Ưu đãi 3 triệu đồng, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited dễ tiếp cận với người dùng đô thị

Evo Grand Premia và Evo Grand Limited gây chú ý với thiết kế thời trang, nhiều tiện ích cho nhu cầu hằng ngày và khả năng di chuyển tới 262 km, đồng thời được ưu đãi 3 triệu đồng theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

Tinh tế từ những chi tiết nhỏ

Anh Huy Hoàng, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, đang tìm một chiếc xe máy mới để đi làm hằng ngày và phục vụ những chuyến đi chơi cuối tuần. Yếu tố anh quan tâm hàng đầu là thiết kế.

“Tôi muốn chiếc xe thời trang, lạ nhưng mà cũng phải tiện dụng. Đa phần sản phẩm trên thị trường chỉ đáp ứng được một trong hai”, anh nhận định.

Đây là lý do anh Hoàng chú ý ngay tới dòng VinFast Evo Grand thế hệ mới vừa được ra mắt ngày 21/9, với ba phiên bản: Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Trong đó, anh đặc biệt thích ngoại hình của hai phiên bản cao.

Trên Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, phần đầu có dải trang trí kéo dài từ logo chữ V xuống mặt nạ. Cụm ca-lăng viền vòm với các nan dọc mạ chrome tạo điểm nhấn ở phía dưới. Yếm trong sử dụng hai màu, nửa trên cùng màu thân xe và nửa dưới màu đen. Cách hoàn thiện này tạo nên ấn tượng thị giác từ mọi góc nhìn.

Yên xe được bọc da co giãn hai chiều ôm sát khung yên, hạn chế nhăn và tạo cảm giác mềm mại. Vành nhôm nhẹ, bền, có khả năng chống ăn mòn; tay dắt phía sau cũng thuận tiện khi dắt, dựng hoặc xoay trở xe.

Evo Grand Premia có các màu Đen bóng, Nâu Titan, Xanh Olive. Evo Grand Limited mang đến lựa chọn Trắng sữa và Xanh cẩm thạch. Mỗi bảng màu cho người mua một cách thể hiện phong cách riêng. “Cá nhân tôi thích nhất màu Nâu Titan của Evo Grand Premia, nhìn vừa sang trọng, vừa hiện đại”, anh Hoàng cho biết.

Đủ chỗ mang đồ, đủ lựa chọn cho những chuyến đi dài

Yếu tố tiện nghi cũng được chú trọng trên bộ đôi phiên bản mới. Hộc phía trước có nắp đóng mở khép kín và hai cổng sạc USB Type-A, USB Type-C. Bên dưới yên là khoang cốp 35 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm, ba lô, laptop cùng vật dụng cá nhân.

Anh Hoàng cũng cảm thấy yên tâm về việc sạc xe, dù là lần đầu tiên cân nhắc một chiếc xe điện. Evo Grand Premia và Evo Grand Limited đều sử dụng pin dung lượng 2,4 kWh nằm dưới sàn xe, đồng thời hỗ trợ lựa chọn lắp thêm pin rời dung lượng tương đương. Với hai pin được sạc đầy, xe có thể di chuyển tới 262 km sau mỗi lần sạc.

“Tôi tính mua thêm pin rời để chủ động vì tôi thường đi chơi xa cuối tuần. Còn ai thường di chuyển trong phố thì một pin là vừa đủ. Đây là cái hay của cấu hình này: mọi người có thể tự lựa chọn theo nhu cầu cá nhân”, anh Hoàng chia sẻ.

Động cơ Inhub công suất 2.250 W cho tốc độ tối đa 70 km/h và đảm bảo khả năng vận hành êm ái đặc trưng của xe điện. Xe đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và có khả năng đi qua khu vực ngập sâu 0,5 m trong 30 phút.

Đặc biệt, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited đều có màn hình LCD VA, ba chế độ Eco, Normal, Sport cùng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc để hạn chế trôi xe. Riêng Evo Grand Limited được trang bị khóa thông minh Smart Key và tính năng chống trộm thông minh. Đây là các trang bị hữu ích trong điều kiện di chuyển đô thị.