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Xe

Ngoại hình khác biệt, ưu đãi hơn 100 triệu đồng: Lý do khách hàng Việt đua nhau chốt cọc sớm VF Wild

P.V

Thiết kế mạnh mẽ tạo ấn tượng ban đầu, trong khi tổng ưu đãi 104 triệu đồng đưa giá VF Wild xuống từ 756 triệu đồng. Sự kết hợp giữa ngoại hình, công năng bán tải và mức giá sau ưu đãi đang giúp mẫu xe trở thành lựa chọn khó chối từ với người dùng.

Thiết kế khác biệt, giá mở cọc quá hấp dẫn

Với anh Nguyễn Hải Đăng (TP Vinh), một chiếc bán tải cần đáp ứng công việc nhưng vẫn phải có ngoại hình phù hợp để sử dụng hằng ngày. Khi tìm hiểu VF Wild, thiết kế là yếu tố khiến anh chú ý trước tiên, còn mức giá trong đợt mở cọc giúp kế hoạch mua xe trở nên dễ cân đối hơn.

“Tôi thích một chiếc bán tải khỏe khoắn nhưng các đường nét vẫn liền mạch, hiện đại. VF Wild gây ấn tượng ngay từ dáng xe và phần đầu. Khi biết giá có thể xuống từ 756 triệu đồng sau ưu đãi càng khó kìm lòng”, anh Đăng nói.

VF Wild được phát triển theo triết lý thiết kế “Dòng chảy sức mạnh”, lấy cảm hứng từ chuyển động của chiếc áo choàng tung bay trong gió. Nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và những khối cơ bắp chạy dọc thân tạo vẻ bề thế đặc trưng của xe bán tải.

Các đường nét nối tiếp giữa cabin và thùng hàng giúp tổng thể liền mạch hơn. Phần đầu xe mang dấu nhận diện chữ V của VinFast, trong khi bộ mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học bổ sung diện mạo hiện đại.

VF Wild có chiều dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm và chiều dài cơ sở 3.258 mm. Khách hàng có thể lựa chọn bốn màu ngoại thất gồm đen, đỏ, trắng và bạc.

Ngoại hình này phù hợp với người muốn sử dụng bán tải trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, gặp gỡ khách hàng đến những chuyến đi cùng gia đình vào cuối tuần. Xe vẫn giữ vẻ mạnh mẽ cần có của phân khúc nhưng không tạo cảm giác chỉ dành cho công việc chuyên chở.

VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026 được ưu đãi tiên phong 61 triệu đồng mỗi xe.

Người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast còn có thể hưởng ưu đãi 5% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 nếu đáp ứng điều kiện. Tổng hai khoản ưu đãi lên tới 104 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 756 triệu đồng.

Giữ chất bán tải, thêm công năng sử dụng

Sau ấn tượng về thiết kế và mức giá, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế là yếu tố được nhiều người quan tâm. Với VF Wild, công năng bán tải được thể hiện qua khoang hành khách hai hàng ghế và thùng hàng riêng phía sau.

Thùng xe dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm, cao 509 mm và có tải trọng 750 kg. Không gian này phục vụ nhu cầu mang theo dụng cụ làm việc, vật tư hoặc hàng hóa, đồng thời có thể chứa lều trại, bàn ghế và thiết bị thể thao trong những chuyến dã ngoại.

Bệ bước bố trí ở hai bên sườn giúp người dùng tiếp cận đồ đặt sâu trong thùng. Cửa thùng sau có cơ chế hỗ trợ bằng khí nén, giảm lực cần dùng khi đóng mở.

Xe còn có tính năng V2L, cho phép cấp điện cho thiết bị bên ngoài. Nguồn điện từ xe có thể hỗ trợ các thiết bị tương thích tại nơi làm việc hoặc trong những chuyến cắm trại, mở rộng công năng sau khi xe đã tới điểm dừng.

VF Wild sử dụng pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho quãng đường chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi cần đi xa, hệ thống REEV bổ sung năng lượng, nâng tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.

Sau khi nhận xe, chủ sở hữu VF Wild được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

VinFast nhận đặt cọc VF Wild với số tiền 15 triệu đồng mỗi xe qua website hoặc hệ thống đại lý chính hãng. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10/2026.

Với thiết kế tạo dấu ấn cùng khả năng đáp ứng nhiều mục đích, VF Wild đang thu hút sự quan tâm của cả người yêu bán tải lẫn nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm mới. Tổng ưu đãi tới 104 triệu đồng tiếp tục tạo động lực để nhiều người nhanh chóng xuống cọc trong giai đoạn tiên phong.

#VinFast VF Wild #Bán tải điện #Chương trình ưu đãi #Thiết kế xe #Công năng sử dụng

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