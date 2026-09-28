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Xe

Joie Baby ra mắt dòng ghế ngồi ô tô vải lưới thoáng khí (Air Mesh)

P.V

Joie Baby giới thiệu dòng sản phẩm sử dụng vải lưới thoáng khí (Air Mesh) – chất liệu được chú trọng về khả năng thoáng khí, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Không chỉ thay đổi về chất liệu, dòng sản phẩm mới thể hiện định hướng của Joie Baby trong việc tối ưu trải nghiệm của bé thông qua từng chi tiết thiết kế.

Vải lưới thoáng khí (Air Mesh) - Thiết kế mới giúp thoáng khí và tăng cường sự thoải mái cho bé khi sử dụng ghế ngồi ô tô

Trong di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến hành trình dài bằng ô tô, việc đảm bảo sự thoải mái cho trẻ nhỏ luôn là mối bận tâm hàng đầu của các gia đình. Đặc biệt, đặc trưng khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam thường dễ khiến trẻ bị tích nhiệt, đổ mồ hôi lưng và cảm thấy bí bách khi phải ngồi cố định một chỗ trong thời gian dài. Thấu hiểu thực tế này, Joie Baby đã ứng dụng chất liệu vải lưới thoáng khí (Air Mesh) vào dòng ghế ngồi ô tô mới nhất nhằm mang đến giải pháp toàn diện cho bé.

Cải tiến nổi bật của vải lưới thoáng khí (Air Mesh) nằm ở cấu trúc sợi vải đặc biệt với hệ thống khe thoát khí dạng lưới thông minh. Cấu trúc này cho phép luồng không khí luôn lưu thông liên tục giữa cơ thể bé và bề mặt ghế, giúp tản nhiệt nhanh chóng cũng như kiểm soát độ ẩm hiệu quả. Nhờ khả năng lưu thông không khí tối ưu, bề mặt tiếp xúc của ghế luôn giữ được sự khô thoáng, từ đó hạn chế tối đa cảm giác nóng bức hay tình trạng mẩn ngứa ở làn da nhạy cảm của trẻ.

Bên cạnh yếu tố thoáng khí, chất liệu này còn ghi điểm bởi độ êm ái, tạo cảm giác dễ chịu tối đa. Sự kết hợp giữa thiết kế thông thoáng cùng đặc tính vải mềm mại giúp bé duy trì trạng thái thư thái, giảm bớt căng thẳng hay quấy khóc trong suốt thời gian ngồi trên xe.

Thiết kế hiện đại, phù hợp với nội thất xe của nhiều gia đình hiện đại

Không dừng lại ở việc cải tiến tính năng thoáng khí, dòng sản phẩm mới của Joie Baby còn chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình hiện đại.

Sản phẩm sở hữu phong cách thiết kế tối giản, tinh tế, tạo nên sự cân đối và gọn gàng khi lắp đặt trên xe.

Bảng màu của dòng sản phẩm sử dụng vải lưới thoáng khí (Air Mesh) được lựa chọn theo xu hướng màu sắc trung tính và thanh lịch. Sự kết hợp giữa chất liệu vải cao cấp và tông màu trang nhã giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với không gian nội thất của nhiều dòng xe gia đình hiện nay.

Từng chi tiết nhỏ như đệm tựa đầu, dây đai an toàn cho đến phần khung ghế đều được chăm chút kỹ lưỡng nhằm đem lại tổng thể hoàn thiện chuẩn mực. Việc hài hòa giữa công năng sử dụng và diện mạo bên ngoài giúp sản phẩm trở thành một điểm nhấn sang trọng, phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách sống của nhiều bậc phụ huynh hiện đại.

Bộ sưu tập ghế ngồi ô tô vải lưới thoáng khí của Joie Baby - Thêm lựa chọn mới dành cho ba mẹ hiện đại

Sự xuất hiện của Bộ sưu tập vải lưới thoáng khí đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Joie Baby trong hành trình đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc trẻ em. Việc bổ sung dòng sản phẩm này mang đến cho ba mẹ thêm một lựa chọn mới mẻ, chất lượng và phù hợp với nhiều điều kiện khí hậu.

Mỗi sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập vải lưới thoáng khí đều tuân thủ các quy trình sản xuất khắt khe và đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt. Việc nâng cấp chất liệu vải không làm ảnh hưởng đến tính năng bảo vệ hay độ chắc chắn vốn có của dòng sản phẩm ghế ngồi ô tô thương hiệu Joie Baby. Ngược lại, tính năng thoáng khí vượt trội kết hợp cùng khả năng bảo vệ tối đa giúp ba mẹ hoàn toàn an tâm khi đồng hành cùng con trên mọi cung đường.

Đối với các gia đình thường xuyên di chuyển hoặc đang tìm kiếm giải pháp giúp bé không bị nóng trong những chuyến đi, Bộ sưu tập vải lưới thoáng khí chính là sự bổ sung lý tưởng, góp phần nâng cao chất lượng mỗi hành trình của cả gia đình.

Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Phân phối SNB. Thông tin liên hệ

  • Website: https://joiebaby.com.vn/
  • Hotline: 1900.561.286 | 0986.71.5005
  • Trụ sở chính: Tầng 17, Số 1 Lương Yên - Phường Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội
  • Fanpage: https://www.facebook.com/JoieBaby.com.vn
#Joie Baby #ghế ô tô #vải lưới #Air Mesh #an toàn trẻ em #ghế ngồi ô tô

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