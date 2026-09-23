Tiêu chí chọn ô tô thay đổi: Vì sao VinFast có thêm lợi thế?

Ngoài thiết kế, trang bị hay giá bán, người mua ô tô ngày càng quan tâm tới chính sách bảo hành, bảo dưỡng và chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Trong bối cảnh đó, VinFast có thêm lợi thế từ hệ thống hậu mãi phủ rộng và danh mục sản phẩm đa dạng.

Sở hữu xe là một trải nghiệm tổng thể

Nếu như trước đây, tiêu chí lựa chọn ô tô thường chỉ xoay quanh động cơ, trang bị an toàn, tiện nghi và giá lăn bánh, thì hiện nay, khách hàng đặt ra nhiều câu hỏi hơn khi mua xe: xưởng dịch vụ có gần nhà không, bảo hành bao lâu, bảo dưỡng mất bao nhiêu thời gian, chi phí ra sao hay khi xe gặp sự cố thì được hỗ trợ thế nào.

Những câu hỏi này cũng là lý do anh Phạm Hữu Đạt, 38 tuổi, sống tại Quảng Ngãi, lựa chọn xe điện VinFast thay thế chiếc xe cũ của gia đình để có trải nghiệm hậu mãi toàn diện hơn. “Trước đây tôi dùng xe của thương hiệu có mạng lưới khá nhỏ, mỗi lần bảo dưỡng phải chạy ra thành phố lớn, mất trọn một ngày. Bây giờ xưởng cách nhà vài km, đến kỳ, tôi tranh thủ ít phút chạy qua là xong”, anh nói.

VinFast hiện sở hữu mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố. Với khách hàng ngoài các đô thị lớn, độ phủ này rút ngắn đáng kể quãng đường và thời gian dành cho mỗi lần bảo dưỡng, kiểm tra hoặc sửa chữa xe.

Đi cùng mạng lưới xưởng là chính sách bảo hành xe và pin cao áp lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, tùy dòng xe và điều kiện áp dụng. Hãng duy trì tổng đài chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Bên cạnh đó, thông qua ứng dụng VinFast, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng pin và sạc, kiểm tra trạng thái xe, lập hành trình và quản lý một số thiết lập liên quan tới phương tiện. Với nhiều dòng xe, người dùng còn có thể cập nhật phần mềm từ xa mà không cần đưa xe tới xưởng.

“Có sáng tôi ra xe, thấy thông báo vừa cập nhật xong một tính năng mới từ xa. Tiện như sử dụng điện thoại thông minh vậy”, chị Lê Minh Trang, 32 tuổi, chủ xe VF 6 sống tại Hà Nội, kể lại.

Một phần khác tăng trải nghiệm sở hữu cho chủ xe VinFast là chi phí bảo dưỡng. Do cấu tạo hệ truyền động điện đơn giản hơn, danh mục bảo dưỡng định kỳ có ít hạng mục hơn xe động cơ đốt trong. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, chủ một chiếc VF 6 tại TP.HCM, cho biết lần đầu tiên đi bảo dưỡng, anh chỉ mất hơn 500.000 đồng; còn ở mốc lớn 60.000 km, hóa đơn cũng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ nếu so với xe xăng cùng phân khúc.

Đáng chú ý, xuyên suốt quá trình sử dụng, phản hồi của khách hàng về thời gian chờ, quy trình tiếp nhận hay chất lượng tư vấn được ghi nhận thông qua các chương trình khảo sát và chuyển thành những điều chỉnh trong vận hành, cho thấy tinh thần cầu thị của thương hiệu Việt.

Ngày càng nhiều lựa chọn, dễ tìm chiếc xe phù hợp

Nhu cầu người dùng tăng lên cũng kéo theo sự đa dạng về sản phẩm. Danh mục VinFast hiện trải từ xe đô thị cỡ nhỏ tới SUV, MPV và xe phục vụ hoạt động vận tải, tăng cơ hội tiếp cận ô tô cho đông đảo người dùng Việt.

Đơn cử, VF 2 và VF 3 hướng tới nhu cầu đi lại đô thị và nhóm khách hàng tìm kiếm chiếc ô tô đầu tiên. VF 5 và VF 6 phù hợp với nhiều lịch trình hằng ngày của gia đình trẻ, trong khi VF 7, VF 8, VF 9 thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng cần thêm không gian, công nghệ và khả năng vận hành. VF MPV 7 có cấu hình 7 chỗ phù hợp với những hành trình của gia đình đa thế hệ. Với nhóm khách hàng kinh doanh, Limo Green phục vụ vận tải hành khách, còn EC Van hướng tới giao nhận hàng hóa trong đô thị.

Đặc biệt, khả năng tiếp cận sản phẩm được mở rộng thêm bằng các chính sách ưu đãi thiết thực. Chương trình “Mua xe 0 đồng” áp dụng với toàn bộ dải ô tô điện VinFast đến hết ngày 31/12/2026 cho phép khách hàng vay mua trả góp tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng. Bên cạnh đó, từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi từ 3–9% tùy dòng xe cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast và chuyển đổi sang mua ô tô điện VinFast.

Với danh mục sản phẩm phủ nhiều phân khúc nhu cầu cùng mạng lưới dịch vụ, bảo hành và hạ tầng hậu thuẫn, VinFast mang tới lựa chọn đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng muốn chuyển đổi từ xăng sang điện hoặc tìm kiếm chiếc ô tô đầu tiên. Nhiều người dùng nhận định, chỉ sau vài năm có mặt trên thị trường, thương hiệu Việt đã biến câu hỏi “Có nên mua xe điện không” thành “Nên mua xe điện VinFast nào”.