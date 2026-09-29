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Xe

DBV tạm ứng bồi thường cho vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hải Phòng

P.V

Chỉ hai ngày sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng, Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã hoàn tất tạm ứng 135 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến người bị thiệt hại trong vụ tai nạn.

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ giám định DBV đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp hướng dẫn lái xe thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ liên quan đến vụ việc cũng như trách nhiệm dân sự đối với người bị thiệt hại. Trên cơ sở hồ sơ, quy định bảo hiểm cùng kết quả đánh giá tổn thất, DBV đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục tạm ứng 135 triệu đồng. Bảo hiểm DBV đang tiếp tục phối hợp cùng khách hàng và cơ quan chức năng hoàn thiện các hồ sơ, làm cơ sở giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định và phạm vi trách nhiệm.

Sự kiện bảo hiểm xảy ra khoảng 1h30 ngày 26/9/2026 tại Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng. Theo khai báo của lái xe, khoảng 19h30 ngày 25/9/2026, xe ô tô BKS 19H-1xx.xx đỗ sát lề đường phía trước một công ty trong khu công nghiệp để chờ lịch lấy hàng. Lái xe P.V.Đ nghỉ qua đêm trong cabin. Đến rạng sáng, một xe mô tô va chạm mạnh vào phần đuôi thùng xe, khiến 3 người tử vong.

Tính đến hết tháng 8/2026, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của DBV đạt 2.474 tỉ đồng, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường từ năm 2025. Trong đó DBV cũng đã chi trả 1.511 tỷ đồng tiền bồi thường cho 887.771 khách hàng trên toàn quốc, bảo hiểm Xe cơ giới chiếm 76% tổng số tiền bồi thường.

#DBV #bồi thường #tai nạn #Hải Phòng #bảo hiểm

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