Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

VinFast VF 2: Chiếc ô tô “nhẹ đầu” cho chị em suốt quá trình sở hữu

P.V

Kích thước nhỏ gọn giúp VinFast VF 2 dễ xoay trở, đỗ xe trong không gian hẹp, trong khi giá niêm yết 188 triệu đồng cùng chi phí sử dụng thấp của xe điện giảm thêm nhiều khoản phải tính toán trong quá trình sở hữu. Đây là những yếu tố đáng chú ý với phái đẹp cần một chiếc ô tô đơn giản cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

“Gọn dáng”, nhẹ áp lực khi đỗ xe

Có bằng lái từ năm 2025 và đã cầm lái chiếc xe của gia đình khá thường xuyên, chị Vũ Hoàng Yến, 31 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội, không còn gặp nhiều khó khăn khi xử lý các tình huống trên đường. Tuy nhiên, chị vẫn gặp khó khi phải đỗ xe.

“Mỗi khi ghép ngang hoặc đỗ xe trong không gian hẹp, tôi thường phải căn đi căn lại mới vào chuẩn được. Có lần vào hầm, tôi tiến lên lùi xuống mấy lượt vẫn không xong, phía sau có xe chờ nên càng cuống”, chị Yến chia sẻ.

Vì vậy, khi tìm mua một chiếc ô tô riêng để đi làm hằng ngày, chị ưu tiên các mẫu xe có kích thước gọn gàng. VinFast VF 2 với chiều dài 3.090 mm, chiều rộng 1.496 mm và chiều cao 1.663,2 mm là ứng cử viên số 1 của chị. Kích thước này mang tới lợi thế khi xoay trở trong ngõ nhỏ, hầm chung cư hay các bãi đỗ có mật độ phương tiện cao.

Theo chị Yến, một khác biệt dễ nhận thấy khi chuyển sang một chiếc xe nhỏ nằm ở việc căn khoảng cách. Thân xe ngắn khiến chị dễ hình dung vị trí đầu và đuôi xe hơn, đồng thời có thêm khoảng trống để chỉnh xe nếu góc vào chưa chuẩn.

Kích thước gọn cũng phát huy lợi thế trong những tình huống thường gặp khác của giao thông đô thị như quay đầu trên đường nhỏ, di chuyển qua đoạn có nhiều xe đỗ hai bên hay tìm chỗ dừng trong khu phố đông.

Giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng cũng “nhẹ đầu”

Đáng chú ý, dù có kích thước gọn, VF 2 vẫn bố trí đủ 4 chỗ ngồi. Với lịch trình chủ yếu gồm đi làm hằng ngày, mua sắm và thỉnh thoảng chở thêm người thân hoặc bạn bè, cấu hình này “vừa xinh” với nhu cầu sử dụng của chị Yến.

Lý do khác để chị Yến hài lòng với VF 2 là chi phí sở hữu và vận hành. VF 2 hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng. Hãng xe Việt đang áp dụng chính sách “Mua xe 0 đồng”, cho phép người dùng mua trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng. Xe điện hiện cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách áp dụng đến năm 2030, giảm đáng kể chi phí ban đầu cho nhóm khách hàng trẻ hoặc người lần đầu chuyển từ xe máy lên ô tô.

Trong quá trình sử dụng, khách hàng được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với người chủ yếu đi lại quãng ngắn trong thành phố như chị Yến, khoản chi thường xuyên cho năng lượng vì thế có thể về gần như bằng 0 trong hơn 2 năm đầu sở hữu.

“Tôi không đi quá nhiều, chủ yếu là từ nhà tới công ty rồi cuối tuần đi loanh quanh, với mức ưu đãi này thì quá dư dả cho nhu cầu”, chị cho biết.

Bài toán bảo dưỡng cũng đơn giản hơn nhờ đặc thù cấu tạo đơn giản của ô tô điện: không có các hạng mục như dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay hệ thống xả, qua đó bớt nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ so với xe xăng. “Như chiếc xe xăng của gia đình thì còn phải để ý lịch thay dầu, thay nhớt. Còn với VF 2, tới kỳ hãng nhắc bảo dưỡng thì tôi mang xe đi kiểm tra là được”, chị Yến bổ sung.

Mạng lưới hậu mãi rộng cũng là một phần trong bài toán sử dụng xe của chị Yến, bởi VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố. Chị có thể dễ dàng tìm được điểm bảo dưỡng thuận tiện thay vì phải dành nhiều thời gian tìm gara.

Dễ dùng, dễ mua và dễ “nuôi”, VF 2 là mẫu xe phù hợp với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, đặc biệt là phái đẹp chủ yếu di chuyển trong đô thị. Với nhu cầu đi làm, mua sắm hay đưa đón hằng ngày, mẫu xe Việt đang là lựa chọn vừa đủ, khiến chị em “nhẹ đầu” trong quá trình sử dụng.

P.V
#VinFast #VF 2 #xe điện #xe nhỏ gọn #phái đẹp #đô thị #bảo dưỡng

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe