VinFast VF 2: Chiếc ô tô “nhẹ đầu” cho chị em suốt quá trình sở hữu

Kích thước nhỏ gọn giúp VinFast VF 2 dễ xoay trở, đỗ xe trong không gian hẹp, trong khi giá niêm yết 188 triệu đồng cùng chi phí sử dụng thấp của xe điện giảm thêm nhiều khoản phải tính toán trong quá trình sở hữu. Đây là những yếu tố đáng chú ý với phái đẹp cần một chiếc ô tô đơn giản cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

“Gọn dáng”, nhẹ áp lực khi đỗ xe

Có bằng lái từ năm 2025 và đã cầm lái chiếc xe của gia đình khá thường xuyên, chị Vũ Hoàng Yến, 31 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội, không còn gặp nhiều khó khăn khi xử lý các tình huống trên đường. Tuy nhiên, chị vẫn gặp khó khi phải đỗ xe.

“Mỗi khi ghép ngang hoặc đỗ xe trong không gian hẹp, tôi thường phải căn đi căn lại mới vào chuẩn được. Có lần vào hầm, tôi tiến lên lùi xuống mấy lượt vẫn không xong, phía sau có xe chờ nên càng cuống”, chị Yến chia sẻ.

Vì vậy, khi tìm mua một chiếc ô tô riêng để đi làm hằng ngày, chị ưu tiên các mẫu xe có kích thước gọn gàng. VinFast VF 2 với chiều dài 3.090 mm, chiều rộng 1.496 mm và chiều cao 1.663,2 mm là ứng cử viên số 1 của chị. Kích thước này mang tới lợi thế khi xoay trở trong ngõ nhỏ, hầm chung cư hay các bãi đỗ có mật độ phương tiện cao.

Theo chị Yến, một khác biệt dễ nhận thấy khi chuyển sang một chiếc xe nhỏ nằm ở việc căn khoảng cách. Thân xe ngắn khiến chị dễ hình dung vị trí đầu và đuôi xe hơn, đồng thời có thêm khoảng trống để chỉnh xe nếu góc vào chưa chuẩn.

Kích thước gọn cũng phát huy lợi thế trong những tình huống thường gặp khác của giao thông đô thị như quay đầu trên đường nhỏ, di chuyển qua đoạn có nhiều xe đỗ hai bên hay tìm chỗ dừng trong khu phố đông.

Giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng cũng “nhẹ đầu”

Đáng chú ý, dù có kích thước gọn, VF 2 vẫn bố trí đủ 4 chỗ ngồi. Với lịch trình chủ yếu gồm đi làm hằng ngày, mua sắm và thỉnh thoảng chở thêm người thân hoặc bạn bè, cấu hình này “vừa xinh” với nhu cầu sử dụng của chị Yến.

Lý do khác để chị Yến hài lòng với VF 2 là chi phí sở hữu và vận hành. VF 2 hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng. Hãng xe Việt đang áp dụng chính sách “Mua xe 0 đồng”, cho phép người dùng mua trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng. Xe điện hiện cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách áp dụng đến năm 2030, giảm đáng kể chi phí ban đầu cho nhóm khách hàng trẻ hoặc người lần đầu chuyển từ xe máy lên ô tô.

Trong quá trình sử dụng, khách hàng được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với người chủ yếu đi lại quãng ngắn trong thành phố như chị Yến, khoản chi thường xuyên cho năng lượng vì thế có thể về gần như bằng 0 trong hơn 2 năm đầu sở hữu.

“Tôi không đi quá nhiều, chủ yếu là từ nhà tới công ty rồi cuối tuần đi loanh quanh, với mức ưu đãi này thì quá dư dả cho nhu cầu”, chị cho biết.

Bài toán bảo dưỡng cũng đơn giản hơn nhờ đặc thù cấu tạo đơn giản của ô tô điện: không có các hạng mục như dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay hệ thống xả, qua đó bớt nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ so với xe xăng. “Như chiếc xe xăng của gia đình thì còn phải để ý lịch thay dầu, thay nhớt. Còn với VF 2, tới kỳ hãng nhắc bảo dưỡng thì tôi mang xe đi kiểm tra là được”, chị Yến bổ sung.

Mạng lưới hậu mãi rộng cũng là một phần trong bài toán sử dụng xe của chị Yến, bởi VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố. Chị có thể dễ dàng tìm được điểm bảo dưỡng thuận tiện thay vì phải dành nhiều thời gian tìm gara.

Dễ dùng, dễ mua và dễ “nuôi”, VF 2 là mẫu xe phù hợp với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, đặc biệt là phái đẹp chủ yếu di chuyển trong đô thị. Với nhu cầu đi làm, mua sắm hay đưa đón hằng ngày, mẫu xe Việt đang là lựa chọn vừa đủ, khiến chị em “nhẹ đầu” trong quá trình sử dụng.