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Xe

Chọn nghề cầm lái, có nhất thiết phải mua xe?

P.V

Không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua phương tiện ngay từ đầu, người muốn làm tài xế có thể chọn thuê xe hoặc gia nhập đội xe công ty. Khi đã quen nghề và chủ động hơn về tài chính, sở hữu xe riêng sẽ là phương án phù hợp cho kế hoạch lâu dài.

Thuê xe: Giữ lại tiền tích lũy, có phương tiện làm nghề

Với nhiều người muốn làm tài xế, trở ngại đầu tiên là khoản tiền dành cho phương tiện. Ngay cả khi đã có một phần tích lũy, việc sử dụng gần hết số tiền đó để mua xe cũng khiến nhiều người phải cân nhắc, bởi gia đình vẫn cần quỹ dự phòng cho sinh hoạt và những tình huống phát sinh.

Tuy nhiên, mua xe không phải con đường duy nhất để bước vào nghề. Thuê xe là một lựa chọn dành cho người muốn giữ lại một phần tiền dành dụm. Thay vì thanh toán giá mua phương tiện, tài xế chuẩn bị tiền cọc và trả tiền thuê trong quá trình sử dụng.

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Thuê xe máy điện giúp người mới có phương tiện làm nghề và giữ lại một phần tiền tích lũy cho gia đình.

Chẳng hạn, với xe máy điện tại Green SM, tài xế có thể thuê mẫu xe Evo đổi pin với giá 57.000 đồng/ngày hoặc Feliz II đổi pin với giá 67.000 đồng/ngày, cùng tổng tiền cọc 3 triệu đồng cho xe và pin. Chi phí đăng ký, bảo hiểm và bảo dưỡng định kỳ do Green SM chi trả. Những khoản đã được đơn vị cung cấp xe đảm nhận giúp tài xế bớt việc phải tự thu xếp khi bắt đầu.

Chi phí pin cũng có hỗ trợ gắn với hoạt động thực tế. Theo chương trình “Vào Xanh – Tặng Xe”, đối tác thuê xe đạt từ 250 chuyến hoặc 10 triệu đồng doanh số mỗi tháng được miễn phí thuê pin trong thời hạn áp dụng. Quyền lợi này giúp tài xế đủ điều kiện giảm một khoản chi thường xuyên khi làm nghề.

Với người muốn chạy ô tô, phương án thuê cũng giúp bắt đầu công việc mà chưa cần chuẩn bị tiền mua xe. Trong chương trình “Thuê vận hành – Thưởng vận doanh”, Green SM cung cấp nhiều lựa chọn tại các địa bàn áp dụng. Đơn cử, Minio Green có giá thuê 5,5 triệu đồng/tháng trong hai năm đầu và tổng tiền cọc 14,4 triệu đồng. Green SM chi trả các khoản đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm và lắp thiết bị định vị. Tài xế chịu chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

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Cơ chế thu nhập, chi phí và điều kiện gia nhập là những yếu tố người mới cần cân nhắc khi lựa chọn hình thức làm nghề.

Nhận xe công ty: Tập trung làm nghề thay vì lo phương tiện

Người đã có giấy phép lái xe hợp lệ nhưng chưa sở hữu ô tô riêng có thể ứng tuyển vào đội xe Green SM. Sau khi đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng và hoàn thành đào tạo, ứng viên nhận phương tiện theo quy định để làm việc. Đây là hình thức khác với việc tự thuê xe kinh doanh trên nền tảng, với cơ chế thu nhập và trách nhiệm được xác định theo chính sách tuyển dụng.

Ở bước gia nhập, khoản cọc cũng được chia nhỏ. Theo chương trình thu hút tài xế ô tô, ứng viên có thể đóng ban đầu 1 triệu đồng, sau đó bổ sung 100.000 đồng mỗi ngày đến đủ mức cọc của dòng xe. Với người còn phải dành tiền cho sinh hoạt gia đình, cách đóng này giảm số tiền cần chuẩn bị cùng lúc.

Người muốn rèn luyện thêm kỹ năng có thể tìm hiểu chương trình bổ túc tay lái. Khoản hỗ trợ hoàn lại 50% học phí được áp dụng sau khi người học hoàn thành đào tạo, ký hợp đồng và làm đủ số ngày quy định.

Với phương án nhận xe công ty, ứng viên có thể tập trung tìm hiểu công việc thực tế, từ tiêu chuẩn tuyển dụng, lịch làm việc tới cách tính thu nhập và trách nhiệm sử dụng xe. Quá trình này cũng giúp người mới đánh giá bản thân có phù hợp với nghề tài xế hay không trước khi quyết định có nên đầu tư mua xe không.

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Với ô tô, người làm nghề có thể tìm hiểu phương án thuê xe, ứng tuyển nhận xe công ty hoặc mua xe riêng tùy khả năng tài chính và kế hoạch gắn bó.

Mua xe riêng: Lựa chọn khi đã sẵn sàng gắn bó

Khi đã quen công việc, tài xế có thêm cơ sở để tính chuyện sở hữu phương tiện. Họ biết mình có thể chạy bao nhiêu giờ mỗi ngày, doanh thu bình quân ra sao, chi phí vận hành gồm những khoản nào và cần giữ lại bao nhiêu tiền cho gia đình.

Khi đó, mua xe riêng trở thành lựa chọn dành cho người đã xác định gắn bó lâu dài và muốn chủ động hơn trong việc sử dụng phương tiện.

Ở nhóm ô tô, Green SM cung cấp cả xe mới và xe đã qua sử dụng để tài xế cân nhắc theo ngân sách. Nếu mua xe phục vụ kinh doanh, người dùng cần tìm hiểu kỹ tình trạng phương tiện, hồ sơ chất lượng, chi phí vận hành cũng như điều kiện tiếp nhận xe trên Green SM Platform.

Nhu cầu của thị trường xe dịch vụ đang có xu hướng tăng mạnh mang tới cho nhiều người một giải pháp công việc tốt với nhiều lựa chọn linh hoạt về đầu tư ban đầu. Người muốn giữ tiền tích lũy có thể tìm hiểu phương án thuê; người muốn gia nhập đội xe công ty có thể ứng tuyển; người đã chuẩn bị tài chính có thể chọn mua phương tiện để sử dụng lâu dài.

#tài xế #thuê xe #xe công ty #mua xe #nghề lái

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