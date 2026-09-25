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Xe

Khám phá xe điện siêu sang đầu tiên của Bentley

Lê Tuấn

TPO - Sau nhiều năm phát triển, Bentley vừa chính thức giới thiệu mẫu ô tô điện đầu tiên của hãng mang tên Torcal.

Đáng chú ý, Torcal không đơn thuần là một phiên bản Bentayga chạy điện. Đây là dòng xe thứ tư trong danh mục sản phẩm của Bentley, đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới mà hãng cho biết sẽ ảnh hưởng đến các mẫu xe tương lai.

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Torcal mang diện mạo khác biệt và gần như không thể nhầm lẫn với bất kỳ mẫu Bentley nào khác. Phần đầu xe được làm thẳng đứng và mạnh mẽ, trái ngược với những chiếc xe điện có kiểu dáng bo tròn trên thị trường.

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Khu vực này có lưới tản nhiệt họa tiết kim cương cỡ lớn tích hợp đèn chiếu sáng. Cụm đèn pha tách biệt cùng dải đèn LED ban ngày siêu mảnh tạo nên diện mạo hoàn toàn mới.

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Điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn nằm ngang thanh mảnh, kết hợp các chi tiết theo phương dọc bao quanh cửa hậu. Vòm bánh xe và hông xe mở rộng tạo cho Torcal một vẻ ngoài bề thế.

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Nội thất sang trọng đặc trưng của thương hiệu Bentley với vật liệu da cao cấp, các lớp gỗ veneer hoặc sợi carbon ở phiên bản S và len merino. Xe sử dụng màn hình kính cong tương tự như trên Cayenne, nhưng với phần mềm riêng của Bentley.

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Dù có chiều dài tới 5 m, Torcal lại là mẫu xe 4 cửa ngắn nhất trong danh mục sản phẩm của Bentley. Phía sau xe có khoang hành lý dung tích 460 lít, trong khi cốp trước ô cung cấp thêm 90 lít.

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Bentley sẽ cung cấp hai phiên bản Torcal khi ra mắt. Bản tiêu chuẩn có công suất 810 mã lực và mô-men xoắn 1.194 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

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Trong khi đó, bản Torcal S có công suất 875 mã lực và mô-men xoắn 1.350 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control. Nhờ đó, thời gian tăng tốc 0-96 km/h được rút xuống còn 2,8 giây, trong khi tốc độ tối đa tăng lên 260 km/h.

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Đáng chú ý, Bentley được cho là hoàn toàn có thể đẩy khả năng tăng tốc của xe lên cao hơn, nhưng hãng chủ động giới hạn ở mức này. Các kỹ sư Bentley cho rằng khả năng tăng tốc mạnh hơn nữa có thể khiến phần lớn khách hàng cảm thấy không thoải mái.

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Cả hai phiên bản Torcal đều sử dụng hai mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu và hệ thống điện 800 V. Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin dung lượng sử dụng 113 kWh, đi kèm chế độ bảo hành 10 năm hoặc 160.900 km.

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Bentley công bố phạm vi hoạt động tối đa 600 km/lần sạc theo chu trình WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW, cho phép nạp lại pin từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút.

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Hãng xe sang Anh quốc cho biết mẫu xe điện siêu sang này chỉ cần 7 phút sạc có thể bổ sung khoảng 161 km phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, để đạt được những con số này, xe cần được kết nối với bộ sạc có khả năng cung cấp công suất tương ứng.

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Dẫu vậy, sạc có lẽ không phải vấn đề quá lớn đối với nhóm khách hàng mục tiêu của Torcal nói riêng và xe Bentley nói chung. Bởi phần lớn chủ xe điện Bentley có thể sạc xe tại biệt thự, dinh thự hoặc bất kỳ nơi lưu trú riêng của họ trong phần lớn thời gian.

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Torcal sở hữu hệ thống khung gầm Active Ride của Cayenne Electric. Bentley cho biết hệ thống này được tối ưu hóa cho những chuyến đi đường dài với trải nghiệm êm ái và sang trọng.

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Theo kế hoạch, Bentley Torcal sẽ chính thức mở bán vào năm sau dưới dạng xe đời 2028. Các mẫu xe điện khác của Bentley được cho là sẽ chỉ xuất hiện từ đầu thập kỷ tới.

#Bentley #Torcal #xe điện #siêu sang #suv #xe siêu sang

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