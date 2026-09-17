Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Chiêm ngưỡng Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc bản

Lê Tuấn

TPO - Rolls-Royce vừa giới thiệu thêm một phiên bản đặc biệt khác của dòng sedan siêu sang Phantom, được sản xuất duy nhất một chiếc trên thế giới.

Dự án có tên Phantom Hummingbird (Chim ruồi) được chế tác bởi đội ngũ của hãng ở Dubai. Chiếc xe độc bản được đặt hàng bởi một khách hàng như món quà tri ân dành cho vợ.

rolls-royce-phantom-hummingbird-1-copy-2048x1152.jpg

Điểm nhấn đặc biệt nhất trên Phantom Hummingbird là lần đầu tiên Rolls-Royce sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư trên một mẫu xe của hãng.

Loại vật liệu có nguồn gốc từ biển này tạo ra sắc xanh dương và xanh lá khi phản chiếu ánh sáng, được sử dụng để tái hiện bộ lông óng ánh của chim ruồi.

rolls-royce-phantom-hummingbird-4-2048x1536.jpg

Theo Rolls-Royce, hình tượng chim ruồi được lựa chọn như “biểu tượng của niềm vui, sự bền bỉ và khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc”.

﻿rolls-royce-phantom-hummingbird-5-2048x1536.jpg
rolls-royce-phantom-hummingbird-6-2048x1536.jpg

Họa tiết chim ruồi được chế tác từ sự kết hợp giữa xà cừ và vỏ bào ngư, xuất hiện trên các bàn picnic bằng gỗ bên trong khoang hành khách. Mặt dưới bề tì tay đặt giữa hai hàng ghế sau cũng được trang trí bằng một họa tiết thực vật cầu kỳ, sử dụng cùng kỹ thuật khảm.

rolls-royce-phantom-hummingbird-15-2048x1536.jpg

Mỗi hình chim ruồi được tạo thành từ 53 mảnh vật liệu, trong khi họa tiết thực vật cần tới 84 mảnh. Quá trình phát triển thiết kế kéo dài hơn 9 tháng, chủ yếu do vỏ bào ngư khá giòn và khó cắt thành những mảnh nhỏ để ghép chính xác vào các bề mặt.

rolls-royce-phantom-hummingbird-12-2048x1536.jpg

Nhóm chế tác đã thử nghiệm 6 phương án khác nhau trước khi hoàn thiện thiết kế cuối cùng. Độ dày của các mảnh xà cừ và vỏ bào ngư được giảm xuống bằng phương pháp cắt laser, sau đó các cạnh được xử lý thủ công trước khi phủ lớp sơn bảo vệ. Riêng công đoạn hoàn thiện toàn bộ họa tiết mất khoảng 45 giờ.

rolls-royce-phantom-hummingbird-14-2048x1536.jpg

Phần còn lại của nội thất kết hợp da màu kem nhạt với các chi tiết màu nâu nhạt và nâu vàng trên ghế, thảm màu vỏ sò, gỗ tần bì và các điểm nhấn bằng gỗ bạch dương bạc.

rolls-royce-phantom-hummingbird-7-2048x1536.jpg
rolls-royce-phantom-hummingbird-9-2048x1536.jpg

Phantom Hummingbird được phát triển dựa trên phiên bản Phantom Extended, có chiều dài 5.982 mm và trục cơ sở 3.772 mm. Ngoại thất phối hai tông màu Wildberry và White Sands, đi kèm đường Coachline màu White Sands. Điểm nhấn trên thân xe là họa tiết chim ruồi được nghệ nhân vẽ thủ công, tạo sự đồng bộ với chủ đề thiết kế bên trong.

rolls-royce-phantom-hummingbird-3-2048x1536.jpg
rolls-royce-phantom-hummingbird-2-2048x1536.jpg

Rolls-Royce không công bố giá bán của chiếc Phantom Hummingbird độc bản. Trong khi đó, Phantom Extended tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 600.000 USD (gần 16 tỷ đồng), chưa gồm các tùy chọn.

rolls-royce-phantom-hummingbird-8-2048x1536.jpg
Lê Tuấn
#Rolls-Royce #Phantom #độc bản #Phantom Hummingbird #khảm vỏ bào ngư #xe siêu sang

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe