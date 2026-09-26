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Xe

Green SM bắt đầu vận hành thử nghiệm tại Hà Lan, tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu

P.V

Ngày 25/09/2026, Green SM tổ chức sự kiện khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình triển khai dịch vụ di chuyển thuần điện chất lượng cao tại thị trường này. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, Green SM sẽ từng bước cung cấp dịch vụ tại một số khu vực trọng điểm, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ tài xế, hoàn thiện quy trình vận hành và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trước khi mở rộng hoạt động.

Hà Lan là thị trường thứ tám của Green SM trên toàn cầu và là thị trường châu Âu thứ hai, sau Đan Mạch. Việc bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm tại Hà Lan tiếp tục mở rộng dấu ấn của Green SM tại châu Âu, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn nhu cầu di chuyển và đặc thù của thị trường địa phương.

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Ông Richard Nabil Chahine, Tổng Giám đốc Green SM châu Âu, phát biểu chào mừng tại sự kiện khai trương kỹ thuật Green SM tại Amsterdam.

Trong giai đoạn đầu, Green SM sẽ cung cấp dịch vụ tại các quận Centrum, West và Zuid, sau đó từng bước mở rộng sang Oost, Noord, Nieuw-West và Zuidoost, hướng tới phủ khắp Amsterdam. Đây cũng là giai đoạn Green SM thu thập phản hồi thực tế từ khách hàng và tài xế để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, quy trình vận hành và trải nghiệm người dùng, trước khi vận hành dịch vụ chính thức trong thời gian tới.

Song song đó, với định hướng “Tài xế giỏi - Chọn cơ hội lớn”, Green SM chú trọng xây dựng đội ngũ tài xế Hà Lan giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác linh hoạt với tiềm năng thu nhập hấp dẫn và chính sách phúc lợi cạnh tranh, bao gồm chính sách người lao động với thu nhập lên tới 3.000 EUR/tháng, và chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 85% cho tài xế lựa chọn mô hình thuê xe vận doanh. Đặc biệt, nhóm tài xế đầu tiên gia nhập Green SM tại Hà Lan sẽ nhận được khoản thưởng lên tới 600 EUR, cùng nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho các Bác tài tiên phong. Một đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn về phương tiện, an toàn và chất lượng phục vụ sẽ tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài của Green SM tại thị trường.

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Nhân dịp này, Green SM cũng triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng với mức giảm tới 50% giá trị chuyến đi, tối đa 30 EUR/lần và tối đa 10 lần sử dụng cho mỗi người dùng, mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ taxi điện cao cấp với chi phí ưu đãi.

Ông Richard Nabil Chahine, Tổng Giám đốc Green SM châu Âu, cho biết: “Hà Lan là một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Green SM tại châu Âu. Ở giai đoạn này, ưu tiên của chúng tôi không chỉ là đưa dịch vụ vào vận hành, mà quan trọng hơn là xây dựng nền tảng vững chắc cho một dịch vụ chất lượng cao, từ tuyển chọn và đồng hành cùng đội ngũ tài xế đến bảo đảm trải nghiệm nhất quán cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn lắng nghe khách hàng, tìm hiểu thị trường Hà Lan và từng bước xây dựng Green SM trở thành một lựa chọn di chuyển bằng xe điện đáng tin cậy, với trải nghiệm chất lượng cao và mức giá cạnh tranh”.

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Trong bối cảnh Hà Lan là một trong những thị trường có hệ sinh thái giao thông điện hóa phát triển, Green SM hướng tới tạo thêm giá trị bằng cách kết hợp đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản với đội xe thuần điện hiện đại, đem đến những chuyến đi êm ái, tiện nghi, với mức giá cạnh tranh. Ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, qua đó cung cấp thêm giải pháp di chuyển xanh đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và du khách tại Hà Lan, góp phần thúc đẩy các lựa chọn thân thiện hơn với môi trường.

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Để mang đến trải nghiệm an toàn, chuyên nghiệp và nhất quán cho tất cả khách hàng, Green SM đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ tài xế.

Việc bắt đầu vận hành thử nghiệm tại Hà Lan là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng quốc tế của Green SM. Từ thị trường đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện đã mở rộng hoạt động tới nhiều thị trường tại châu Á và châu Âu, từng bước phát triển mô hình di chuyển xanh phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

#Green SM #Hà Lan #dịch vụ xe điện #giao thông xanh #châu Âu #tài xế chuyên nghiệp

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