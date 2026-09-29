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Xe

Ưu đãi trực tiếp, miễn phí sạc: VF 3 giúp giấc mơ ‘bốn bánh’ gần hơn

P.V

Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 dành ưu đãi 3% cho khách hàng chuyển đổi sang VF 3. Cùng quyền lợi miễn phí sạc dài hạn, chính sách mới giúp người đang sử dụng xe máy có thêm cơ sở để lên đời chiếc ô tô điện đầu tiên.

Ưu đãi 3% mở rộng với nhiều khách hàng

Sau 8 năm đi làm bằng xe máy, anh Nguyễn Đức Minh (31 tuổi, Hà Nội) bắt đầu muốn có một phương tiện che mưa nắng và chở thêm người thân khi cần. Quãng đường từ Long Biên sang Cầu Giấy chưa đầy 15 km, nhưng trở nên vất vả vào những ngày mưa rét hoặc nắng nóng.

Anh Minh không cần một chiếc xe lớn. Điều anh tìm kiếm là một mẫu ô tô đủ gọn để đi qua phố đông, vào được chỗ đỗ tại khu dân cư, có chi phí sử dụng dễ dự tính và đẹp về hình thức.

“Tôi đã tính mua ô tô từ năm ngoái nhưng vẫn trì hoãn. Xe lớn khó xoay xở, còn xe xăng khiến tôi phải tính thêm tiền nhiên liệu mỗi tháng. Tôi cần một phương án vừa với nhu cầu đi lại hằng ngày”, anh Minh chia sẻ.

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Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 tạo thêm động lực cho kế hoạch này. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được hưởng ưu đãi khi chuyển sang ô tô điện VinFast.

VF 3 thuộc nhóm được ưu đãi 3% trên giá niêm yết. Khoản ưu đãi được áp dụng trực tiếp vào giá mua, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản chi phí.

Bên cạnh ưu đãi, theo anh Minh, VF 3 phù hợp với môi trường mà anh sử dụng xe mỗi ngày. Mẫu xe dài 3.190 mm, thuận tiện khi di chuyển trong phố đông, quay đầu tại khu dân cư hoặc tìm chỗ đỗ ở hầm chung cư. Thân xe gọn cũng giúp người mới cầm lái dễ hình dung phạm vi phương tiện hơn khi lùi hoặc đi qua những đoạn đường hẹp.

VF 3 có chiều cao 1.652 mm, mang lại tư thế ngồi cao và tầm quan sát rộng. Đây là lợi thế đáng chú ý với người chuyển từ xe máy lên ô tô, khi việc quan sát dòng xe phía trước và hai bên có ảnh hưởng lớn tới sự tự tin trong giai đoạn đầu.

“Tôi chủ yếu đi làm, mua sắm và thỉnh thoảng chở gia đình. Kích thước VF 3 vừa với những tuyến đường thường đi, không tạo cảm giác phải thay đổi quá nhiều thói quen di chuyển. Xe đẹp, muốn ‘độ’ nhìn khỏe khoắn cho nam hay ‘cute’ cho nữ giới đều dễ”, anh Minh nói.

215 km mỗi lần sạc, thêm quyền lợi sử dụng dài hạn

VF 3 có phạm vi di chuyển 215 km sau mỗi lần sạc đầy. Với người đi khoảng 20–30 km mỗi ngày, quãng đường này có thể đáp ứng nhiều chặng đi làm, mua sắm và đưa đón người thân trước khi xe cần bổ sung năng lượng.

Hệ thống trạm sạc V-Green đã được bố trí tại nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại, bãi đỗ và tuyến giao thông. Độ phủ này giúp người dùng có thêm lựa chọn địa điểm phù hợp với lịch trình, đặc biệt khi không thể lắp thiết bị sạc tại nhà.

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Sau khi nhận xe, chủ sở hữu VF 3 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029 theo chính sách hiện hành. Với người sử dụng xe chủ yếu để đi làm trong thành phố, quyền lợi này có thể giảm đáng kể khoản chi năng lượng hằng tháng.

Khách hàng đáp ứng còn có thể được vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”.

Người có sẵn tiền tích lũy có thể lựa chọn trả trước một phần để giảm dư nợ. Trong khi đó, khách hàng muốn giữ lại khoản dự phòng có thêm phương án vay với tỷ lệ cao hơn.

“Khi cộng ưu đãi mua xe, phương án vay và quyền lợi sạc, bài toán kinh tế với VF 3 khá nhẹ nhàng. Điều đó khiến kế hoạch chuyển từ xe máy lên ô tô trở nên thực tế hơn”, anh Minh nhận xét.

Ưu đãi 3%, phương án vay linh hoạt và quyền lợi sạc dài hạn giúp VF 3 trở thành bước chuyển vừa tầm cho người dùng đô thị muốn sở hữu chiếc ô tô điện đầu tiên.

#VinFast VF 3 #Chương trình Vì tương lai xanh #Ô tô điện #Ưu đãi mua xe #Xe điện đô thị

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