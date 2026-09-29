Đà Nẵng mở bán dự án nhà ở xã hội, giá hơn 19 triệu đồng/m2

TPO - Hơn 270 căn nhà ở xã hội tại dự án Khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (Đà Nẵng) được mở bán với giá 19,44 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4.

Đáng chú ý, trong đợt này có 277 căn hộ được đưa ra mở bán với giá hơn 19,4 triệu đồng/m2. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Dự án nằm trên địa bàn phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Một dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng.

Theo công bố, dự án gồm 2 khối nhà ở xã hội, một khối nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khối NOXH 01 có 391 căn hộ, trong khi khối NOXH 02 có 1.085 căn.

Với mức giá hơn 19,4 triệu đồng/m2, giá thực tế mỗi căn hộ sẽ phụ thuộc vào diện tích được thiết kế và diện tích căn hộ đăng ký mua.

Các nhóm đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn và đô thị.

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp cũng thuộc diện được đăng ký mua.

Ngoài ra, nhóm được hưởng chính sách còn có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Những người đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở cũng thuộc nhóm được đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án.