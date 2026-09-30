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Xe

Thêm một hãng xe Nhật nhập cuộc đua EREV

Lê Tuấn

TPO - Sau Toyota, đối tác của hãng này cũng chuẩn bị phát triển hệ truyền động điện phạm vi mở rộng EREV trên các mẫu xe tương lai.

Suzuki vừa công bố lộ trình phát triển trong thập kỷ tới, tập trung vào chiến lược đa dạng hóa công nghệ động lực, rút ngắn thời gian phát triển và tăng cường khả năng dùng chung linh kiện.

Theo đó, hãng đang phát triển động cơ xăng tăng áp mới, hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) và một dòng hệ truyền động hybrid nối tiếp dạng mô-đun, trong đó có cấu hình mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV) hạng nhẹ đầu tiên của Suzuki.

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Theo Suzuki, hệ thống truyền động điện e-Axle "3 trong 1" mới được sử dụng trên mẫu kei-car điện e Sky sẽ được phát triển thành cụm "6 trong 1" dạng mô-đun nhưng vẫn giữ nguyên kích thước.

Hệ thống này sẽ được dùng chung cho cả xe thuần điện (BEV) và xe hybrid (HEV), phù hợp với triết lý “Right x Light Mobile Tech” của Suzuki. Ngoài ra, hệ thống còn có phiên bản lớn hơn 10%, dành cho các mẫu xe cỡ nhỏ, cỡ C và cỡ trung.

Với các mẫu xe cỡ nhỏ, Suzuki sẽ đưa vào sử dụng hệ thống hybrid nhẹ mới, hướng tới giảm 15% lượng khí thải carbon. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid nối tiếp (Series HEV) tiên tiến hơn được kỳ vọng giảm 29% lượng phát thải.

Đáng chú ý, ở hệ truyền động Series HEV mới, được xem như bước phát triển tiếp theo của hệ thống Strong Hybrid hiện tại, động cơ đốt trong sẽ đảm nhiệm vai trò như một máy phát điện.

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Cách bố trí này cho phép Suzuki tiếp tục phát triển hệ thống thành cấu hình “REEV Light” bằng cách bổ sung khả năng sạc ngoài và tối ưu dung lượng pin theo hướng vừa đủ nhu cầu sử dụng.

Suzuki cho biết hệ thống EREV mới sẽ không cần sử dụng bộ pin dung lượng quá lớn, qua đó giảm áp lực về chi phí và khối lượng, đồng thời khắc phục hạn chế về phạm vi hoạt động của xe điện.

Theo Autocar India, những mẫu xe Suzuki nhỏ nhất dự kiến được trang bị hệ thống Series HEV mới sẽ là hatchback Baleno và SUV Fronx. Điều này đồng nghĩa S-Cross, Vitara, Grand Vitara và Victoris cũng có thể trở thành những mẫu xe tiếp theo được áp dụng công nghệ này.

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Dòng SUV đô thị Suzuki Fronx đang được bán tại Việt Nam.

Trước Suzuki, hãng xe đồng hương Toyota cũng được cho là sẽ sản xuất xe EREV từ năm 2027. Trong thời gian đầu, những mẫu EREV của hãng này được phát triển riêng và chỉ bán tại Trung Quốc.

Trở lại với Suzuki, một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược mới của hãng là rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Suzuki đặt mục tiêu giảm một nửa thời gian phát triển, xuống còn 24 tháng vào năm 2030, qua đó bắt kịp chu kỳ phát triển nhanh của các hãng xe Trung Quốc.

Kế hoạch này bao gồm nâng hiệu quả phát triển thêm 30% và hiệu quả sản xuất 50% tại nhà máy Manesar ở Ấn Độ, nhờ ứng dụng các công cụ kỹ thuật số và linh kiện dạng mô-đun. Cuối cùng, Suzuki đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất hằng năm tại Ấn Độ lên 4 triệu xe vào năm 2030.

#xe Nhật #suzuki #erev #toyota #xe hybrid #điện hóa

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