Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc bản

TPO - Rolls-Royce vừa giới thiệu thêm một phiên bản đặc biệt khác của dòng sedan siêu sang Phantom, được sản xuất duy nhất một chiếc trên thế giới.

Dự án có tên Phantom Hummingbird (Chim ruồi) được chế tác bởi đội ngũ của hãng ở Dubai. Chiếc xe độc bản được đặt hàng bởi một khách hàng như món quà tri ân dành cho vợ.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trên Phantom Hummingbird là lần đầu tiên Rolls-Royce sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư trên một mẫu xe của hãng.

Loại vật liệu có nguồn gốc từ biển này tạo ra sắc xanh dương và xanh lá khi phản chiếu ánh sáng, được sử dụng để tái hiện bộ lông óng ánh của chim ruồi.

Theo Rolls-Royce, hình tượng chim ruồi được lựa chọn như “biểu tượng của niềm vui, sự bền bỉ và khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc”.

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Họa tiết chim ruồi được chế tác từ sự kết hợp giữa xà cừ và vỏ bào ngư, xuất hiện trên các bàn picnic bằng gỗ bên trong khoang hành khách. Mặt dưới bề tì tay đặt giữa hai hàng ghế sau cũng được trang trí bằng một họa tiết thực vật cầu kỳ, sử dụng cùng kỹ thuật khảm.

Mỗi hình chim ruồi được tạo thành từ 53 mảnh vật liệu, trong khi họa tiết thực vật cần tới 84 mảnh. Quá trình phát triển thiết kế kéo dài hơn 9 tháng, chủ yếu do vỏ bào ngư khá giòn và khó cắt thành những mảnh nhỏ để ghép chính xác vào các bề mặt.

Nhóm chế tác đã thử nghiệm 6 phương án khác nhau trước khi hoàn thiện thiết kế cuối cùng. Độ dày của các mảnh xà cừ và vỏ bào ngư được giảm xuống bằng phương pháp cắt laser, sau đó các cạnh được xử lý thủ công trước khi phủ lớp sơn bảo vệ. Riêng công đoạn hoàn thiện toàn bộ họa tiết mất khoảng 45 giờ.

Phần còn lại của nội thất kết hợp da màu kem nhạt với các chi tiết màu nâu nhạt và nâu vàng trên ghế, thảm màu vỏ sò, gỗ tần bì và các điểm nhấn bằng gỗ bạch dương bạc.

Phantom Hummingbird được phát triển dựa trên phiên bản Phantom Extended, có chiều dài 5.982 mm và trục cơ sở 3.772 mm. Ngoại thất phối hai tông màu Wildberry và White Sands, đi kèm đường Coachline màu White Sands. Điểm nhấn trên thân xe là họa tiết chim ruồi được nghệ nhân vẽ thủ công, tạo sự đồng bộ với chủ đề thiết kế bên trong.

Rolls-Royce không công bố giá bán của chiếc Phantom Hummingbird độc bản. Trong khi đó, Phantom Extended tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 600.000 USD (gần 16 tỷ đồng), chưa gồm các tùy chọn.