Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Honda CR-V hybrid mới sẽ tiết kiệm xăng hơn

Lê Tuấn

TPO - Honda đang đẩy nhanh tiến độ phát triển thế hệ xe hybrid tiếp theo. Theo một báo cáo mới, mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ truyền động này sẽ là CR-V Hybrid.

Honda đã và đang dành nhiều thời gian để phát triển hệ thống truyền động hybrid mới, được kỳ vọng thay thế cấu hình hiện đang được sử dụng trên các mẫu như Accord, Civic, CR-V, HR-V cỡ nhỏ và cả Prelude thế hệ mới.

Những mẫu xe sử dụng hệ truyền động mới được cho là sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến, bắt đầu với CR-V Hybrid bản mới. Mẫu xe này được cho là sẽ đi vào sản xuất tại Canada từ tháng 2/2027, trước khi tiếp tục được lắp ráp tại Mỹ.

Theo Nikkei Asia, hệ truyền động hybrid mới hứa hẹn giúp cải thiện hơn 10% khả năng tiết kiệm nhiên liệu so với hệ thống hiện tại. Với mẫu CR-V hybrid hiện hành, mức tiêu hao nhiên liệu ở điều kiện đường hỗn hợp là 5,2 lít/100km. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất được cho là sẽ giảm khoảng 30%.

3047110-a158450de7c5300f83d631ed6431867e.jpg

Trọng tâm của hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm của Honda là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sử dụng phun nhiên liệu trực tiếp, kết hợp với một cặp mô-tơ điện mới.

Tương tự Prelude, các mẫu xe sử dụng hệ thống này được dự kiến trang bị công nghệ S+ Shift của Honda, mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số truyền thống.

Không chỉ được trang bị hệ thống hybrid mới, CR-V thế hệ tiếp theo và các mẫu Honda khác cũng sẽ sử dụng nền tảng cỡ trung thế hệ mới của hãng, được giới thiệu vào cuối năm ngoái.

Khi kết hợp với hệ truyền động hybrid mới, nền tảng này sẽ nhẹ hơn khoảng 90 kg so với cấu hình tương đương trên một mẫu Honda thế hệ hiện tại. Ngoài ra xe còn có hệ thống quản lý chuyển động mới, hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể khả năng vận hành của CR-V mới.

honda-cr-v.jpg

Theo Nikkei, Honda có thể ra mắt mẫu CR-V thế hệ mới sớm nhất vào đầu năm sau. Tính tới thời điểm hiện tại, CR-V đang là dòng xe bán chạy hàng đầu của Honda tại nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2026, đã có tổng cộng 4.205 chiếc Honda CR-V được bàn giao tới khách hàng Việt. Đáng chú ý, các phiên bản CR-V hybrid được lắp ráp trong nước từ đầu năm nay, chiếm tỷ trọng doanh số 53%.

#Honda CR-V hybrid #Honda #CR-V hybrid #suv #xe nhật #tiết kiệm xăng

Cùng chuyên mục

Clip: Xe máy vỡ tan tành sau cú tông vào đầu ô tô

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc xe máy phóng nhanh rồi đâm vào đầu một ô tô đang vào giao lộ. Va chạm mạnh khiến xe máy bị văng và vỡ thành nhiều mảnh, người lái ngã xuống đường còn ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn xảy ra tại Hải Phòng.

Chọn nghề cầm lái, có nhất thiết phải mua xe?

Chọn nghề cầm lái, có nhất thiết phải mua xe?

Không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua phương tiện ngay từ đầu, người muốn làm tài xế có thể chọn thuê xe hoặc gia nhập đội xe công ty. Khi đã quen nghề và chủ động hơn về tài chính, sở hữu xe riêng sẽ là phương án phù hợp cho kế hoạch lâu dài.

VinFast VF Wild chính thức nhận đặt cọc với ưu đãi 61 triệu đồng

VinFast VF Wild chính thức nhận đặt cọc với ưu đãi 61 triệu đồng

Ngày 25/9/2026 - VinFast chính thức nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện chạy pin mở rộng phạm vi VF Wild, với mức ưu đãi 61 triệu đồng áp dụng cho các khách hàng đặt cọc từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026. Dự kiến những mẫu xe đầu tiên có thể được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 10/2026.

Clip: Học sinh phóng xe máy đâm ngang ô tô ở giao lộ

TPO - Camera hành trình ghi lại cảnh hai em học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe máy đi với tốc độ khá nhanh. Khi tới giao lộ đông phương tiện qua đường, học sinh cầm lái không giảm tốc rồi đánh lái để tránh xe máy khác dẫn tới đâm vào một ô tô đang quay đầu. Vụ việc xảy ra tại Đồng Nai.

Chạy xe cường độ cao, người dùng cần gì ở một xưởng dịch vụ?

Chạy xe cường độ cao, người dùng cần gì ở một xưởng dịch vụ?

Với người sử dụng ô tô thường xuyên, một điểm dịch vụ gần nhà giúp tiết kiệm thời gian, còn khả năng tiếp nhận và xử lý nhanh giúp phương tiện sớm trở lại hành trình. Mạng lưới gần 450 xưởng cùng đội ngũ kĩ thuật chất lượng, thiết bị, quy trình hiện đại… đang tạo nên lợi thế hậu mãi rõ rệt cho VinFast.

Clip: Xe tải đi ẩu ở đường hẹp làm đổ đầy gạch xuống đường

TPO - Trên đoạn đường bị thu hẹp do phương tiện đỗ hai bên lề, chiếc xe tải nhỏ chở đầy gạch không có biện pháp chằng buộc, di chuyển với tốc độ khá nhanh rồi gặp một xe tải khác đi ngược chiều tới. Tình huống buộc tài xế xe chở gạch phải đánh lái và phanh gấp, khiến số gạch trên thùng đổ tràn xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe