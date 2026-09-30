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Xe

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Loạt xe điện hóa đáng chú ý sắp đổ bộ thị trường Việt

Lê Tuấn

TPO - Volvo ES90 và EX90, Lexus ES, Mercedes CLA EV là một số xe điện nổi bật sắp có mặt trên thị trường ô tô Việt Nam, bên cạnh một số xe hybrid và EREV đến từ các hãng phổ thông.

Những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm của hoạt động mua sắm và tiêu dùng. Bên cạnh cuộc đua giảm giá, nhiều hãng xe còn có kế hoạch trình làng loạt sản phẩm mới để kích cầu thị trường.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, các hãng hiện cũng ưu tiên đưa về nước những sản phẩm điện hóa.

Với Volvo, thương hiệu hạng sang Thụy Điển chuẩn bị mở rộng danh mục xe thuần điện tại Việt Nam với bộ đôi ES90EX90, nhập khẩu từ Malaysia.

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ES90 và EX90 là hai mẫu xe điện đầu bảng của Volvo ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Volvo

Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu Thụy Điển đưa công nghệ kiến trúc điện áp 800V tới thị trường Việt Nam. Theo Volvo, hệ thống này cho phép xe sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện mang kiểu dáng fastback, kết hợp khoảng sáng gầm cao như crossover. Trong khi đó, EX90 thuộc nhóm SUV thuần điện cỡ lớn, cung cấp cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Theo Volvo, bộ đôi xe điện đầu bảng này kể từ khi được mở cọc sớm tại Việt Nam đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. Khách hàng tiên phong được tặng gói lắp đặt bộ AC tại nhà cùng cùng nhiều ưu đãi khác.

Cũng ở phân khúc xe sang, Lexus cũng chuẩn bị đưa dòng sedan ES thế hệ mới về Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe sẽ có hai phiên bản hybrid ES 350h và một phiên bản thuần điện ES 500e.

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Màn ra mắt của dòng sedan ES mới sẽ đánh dấu lần đầu tiên Lexus tham gia vào phân khúc thuần điện tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Đây là lần đầu tiên Lexus tham gia phân khúc ô tô thuần điện tại thị trường Việt Nam. Giá dự kiến của hai bản hybrid là 2,36 tỷ và 2,58 tỷ đồng, trong khi bản thuần điện ES 500e có giá dự kiến khoảng 2,98 tỷ đồng.

Hai phiên bản hybrid và thuần điện có thiết kế tương đồng, khác biệt chủ yếu nằm ở hệ truyền động. Bản hybrid sử dụng động cơ xăng 2,5 lít kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT.

Trong khi đó, Lexus ES 500e được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4. Bộ pin dung lượng 75 kWh giúp xe có phạm vi hoạt động khoảng 480 km sau mỗi lần sạc.

Một mẫu xe điện hạng sang khác dự kiến xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm là Mercedes-Benz CLA EV. Xe được nhập khẩu từ Đức và dự kiến chỉ phân phối một phiên bản CLA EV 200 với giá dưới 1,7 tỷ đồng.

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Mercedes-Benz CLA EV dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10. Ảnh: Vĩnh Nam

Nếu mức giá này được giữ nguyên khi mở bán, CLA EV sẽ là mẫu xe thuần điện có giá dễ tiếp cận nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe điện Mercedes có giá khởi điểm thấp nhất tại nước ta là EQB, được niêm yết ở mức 2,309 tỷ đồng.

Mercedes-Benz CLA 200 EV sử dụng bộ pin 58 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 459-542 km mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP. Xe được trang bị kiến trúc điện áp 800V, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC công suất cao.

Trong khi các thương hiệu xe sang đẩy mạnh xe thuần điện, nhóm hãng phổ thông có xu hướng tập trung vào xe hybrid. Ở phân khúc SUV cỡ C, thị trường Việt Nam dự kiến đón BYD Sealion 5 cùng các phiên bản hybrid của Hyundai Tucson và Subaru Forester.

BYD Sealion 5 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe có 2 phiên bản với giá bán dự kiến lần lượt ở mức hơn 600 triệu đồng và khoảng 750 triệu đồng.

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BYD Sealion 5 được định vị ở phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Autolifethailand

Hyundai Tucson hybrid từng được hé lộ mức giá dự kiến không quá 999 triệu đồng. Trong khi đó, Subaru Forester hybrid nhiều khả năng có giá cao hơn các phiên bản máy xăng hiện có giá 1,299-1,399 tỷ đồng.

Bên cạnh những mẫu hybrid sử dụng công nghệ quen thuộc, thị trường ô tô Việt Nam từ nay đến cuối năm còn chứng kiến sự xuất hiện của ngày càng nhiều xe EREV, tức xe điện sử dụng động cơ đốt trong làm máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin.

Sau VinFast VF Wild, một số mẫu EREV sắp bán tại Việt Nam gồm Volkswagen ID. ERA 9X, iCaur V27 cùng một số mẫu xe của thương hiệu Li Auto. Sự xuất hiện của nhóm sản phẩm này cho thấy các hãng đang mở rộng hướng tiếp cận với nhiều công nghệ điện hóa khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện hoặc hybrid truyền thống.

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