Xe tải van điện THACO TOWNER E hoàn toàn mới: giải pháp vận chuyển xanh, hiệu quả, kinh tế cho logistics đô thị

THACO TOWNER E – xe tải van điện hoàn toàn mới được THACO AUTO phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển, phân phối và giao nhận hàng hóa trong đô thị, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh và tối ưu chi phí trong hoạt động logistics.

Xe sở hữu không gian chuyên chở lớn, công nghệ sạc nhanh, trang bị tiện nghi và an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm chi phí vận hành cho khách hàng.

Không gian chuyên chở lớn, thuận tiện khai thác trong đô thị

THACO TOWNER E có tải trọng 945 kg, kích thước tổng thể nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trên các tuyến đường đô thị, khu dân cư và khu vực có không gian hạn chế. Sản phẩm có hai phiên bản khoang hàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng thương mại điện tử, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm và bưu kiện:

TOWNER E V2.6-2S: Chiều dài tổng thể 4.500 mm; kích thước lọt lòng khoang chở hàng

dài x rộng x cao là 2.620 x 1.505 x 1.340 mm; thể tích 5,28 m³.

Chiều dài tổng thể 4.500 mm; kích thước lọt lòng khoang chở hàng dài x rộng x cao là 2.620 x 1.505 x 1.340 mm; thể tích 5,28 m³. TOWNER E V2.7-2S: Chiều dài tổng thể 4.800 mm; kích thước lọt lòng khoang chở hàng

dài x rộng x cao là 2.925 x 1.505 x 1.340 mm; thể tích 5,9 m³.

Hai cửa trượt bên hông kết hợp cửa sau hai cánh, góc mở tối đa 270°, hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa thuận tiện tại các khu vực có không gian hạn chế. Sàn khoang hàng bằng nhôm dập gân chống trượt, góp phần giảm thiểu xê dịch hàng hóa và thuận tiện vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Công nghệ pin 2C: Sạc nhanh, gia tăng thời gian khai thác

THACO TOWNER E trang bị pin CATL dung lượng 41,86 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 300 km sau một lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh 2C qua cổng CCS2 cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong khoảng 18 phút tại trạm sạc có công suất từ 90 kW trở lên, góp phần rút ngắn thời gian chờ và tăng thời gian khai thác phương tiện.

Hệ thống pin được làm mát bằng chất lỏng, hỗ trợ duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình sạc và vận hành. Xe đồng thời được trang bị bộ sạc di động 7 kW, giúp khách hàng chủ động sạc tại kho bãi, xưởng sản xuất hoặc khu vực có nguồn điện phù hợp.

Động cơ hiệu suất cao, hệ thống an toàn chủ động

THACO TOWNER E sử dụng động cơ điện INOVANCE công suất 75 kW cùng mô-men xoắn cực đại 180 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và duy trì sức kéo ổn định khi chở đủ tải và vận hành trên địa hình dốc. Động cơ làm mát bằng chất lỏng hạn chế quá nhiệt khi hoạt động ở cường độ cao, đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP67, phù hợp điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Khả năng chịu tải và độ ổn định của TOWNER E được bảo chứng nhờ kết cấu thân vỏ liền khối (Unibody) bằng thép cường lực, gia cố thanh giằng chịu lực ở trần và hông xe. Hệ thống treo trước MacPherson kết hợp treo sau nhíp lá và giảm chấn thủy lực bảo đảm khả năng chịu tải tốt.

Các trang bị an toàn gồm ABS, EBD, camera lùi và phanh dừng điện tử EPB. Hệ thống EPB tự động kích hoạt khi chuyển về vị trí “P”, hỗ trợ an toàn khi dừng, đỗ xe.

Thiết kế hiện đại, khoang lái tiện nghi

THACO TOWNER E sở hữu diện mạo cứng cáp với điểm nhấn là mặt ga-lăng hình thoi vát cạnh chữ “T” đặc trưng thương hiệu THACO. Cụm đèn chiếu sáng Halogen Projector cường độ sáng cao kết hợp kính chắn gió hai lớp và gương chiếu hậu góc nhìn rộng giúp tối ưu tầm quan sát cho người lái.

Khoang cabin được bố trí khoa học, trang bị tiện nghi gồm: ghế bọc simili, điều hòa hai chiều, kính cửa chỉnh điện, chìa khóa điều khiển từ xa và màn hình AVN tích hợp kết nối internet, dẫn đường Google Maps. Cần chuyển số được bố trí trên trục lái, giúp thao tác thuận tiện và tăng không gian sử dụng tại khu vực sàn cabin. Xe có ba chế độ lái (Eco, Normal và Sport), phù hợp với từng điều kiện vận hành.

Hệ thống dịch vụ sau bán hàng rộng khắp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng

Bên cạnh các ưu điểm về không gian chuyên chở, công nghệ điện và khả năng sạc nhanh, THACO TOWNER E được hỗ trợ bởi hệ thống dịch vụ và phụ tùng của THACO AUTO trên toàn quốc. Mạng lưới xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng tại 34 tỉnh, thành cùng đội ngũ kỹ thuật được đào tạo về xe điện hỗ trợ khách hàng trong quá trình khai thác và sử dụng sản phẩm. Dịch vụ sửa chữa lưu động 24/7 góp phần hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thời gian gián đoạn hoạt động của phương tiện.

Đặc biệt, THACO AUTO triển khai chương trình ưu đãi: tặng kèm bộ sạc di động và miễn phí 10 lần sạc/tháng trong năm đầu tiên (áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và xuất hóa đơn đến hết 31/12/2026). Chương trình góp phần hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn đầu sử dụng xe điện, đồng thời thể hiện định hướng đồng hành của THACO AUTO trong quá trình khai thác và sử dụng sản phẩm.