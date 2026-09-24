Điều gì tạo nên sức hút đặc biệt của Lexus Trung Tâm Sài Gòn

Giữa nhịp sống sôi động của trung tâm TP.HCM, nơi các giá trị đẳng cấp và sự tinh tế hội tụ, Lexus Trung Tâm Sài Gòn từ lâu đã vượt qua ranh giới của một showroom ô tô thông thường. Nơi đây được ví như một 'không gian trải nghiệm phong cách sống', một điểm hẹn lý tưởng dành cho mọi khách hàng yêu thích sự sang trọng và mong muốn tìm kiếm sự an tâm tuyệt đối.

Dấu ấn tiên phong và không gian trải nghiệm

Ra mắt từ cuối năm 2013 và chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2014 dưới sự hợp tác giữa Tập đoàn Toyota Tsusho (Nhật Bản) và Tổng Công ty SAMCO, Lexus Trung Tâm Sài Gòn chính là đại lý ủy quyền đầu tiên đặt nền móng cho tiêu chuẩn xe Lexus chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay khu vực trung tâm với quy mô gần 4.600 m2, toàn bộ khuôn viên đại lý tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe nhất của Lexus. Lexus Trung Tâm Sài Gòn chào đón những vị khách quý bằng một không gian kiến trúc thanh lịch, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp điệu vội vã thường nhật. Đến với nơi đây là bước vào một hành trình của sự an tĩnh và thư giãn. Dưới lăng kính của nghệ thuật hiếu khách, mọi điểm chạm từ ánh sáng, hương thơm đến cách sắp đặt đều được tinh chỉnh khéo léo, biến mỗi khoảnh khắc dừng chân thành một trải nghiệm được nâng niu trọn vẹn.

Không gian bên trong Lexus Trung Tâm Sài Gòn

Dấu ấn Omotenashi: Con người làm nên sự khác biệt

Thấu hiểu rằng thời gian là tài sản quý giá nhất của mỗi vị khách, Lexus Trung Tâm Sài Gòn luôn trân trọng từng khoảnh khắc bạn dừng chân. Giá trị cốt lõi làm nên dấu ấn của chúng tôi chính là triết lý Omotenashi — nghệ thuật hiếu khách bằng cả trái tim, thấu hiểu và đáp ứng những mong muốn ngay cả khi chưa cất lời.

Chúng tôi tin rằng, trải nghiệm trọn vẹn nhất luôn bắt nguồn từ sự tận tâm của con người. Mỗi thành viên tại Lexus Trung Tâm Sài Gòn đều là một người đồng hành am hiểu và thấu cảm. Từ sự chuẩn xác, tỉ mỉ trong từng thao tác kỹ thuật cho đến nụ cười chào đón thân thuộc, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: mang lại sự an tâm tuyệt đối và những trải nghiệm trọn vẹn và tinh tế nhất.

Dấu ấn di chuyển xanh cùng Lexus Trung Tâm Sài Gòn

Hướng tới tương lai bền vững không chỉ là một xu hướng, mà là sự hướng về những giá trị tốt đẹp và trân trọng tự nhiên. Dấu ấn điện hóa của Lexus trên toàn cầu chính là minh chứng cho sự kết hợp giữa khả năng vận hành và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nối tiếp hành trình đó tại Việt Nam, Lexus Trung Tâm Sài Gòn mang đến những giải pháp di chuyển Hybrid tối ưu. Lựa chọn đồng hành cùng Lexus là tận hưởng sự yên tĩnh trong từng khoảnh khắc, đồng thời hướng đến một lối sống xanh, êm ái và bền vững .

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện: Thấu hiểu và đồng hành trọn vẹn

Hành trình trải nghiệm luôn được nối dài sau khoảnh khắc nhận xe. Bằng việc hoàn thiện một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, Lexus Trung Tâm Sài Gòn mong muốn mang lại sự an tâm tuyệt đối trên mọi chặng đường:

Giải pháp tài chính và gói hậu mãi đồng bộ: Cung cấp Gói tài chính Lexus (LFS), Bảo hiểm Lexus cùng quy trình bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Lexus.

Cung cấp Gói tài chính Lexus (LFS), Bảo hiểm Lexus cùng quy trình bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Lexus. Mở rộng hệ sinh thái tiện ích: Triển khai mảng kinh doanh xe qua sử dụng chính hãng ( Lexus Used Car ) và Dịch vụ chăm sóc xe lưu động (Mobile Service) , giúp tối ưu hóa thời gian và mang lại sự linh hoạt tối đa cho chủ nhân bận rộn.

Triển khai mảng kinh doanh xe qua sử dụng chính hãng ( ) và , giúp tối ưu hóa thời gian và mang lại sự linh hoạt tối đa cho chủ nhân bận rộn. Nâng tầm công nghệ kỹ thuật: Với hệ thống pha màu tự động MoonWalk, mọi sắc độ đều được tái tạo với độ chuẩn xác cao nhất để đồng nhất hoàn toàn với màu sơn gốc. Dịch vụ đồng sơn tại đây không chỉ là kỹ thuật, mà là sự tỉ mỉ chăm chút nhằm giữ trọn diện mạo hoàn mỹ của chiếc xe như ngày đầu tiên.

Lexus Trung Tâm Sài Gòn tin rằng sự sang trọng thực sự không ồn ào, mà đến từ sự tĩnh lặng và chân thành. Giữ vững cội nguồn là sự tận tâm, tinh tế, đồng thời không ngừng chuyển mình hướng tới tương lai di chuyển xanh, chúng tôi mong muốn mỗi hành trình của bạn luôn an tâm và niềm vui trọn vẹn sau tay lái .