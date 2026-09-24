Toyota đồng hành cùng vận động viên Việt Nam tại Asian Para Games 2026

Toyota châu Á sẽ đồng hành và hỗ trợ 7 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) sắp tới. Trong số này có một vận động viên người Việt Nam tranh tài ở bộ môn Cử tạ dành cho người khuyết tật.

Toyota châu Á (TMA) chính thức tái khẳng định cam kết đồng hành cùng thể thao khu vực thông qua Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) ở Aichi-Nagoya 2026.

Theo đó, Toyota sẽ tiếp sức cho 7 vận động viên thuộc đội ngũ Toyota Toàn cầu (Global Team Toyota) tham gia chinh phục các huy chương tại kỳ đại hội năm nay.

7 gương mặt tiêu biểu đại diện cho 6 quốc gia sẽ tham gia tranh tài ở 6 môn thể thao khác nhau tại Asian Games và Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026.

Đáng chú ý, Việt Nam vinh dự có sự góp mặt của đô cử Lê Văn Công ở bộ môn Cử tạ dành cho người khuyết tật (Para Powerlifting).

Toyota sẽ đồng hành cùng đô cử Lê Văn Công (Việt Nam) tranh tài ở môn Cử tạ dành cho người khuyết tật. Ảnh: Toyota

Bên cạnh đó còn có các đại diện xuất sắc khác trong khu vực Đông Nam Á bao gồm: Muhammad Fadli Imamuddin (Indonesia - Xe đạp NKT), Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi (Malaysia - Điền kinh NKT), Toh Wei Soong (Singapore - Bơi NKT), Carlos Yulo (Philippines - Thể dục dụng cụ), Ernie Gawilan (Philippines - Bơi NKT) và Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan - Cầu lông).

Sự góp mặt của các vận động viên thể hiện mối quan hệ hợp tác lâu dài của Toyota Châu Á với các vận động viên trong khu vực, không chỉ đồng hành cùng họ trên hành trình chinh phục thể thao, mà còn hỗ trợ họ truyền cảm hứng đến những người khác thông qua hành trình trên và ngoài sàn đấu.

7 vận động viên châu Á của Global Team Toyota. Ảnh: Toyota

Thông qua mối quan hệ hợp tác với các vận động viên và cộng đồng thể thao, Toyota Châu Á hướng tới việc lan tỏa tinh thần tiến về phía trước trên khắp khu vực. Kể từ năm 2018, Toyota đã hợp tác với hơn 20 vận động viên Global Team Toyota tại châu Á, đồng hành cùng các vận động viên đến từ nhiều quốc gia, với năng lực và bộ môn thi đấu đa dạng, trên hành trình hướng tới các mục tiêu tại đấu trường quốc tế.

Tập đoàn Toyota cũng sẽ hỗ trợ các kỳ Đại hội thông qua nhiều giải pháp di chuyển, cung cấp hơn 1.900 xe để phục vụ việc vận chuyển vận động viên và quan chức, 15 xe xanh và hơn 100 phương tiện di chuyển cỡ nhỏ nhằm hỗ trợ việc di chuyển tại các địa điểm thi đấu.