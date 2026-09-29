Điều gì làm nên mẫu xe điện ‘quốc dân’ VinFast Evo?

Ở mức giá sau ưu đãi từ 15,8 triệu đồng, VinFast Evo được coi là “đáng mua”với người mua xe lần đầu hoặc đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện. Chi phí ban đầu vừa tầm, quãng đường lên tới 165 km và lựa chọn đổi pin nhanh tại hệ thống V-Green giúp mẫu xe đáp ứng tương đối trọn vẹn nhu cầu đi làm, đi học và di chuyển hằng ngày của số đông người dùng.

165 km cho nhiều ngày di chuyển, thêm lựa chọn đổi pin

Với người dùng phổ thông, giá trị của một chiếc xe thường được cảm nhận rõ nhất qua mức độ thuận tiện trong từng ngày sử dụng. Quãng đường lên tới 165 km của VinFast Evo đủ để người dùng đi làm, đi học, hoặc xử lý những chuyến đi phát sinh trong nhiều ngày trước khi cần nạp lại năng lượng. Tầm vận hành này đặc biệt phù hợp với nhịp di chuyển đô thị, khi phần lớn hành trình hằng ngày chỉ kéo dài vài chục km.

Bài toán năng lượng của Evo cũng được thiết kế theo hướng linh hoạt để phù hợp với những điều kiện sử dụng khác nhau. Người mua xe kèm pin có thể sạc tại nhà hoặc tại trạm công cộng, trong khi pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn quãng đường. Với phương án thuê pin, người dùng có thêm lựa chọn đổi pin tại hệ thống tủ V-Green, thuận tiện cho người ở chung cư, khó bố trí chỗ sạc cố định hoặc thường xuyên cần bổ sung năng lượng nhanh giữa hành trình.

Khách hàng thuê pin hiện được hỗ trợ tối đa 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Theo kế hoạch, trong năm 2026, mạng lưới V-Green sẽ đạt quy mô 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc. Khi hạ tầng này mở rộng, việc sử dụng Evo sẽ thuận tiện hơn với thao tác ghé trạm, đổi pin rồi tiếp tục hành trình, qua đó giảm thời gian chờ nạp năng lượng và giúp người dùng dễ thích nghi hơn khi chuyển sang xe điện.

Động cơ Inhub công suất tối đa 2.450 W, tốc độ tối đa 70 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa tới 16 giây cho thấy Evo được định vị vừa vặn với nhu cầu di chuyển thường ngày. Những thông số này đáp ứng tốt việc đi lại trong phố và vẫn phù hợp với các trục đường lớn hoặc những hành trình ngoại vi đô thị.

Giá từ 15,8 triệu đồng, trang bị thiết thực cho người dùng hằng ngày

Khả năng tiếp cận của Evo được củng cố rõ hơn ở mức giá. Xe có giá niêm yết từ 18,8 triệu đồng và trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng được ưu đãi 3 triệu đồng với phương án thuê pin và 2,5 triệu đồng với phương án mua pin.

Chương trình áp dụng cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast. Nhờ ưu đãi này, giá Evo còn từ 15,8 triệu đồng, tương đương vùng giá quen thuộc của nhiều dòng xe số phổ thông và vì thế dễ tiếp cận với nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Trong tầm giá đó, Evo được trang bị những tiện ích hướng trực tiếp tới nhu cầu sử dụng thường xuyên. Cốp 12 lít đủ chỗ cho áo mưa và một số vật dụng cá nhân, hộc phía trước thuận tiện để điện thoại, còn cổng USB đáp ứng nhu cầu sạc thiết bị khi đang di chuyển. Những chi tiết tưởng như nhỏ này lại ảnh hưởng khá rõ tới trải nghiệm hằng ngày, nhất là với người sử dụng xe như phương tiện chính.

Trải nghiệm sử dụng được bổ sung bằng ứng dụng E-Scooter, cho phép kiểm tra thông tin xe và pin, định vị, tìm xe, xem lịch sử hành trình, thống kê quãng đường và thiết lập vùng an toàn. Động cơ đạt chuẩn chống nước IP67 cùng phanh đĩa phía trước cũng là những trang bị hữu ích trong điều kiện vận hành thường xuyên tại đô thị.

Mức giá từ 15,8 triệu đồng kết hợp với quãng đường lên tới 165 km, lựa chọn sạc hoặc đổi pin và nhóm tiện ích thiết thực tạo cho Evo lợi thế rõ ràng ở phân khúc phổ thông. Với người đang tìm một mẫu xe điện dễ tiếp cận về chi phí, đủ dùng cho phần lớn lịch trình hằng ngày và thuận tiện hơn trong bài toán nạp năng lượng, Evo là một phương án đáng cân nhắc.