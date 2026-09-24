Xe điện mới của Lexus lộ diện ở Việt Nam, giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng

TPO - Sau phiên bản hybrid, mẫu Lexus ES đời mới bản thuần điện vừa lộ diện trên đường phố Việt Nam trước ngày chính thức ra mắt thị trường.

Trong thời gian gần đây, dòng sedan Lexus ES thế hệ mới đã nhiều lần bị bắt gặp tại Việt Nam. Mới đây, phiên bản thuần điện hoàn toàn mới cũng được ghi nhận chạy thử trên đường.

Lexus Việt Nam đã xác nhận ES thế hệ mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10 tới. Đây là lần đầu hãng xe sang Nhật Bản phân phối một mẫu ES thuần điện tại Việt Nam.

Lexus ES đời mới sẽ có cả bản hybrid và bản điện, dự kiến ra mắt tháng 10. Ảnh: BMXB

Theo thông tin từ đại lý, Lexus ES mới tại Việt Nam sẽ chỉ được phân phối các phiên bản điện hóa, gồm hai phiên bản hybrid ES 350h và một phiên bản ES 500e thuần điện.

Mức giá dự kiến cho hai bản hybrid lần lượt là 2,36 tỷ và 2,58 tỷ đồng, trong khi phiên bản thuần điện có giá dự kiến khoảng 2,98 tỷ đồng.

Bản hybrid và bản điện sở hữu thiết kế tương đồng. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn đặc trưng của Lexus được thay thế bằng thiết kế liền khối, kéo dài xuống khu vực cản trước.

Hai bên thân xe xuất hiện tay nắm cửa dạng ẩn và đường nét cắt xẻ độc đáo. Phía sau xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài với logo chữ LEXUS kiểu mới được đặt ở vị trí chính giữa.

Phiên bản hybrid ES 350h sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Trong khi đó, ES 500e được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu. Hệ truyền động này cho tổng công suất 338 mã lực, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh DIRECT4.

ES 500e sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 74,7 kWh, đặt dưới sàn khoang hành khách. Theo thông số do Lexus Mỹ công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 444 km/lần sạc.

Phiên bản này hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép nạp lại pin từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút ởđiều kiện lý tưởng.

So với thế hệ tiền nhiệm, Lexus ES mới được mở rộng đáng kể về kích thước. Chiều dài xe tăng khoảng 165 mm, chiều rộng tăng 56 mm, chiều cao tăng khoảng 114 mm, trong khi chiều dài cơ sở tăng thêm khoảng 79 mm. Những thay đổi này được kỳ vọng mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Khoang nội thất cũng được Lexus thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn. ES thế hệ mới sở hữu màn hình giải trí trung tâm 14 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Tùy từng thị trường và phiên bản, ES mới có thể được trang bị ghế sau chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân dành cho hành khách phía sau. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp lên hệ thống thông tin giải trí Lexus Interface thế hệ mới nhất và gói công nghệ an toàn chủ động Lexus Safety System+ 4.0.

Khi được bán tại Việt Nam, các bản hybrid Lexus ES thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, nơi có sự góp mặt của Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6. Trong khi đó, bản thuần điện chưa có đối thủ trực tiếp xét về cả kiểu dáng, phân khúc lẫn tầm giá.