Giá sau ưu đãi chỉ 25 triệu đồng, VinFast Kyo ghi điểm với diện mạo chỉn chu và nhiều tiện ích

Thiết kế lấy cảm hứng từ xe hơi, năm lựa chọn màu sắc cùng những tiện ích phục vụ đi lại hằng ngày của VinFast Kyo tạo sức hút với nhóm khách văn phòng. Mẫu xe điện có giá chỉ từ 25 triệu đồng sau ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2.

Đèn LED Projector và dải chrome tạo điểm nhấn

Đối với người làm văn phòng, một chiếc xe thường theo chủ nhân qua nhiều cuộc hẹn trong ngày: tới văn phòng, gặp đối tác rồi ghé quán cà phê sau giờ tan sở. Vẻ ngoài của VinFast Kyo vì thế ghi điểm với nhóm khách hàng này.

Mẫu xe có thiết kế lấy cảm hứng từ xe hơi, thể hiện ở cụm đèn LED Projector, lưới Louver và dải chrome chữ V. Trong đó, dải chrome chữ V gợi lại nhận diện đặc trưng trong phong cách thiết kế của VinFast. Các chi tiết tập trung ở phần đầu xe, tạo điểm nhấn rõ khi nhìn trực diện. Trên thân xe, những đường bo mềm giữ tổng thể thanh lịch. Sự kết hợp giữa ánh kim và màu sơn cũng tạo chiều sâu cho diện mạo của Kyo. Chiếc xe vì thế phù hợp để phối với trang phục lịch sự đi làm cũng như trang phục thoải mái cho cuộc hẹn buổi tối.

Với năm màu Đen Bóng, Xanh Oliu, Đỏ, Trắng Ngọc Trai và Nâu Ánh Kim, Kyo mở ra những lựa chọn khác nhau về phong cách. Người thích vẻ trang nhã có thể chọn tông đen hoặc trắng; người muốn chiếc xe tạo điểm nhấn có thêm màu đỏ, xanh hoặc nâu ánh kim.

Kích thước dài, rộng, cao của Kyo lần lượt là 1.999 x 694 x 1.130 mm, thuận tiện khi đưa xe qua lối vào văn phòng hoặc sắp xếp chỗ đỗ cạnh nhiều phương tiện. Dáng xe gọn theo chiều ngang cũng tạo cảm giác thanh thoát.

Cốp 21 lít, Smart Key tiện cho lịch đi làm

Sự tiện dụng của Kyo còn thể hiện ở khoang cốp 21 lít có chỗ cho áo mưa, găng tay và đồ dùng cá nhân. Người đi làm có thể cất riêng những vật dụng dùng thường xuyên, bớt phải mang tất cả trong túi đeo hoặc ba lô. Sàn để chân rộng tạo tư thế ngồi thoải mái.

Kyo được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key với chức năng mở khóa không cần cắm chìa và tìm xe. Người dùng không mất công lấy chìa ra khỏi túi rồi tra vào ổ khóa mỗi lần khởi hành, thuận tiện khi đang cầm túi xách hoặc đồ dùng cá nhân.

Màn hình TFT có kết nối Bluetooth với điện thoại để thông báo cuộc gọi. Cổng USB bổ sung khả năng sạc thiết bị di động, hữu ích trong ngày phải làm việc và liên hệ qua điện thoại nhiều giờ.

Trên lịch trình hằng ngày, người dùng có thể gặp dốc hầm tại chung cư, tòa nhà văn phòng hoặc trung tâm thương mại. Trang bị hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên Kyo hữu ích khi người lái dừng rồi xuất phát ở đoạn dốc. Khoảng sáng gầm 160 mm cũng phù hợp khi di chuyển qua các gờ giảm tốc thường gặp trong đô thị.

Kyo sử dụng động cơ công suất tối đa 3.000 W, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong phố. Hệ thống giảm xóc với giảm chấn thủy lực góp phần giữ hành trình êm ái khi tuyến đi làm xen kẽ mặt đường bằng phẳng và những đoạn gồ ghề.

Kyo có giá 30 triệu đồng (không kèm pin), còn 25 triệu đồng sau ưu đãi 5 triệu đồng từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026. Khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển đổi sang Kyo được hưởng chính sách này. Với phiên bản kèm pin, mức ưu đãi là 3,5 triệu đồng.