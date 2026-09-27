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Xe

Ford tạm ngưng sản xuất mẫu bán tải ăn khách nhất vì sự cố

Trường Vũ

TPO - Mẫu bán tải bán chạy nhất tại Mỹ là Ford F-150 đang phải tạm ngưng sản xuất gần một tuần do vấn đề nguồn cung, trong bối cảnh hãng đang cố khôi phục sản lượng sau một sự cố vào năm ngoái.

Dòng Ford F-Series đã giữ vị trí xe bán tải bán chạy nhất tại Mỹ trong 49 năm liên tiếp, với 828.832 xe được bán ra trong năm ngoái. Trong đó, F-150 đóng vai trò quan trọng trong doanh số của dòng F-Series.

Tuy nhiên, mẫu xe này lại đang bị tạm ngừng sản xuất. Theo một tài liệu được Reuters thu thập, hoạt động sản xuất F-150 tại nhà máy Dearborn Truck Plant đã dừng từ giữa tuần trước và dự kiến chỉ nối lại vào ngày 29/9.

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Sản lượng xe bán tải Ford F-150 tại nhà máy ở Michigan bị tạm ngừng gần một tuần.

Reuters cũng cho biết hoạt động sản xuất F-Series tại nhà máy Kansas City Assembly bị ảnh hưởng khi một số ca làm việc gần đây bị hủy. Trong khi đó, nhà máy Kentucky Truck được cho là đã tăng sản lượng, có thể nhằm bù đắp phần thiếu hụt từ các cơ sở khác.

Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng một nguồn tin nội bộ cho biết Ford đang gặp “vấn đề về nguồn cung”. Hiện chưa rõ vấn đề hiện tại có liên quan tới tình trạng thiếu nhôm từng ảnh hưởng đến sản xuất F-150 vào năm 2025 hay không.

Kể từ sau sự cố nêu trên, Ford vẫn đang tìm cách khôi phục sản lượng F-Series. Việc phải ngừng sản xuất dù chỉ trong vài ngày cũng đủ để khiến Ford hụt sản lượng hàng chục nghìn xe.

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Điều này được cho là sẽ gây thiệt hại đáng kể cho hãng xe Mỹ, đặc biệt khi F-Series nói chung và Ford F-150 nói riêng là vốn là những sản phẩm đem lại doanh số ổn định.

Áp lực càng gia tăng khi doanh số xe của Ford tại Mỹ giảm khoảng 10% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ, trong đó doanh số F-Series giảm 11%.

Theo Cox Automotive, Ford và General Motors (GM) được dự báo là 2 hãng xe mất thêm nhiều thị phần nhất tại Mỹ trong 3 quý đầu năm nay. Đáng chú ý, doanh số cộng gộp của Hyundai và Kia được dự báo lần đầu tiên vượt Ford trong quý III/2026, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các hãng xe Mỹ trên chính sân nhà.

Chịu tác động tiêu cực không kém từ việc Ford tạm ngưng sản xuất xe F-150 tại nhà máy Dearborn Truck là những người lao động, ước tính khoảng 3.500-4.000 người. Tờ Detroit Free Press cũng cho biết 15 ca làm việc tại nhà máy Kansas City Assembly đã bị hủy kể từ đầu tháng.

#Ford F-150 #ford #xe bán tải #xe ăn khách #sản xuất #nguồn cung

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