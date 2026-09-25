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Xe

Ưu đãi tới 9%, VinFast mở thêm cơ hội sở hữu ô tô điện cho nhiều nhóm khách hàng

P.V

Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 dành mức ưu đãi 3-9% cho khách hàng chuyển đổi sang ô tô điện VinFast. Kết hợp cùng chính sách vay tới 100% giá trị xe và miễn phí sạc dài hạn, người mua có thêm phương án giảm cả khoản chi ban đầu lẫn chi phí trong quá trình sử dụng.

Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng chính sách ưu đãi mới cho khách hàng chuyển đổi sang ô tô điện VinFast. Mức hỗ trợ được chia theo từng dòng xe, từ 3% đến 9% giá niêm yết.

Cụ thể, VF 2, Minio Green và VF 3 được ưu đãi 3%. Nhóm EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX nhận mức hỗ trợ 5%. Trong khi đó, VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước được ưu đãi tới 9%.

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Chính sách áp dụng với khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast, đáp ứng điều kiện chuyển đổi sang ô tô điện VinFast. Phạm vi người đứng tên xe mới còn được mở rộng tới vợ/chồng, con cái, tứ thân phụ mẫu và anh chị em ruột bên vợ hoặc bên chồng của chủ phương tiện.

Chính sách mới giúp người dùng tiết kiệm số tiền không nhỏ. Chẳng hạn, VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 682,5 triệu đồng.

Mỗi nhóm khách hàng có thể tận dụng chính sách theo một nhu cầu khác nhau. Người cần xe nhỏ để đi lại trong đô thị có VF 3, Minio Green hoặc VF 5. Gia đình muốn nâng cấp không gian có thể cân nhắc VF 6, VF MPV 7, VF 8 hoặc VF 9. Với khách hàng cần phương tiện phục vụ vận chuyển và kinh doanh, dải sản phẩm còn có EC Van, Herio Green và Limo Green.

Nhờ đó, ưu đãi không chỉ tập trung vào một vài mẫu xe nhất định mà trải rộng từ dòng xe cá nhân cỡ nhỏ đến SUV, MPV và xe thương mại. Người mua có thể lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu thực tế, đồng thời giảm số tiền phải chi ngay tại thời điểm sở hữu.

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Sau khi nhận xe, khách hàng mua ô tô điện VinFast tiếp tục được hưởng chính sách sạc miễn phí tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này giúp lợi ích tài chính kéo dài từ lúc mua xe sang quá trình sử dụng, đặc biệt với những người di chuyển thường xuyên.

Bên cạnh mức ưu đãi trực tiếp, chính sách “Mua xe 0 đồng” của VinFast tạo thêm lựa chọn cho nhiều người. Khách hàng có thể được vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng.

Người mua có thể lựa chọn phương án phù hợp với dòng tiền. Khách hàng muốn giữ lại khoản dự phòng có thể vay với tỷ lệ cao hơn và phân bổ chi phí theo thời gian. Người đã có sẵn tiền tích lũy vẫn có thể tăng phần trả trước để giảm dư nợ và khoản thanh toán hằng tháng.

Đặt cạnh ưu đãi 3-9% của “Vì tương lai xanh” lần 2, tác động trở nên rõ ràng hơn. Khoản ưu đãi trực tiếp giúp hạ giá trị xe, còn khả năng vay tới 100% mở rộng lựa chọn về nguồn vốn. Sau khi phương tiện lăn bánh, chính sách sạc miễn phí tiếp tục hỗ trợ chi phí năng lượng.

Ưu đãi 3-9%, chính sách vay linh hoạt và quyền lợi sạc dài hạn đang giúp quyết định chuyển sang ô tô điện trở nên dễ dàng hơn ở cả thời điểm mua xe lẫn những năm sử dụng sau đó.

#VinFast #ô tô điện #ưu đãi #vay vốn #sạc miễn phí #Chương trình xanh

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