Cilindri này mang ngoại thất màu đỏ ánh kim đặc trưng trên nhiều mẫu siêu xe của thương hiệu Ferrari. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu đơn sơn đen bóng, tạo điểm nhấn với cùm phanh màu vàng phía sau. Một số chi tiết ngoại thất như ốp cản trước, cản sau và ốp sườn được làm từ vật liệu carbon.

Ferrari 12Cilindri sở hữu thiết kế đậm chất grand tourer với phần mui dài. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thanh mảnh cùng dải màu đen chạy ngang, gợi nhớ đến Ferrari 365 GTB/4 Daytona.

Trong khi đó, phần đuôi được tạo hình mềm mại hơn, kết hợp kính hậu lớn và cụm đèn hậu đặt thấp. Phía sau xe còn được tích hợp cánh gió ẩn, có khả năng tự động kích hoạt khi xe đạt tốc độ trên 60 km/h.

Khoang lái của 12Cilindri có nhiều điểm tương đồng với mẫu SUV Purosangue. Khu vực táp-lô được bố trí đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch dành cho người lái, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch và một màn hình 8,8 inch tùy chọn dành cho hành khách.

Đóng vai trò kế nhiệm 812 Superfast, Ferrari 12Cilindri được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L. Đây cũng là một trong những mẫu Ferrari thương mại cuối cùng sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên mà không kết hợp hệ thống hybrid.

Khối động cơ V12 trên Ferrari 12Cilindri sản sinh công suất tối đa 819 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm. Theo công bố của Ferrari, động cơ này có thể đạt vòng tua tối đa 9.500 vòng/phút, cao hơn hơn 1.000 vòng/phút so với mẫu xe tiền nhiệm.

Động cơ V12 kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau. Ferrari cho biết hộp số có tốc độ sang số nhanh hơn 30% so với 812 Superfast. Nhờ đó, 12Cilindri có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây, từ 0 lên 200 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h.

Ảnh: Car Spotting Vietnam