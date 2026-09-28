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Xe

Xe gọn, giá dễ tiếp cận, thêm ưu đãi chuyển đổi xanh 3%: Lý do VinFast VF 2 hợp nhịp sống đô thị

P.V

Với chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và bán kính quay đầu 4,45 m, VinFast VF 2 xử lý trực tiếp một trong những mối quan tâm lớn nhất khi sử dụng ô tô tại đô thị: đỗ xe. Mức giá 188 triệu đồng cùng các chính sách ưu đãi cũng cho phép người dùng quyết định dễ dàng hơn.

VF 2 giải bài toán “đỗ xe chật” trong đô thị

Tìm chỗ đỗ trong các con phố trung tâm thường là “cơn ác mộng” với người sử dụng ô tô. Vị trí có thể đỗ thường nằm ven đường, trong các bãi xe nhỏ hoặc khoảng sân hẹp của nhà hàng, cửa hàng, tòa nhà, khiến việc xoay trở không hề dễ dàng, đặc biệt với người mới lái.

Với chiều dài 3.090 mm và chiều rộng 1.496 mm, VinFast VF 2 là “lời giải” cho người thường xuyên di chuyển trong phố đông. Theo anh Khắc Vũ, thầy giáo dạy lái xe tại Hà Nội, kích thước xe tác động khá rõ tới quá trình làm quen của người mới lái.

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“Người mới thường mất nhiều thời gian nhất ở thao tác căn đầu xe, ghép dọc hoặc xoay trong bãi nhiều cột. Xe ngắn và hẹp hơn thì khoảng trống để chỉnh lái lớn hơn, việc tập đỗ cũng nhẹ nhàng hơn”, anh Vũ nhận xét.

Cùng đó, bán kính quay đầu 4,45 m cho phép VF 2 đổi hướng trong phạm vi hẹp, giảm số lần phải tiến lùi. Đây là chi tiết Diệu Linh, 31 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đánh giá cao khi tìm xe đi làm. Văn phòng của chị nằm tại khu vực trung tâm, trong khi chỗ đỗ gần cơ quan thường nhỏ và nhanh kín vào giờ cao điểm.

“Tôi từng ngại đi ô tô vào trung tâm vì mất thời gian khi đỗ xe. Khi thử VF 2, tôi thấy như tìm được ‘chân ái’ vì rất dễ quan sát, ước lượng khoảng cách”, chị Linh chia sẻ.

Kích thước gọn cũng là ưu thế của VF 2 khi di chuyển trong phố đông, đặc biệt trên những tuyến đường hẹp và có mật độ phương tiện cao.

Chi phí sở hữu vừa tầm cho một chiếc xe đi phố

Bên cạnh kích thước, chi phí sở hữu của VF 2 cũng là lý do chị Diệu Linh quyết định xuống tiền nhanh chóng. Mẫu xe Việt hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang VF 2 còn được ưu đãi 3% với chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Mức giảm tương đương 5,64 triệu đồng. Như vậy, chị Linh có thể lăn bánh xe chỉ từ dưới 200 triệu đồng.

“Tôi dùng xe chủ yếu để đi làm, đi chơi trong phố nên không muốn dành ngân sách quá lớn. VF 2 đáp ứng đúng nhu cầu mà mức đầu tư vẫn trong khoảng hợp lý, nên tôi quyết định bán chiếc xe máy xăng, ‘lên đời’ bốn bánh luôn”, chị Linh nói.

Khách hàng cũng có thể vay lên tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng” áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

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Sau khi mua, chi phí năng lượng tiếp tục được tối ưu nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. VF 2 có phạm vi di chuyển lên tới 210 km sau một lần sạc đầy.

Kích thước nhỏ gọn cùng mức giá dễ tiếp cận khiến VF 2 phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô phục vụ chủ yếu cho các hành trình đô thị. Với người chuyển từ xe máy lên ô tô, mẫu xe vẫn giữ được sự linh hoạt cần thiết khi di chuyển trên những tuyến phố đông, trong khi bổ sung không gian che nắng mưa và bốn chỗ ngồi cho nhu cầu hằng ngày.

#VinFast #VF 2 #ô tô đô thị #ưu đãi xanh #xe nhỏ gọn #giá rẻ #đỗ xe

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