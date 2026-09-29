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Xe

Volvo EX90 và ES90 nhận đặt cọc, xe điện mới sắp ra mắt Việt Nam

Hai mẫu xe thuần điện mới thuộc nhóm cao cấp của Volvo vừa được mở đặt cọc tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt khách hàng dịp cuối năm nay.

Hai mẫu xe thuần điện mới thuộc nhóm cao cấp của Volvo vừa được mở đặt cọc tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt khách hàng dịp cuối năm nay.

Volvo vừa thông báo nhận cọc cho 2 mẫu xe mới là EX90 và ES90 tại Việt Nam - khởi đầu cho dải sản phẩm flagship thuần điện tại Việt Nam.

Trong đó, EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn cấu hình 3 hàng ghế. Theo nhà sản xuất, EX90 không phải là một biến thể thuần điện của XC90 mà được xây dựng trên một hệ thống khung gầm mới, độc lập. Xe được trang bị 2 motor điện cho tổng công suất bản 517 mã lực, mô men xoắn cực đại 910 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

Giá bán của xe chưa được công bố. Khi ra mắt, Volvo EX90 sẽ cạnh tranh cùng các mẫu SUV thuần điện cỡ lớn như Mercedes-Benz EQS SUV, BMW X7, Audi Q8 e-tron.

Volvo EX90 nhận đặt cọc tại Việt Nam.
Volvo EX90 nhận đặt cọc tại Việt Nam.

Volvo ES90 là một chiếc sedan thuần điện được định vị ngang BMW i5, Mercedes-Benz EQE hay EQS. Xe có kích thước dài x rộng x cao 5.000 x 1.942 x 1.549 mm, trục cơ sở 3.102 mm. Tại các thị trường Đông Nam Á, chiếc sedan điện hạng sang được phân phối với 2 tùy chọn động cơ.

Bản thấp nhất đi cùng hệ dẫn động cầu sau, động cơ điện 338 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Phiên bản giữa dùng hệ dẫn động 4 bánh với công suất 455 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Phiên bản cao nhất của ES90 sở hữu motor điện công suất 689 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây.

Phạm vi hoạt động của 3 phiên bản lần lượt là 645 km/lần sạc, 700 km/lần sạc và 700 km/lần sạc.

Volvo ES90 đã sớm ra mắt tại thị trường Đông Nam Á từ năm 2025.
Volvo ES90 đã sớm ra mắt tại thị trường Đông Nam Á từ năm 2025.

Cả 2 mẫu xe cùng sở hữu kiến trúc điện áp 800 V, cho phép sạc nhanh từ 10% lên đến 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Theo Volvo, khách hàng đặt cọc sớm được tặng kèm gói phụ kiện gồm bộ sạc AC tại nhà công suất 7 kW cùng gói lắp đặt tiêu chuẩn. Người mua được sở hữu thêm 10.000.000 điểm VETC Loyalty, gói cứu hộ VETC trong 3 năm, gói bảo dưỡng 3 năm, bảo hiểm vật chất một năm và gói quà tặng độc quyền.

tech.zingnews.vn
#Volvo

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