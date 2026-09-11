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Xe

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Loạt siêu xe "ngược dòng thị trường", tăng giá hàng tỷ đồng

Lê Tuấn

TPO - Trái ngược với nhóm xe phổ thông liên tục được các hãng và đại lý áp dụng chính sách giảm giá để kích cầu doanh số thì một số thương hiệu siêu xe lại điều chỉnh giá với mức tăng lên tới 7 tỷ đồng.

Mới đây, nhà phân phối chính hãng của thương hiệu McLaren và Lamborghini tại Việt Nam công bố bảng giá mới với hầu hết mẫu siêu xe đều tăng. Mức chênh lệch so với giá cũ dao động khoảng 1-7,2 tỷ đồng.

Với McLaren, thương hiệu siêu xe này tăng giá toàn bộ 4 phiên bản xe đang phân phối tại Việt Nam. Mức tăng giá bán cao nhất chạm ngưỡng 6 tỷ đồng.

Trong đó, mẫu xe Artura Coupe được niêm yết với mức giá tiêu chuẩn mới gần 18 tỷ đồng, tăng khoảng 2,7 tỷ đồng. Biến thể mui trần Artura Spider tăng gần 3 tỷ đồng, có mức giá mới là hơn 19,65 tỷ đồng.

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Một chiếc siêu xe McLaren Artura được bàn giao cho khách hàng tại TP.HCM. Ảnh: Đại lý

Phiên bản McLaren 750S Coupe cũng đã điều chỉnh tăng thêm khoảng 5,4 tỷ đồng lên mức giá mới gần chạm ngưỡng 28 tỷ đồng. Biến thể 750S Spider có giá niêm yết mới khoảng 30,99 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng.

Còn với Lamborghini, các dòng Urus, Temerario và Revuelto đều được cập nhật giá. Trong đó, Urus Performante có mức giá mới từ 20,295 tỷ đồng, tăng gần 3,8 tỷ đồng so với mức 16,5 tỷ đồng khi xe ra mắt tại Việt Nam năm 2023.

Mẫu xe Temerario tăng giá nhiều nhất lên đến hơn 7 tỷ đồng so với trước, qua đó đẩy giá niêm yết mới lên mức 26,752 tỷ đồng. Trước đó khi ra mắt Việt Nam vào tháng 11/2025, mẫu siêu xe kế nhiệm Huracan có giá khoảng 19,6 tỷ đồng.

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Mẫu xe Revuelto được niêm yết với mức giá mới 53,955 tỷ đồng, đồng thời được bổ sung thêm phiên bản hoàn toàn mới Revuelto SV với mức giá niêm yết 60,115 tỷ đồng.

Phía nhà phân phối không giải thích lý do cụ thể cho đợt tăng giá các mẫu siêu xe nêu trên. Theo giới chuyên gia nhận định, có nhiều yếu tố như giá xuất xưởng từ hãng, chi phí nhập khẩu, logistics, tỷ giá và chi phí vận hành của hệ thống phân phối đều có thể tác động đáng kể đến giá xe cuối cùng được đưa ra thị trường tại Việt Nam.

Lê Tuấn
#siêu xe #tăng giá #McLaren #Lamborghini #giá siêu xe #giá ô tô #xe thể thao

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