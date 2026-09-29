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Địa ốc

Những cây cầu mới và hệ thống metro sẽ thay đổi cách chọn nhà tại Hà Nội ra sao?

P.V

Khi những cây cầu mới, các tuyến vành đai và mạng lưới metro đồng loạt được đầu tư, khoảng cách giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô, sân bay quốc tế Nội Bài và các trung tâm kinh tế tại Hưng Yên, Bắc Ninh… cũng được tính lại bằng thời gian di chuyển. Với Ocean City, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang mở rộng dư địa an cư, kinh doanh và gia tăng giá trị bất động sản.

Hạ tầng chiến lược đồng loạt được hiện thực hóa

Hai địa điểm gần nhau trên bản đồ chưa chắc thuận tiện trong đời sống. Thay vào đó, điều người mua nhà quan tâm nhất là mất bao lâu để tới nơi làm việc, có bao nhiêu phương án di chuyển và hành trình có đủ linh hoạt khi giao thông thay đổi hay không.

Tại phía Đông Hà Nội, lựa chọn di chuyển đang được mở rộng, thời gian kết nối đang được rút ngắn nhờ hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình đáng chú ý. Dự án khởi công năm 2025, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên và đang được thành phố thúc đẩy để hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ bổ sung một hướng vượt sông, hỗ trợ kết nối từ khu Đông tới các khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến thông xe năm 2027, bổ sung một hướng kết nối mới giữa khu Đông và nội đô
Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến thông xe năm 2027, bổ sung một hướng kết nối mới giữa khu Đông và nội đô

Ở phía Nam, cầu Ngọc Hồi cùng đường dẫn Vành đai 3.5, khởi công tháng 8/2025 và có khung triển khai đến năm 2028, tạo thêm lựa chọn kết nối giữa Văn Giang và Thanh Trì, đồng thời khai thông kết nối giữa khu Đông và toàn bộ phía Nam Thủ đô.

Trong khi đó, Vành đai 4 mở rộng phạm vi kết nối ra Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tuyến chính dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Khi vận hành đồng bộ, mạng lưới này sẽ hỗ trợ các hành trình liên vùng, đặc biệt với những gia đình có công việc, người thân hoặc hoạt động kinh doanh tại nhiều địa phương.

Nếu đường bộ mở rộng khả năng tiếp cận bằng ô tô và xe buýt, metro bổ sung một phương thức vận tải công cộng có hành lang và hệ thống nhà ga cố định.

Tháng 6/2026, Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, đưa mạng lưới metro từ định hướng dài hạn sang giai đoạn đầu tư, xây dựng cụ thể. Trong cấu trúc mới này, phía Đông Hà Nội được kết nối trực tiếp nhờ 2 tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá) và 14 (cầu Thăng Long - Gia Lâm), có nhà ga dự kiến đặt tại Ocean City.

Từ góc độ người mua nhà, ý nghĩa của hệ thống hạ tầng này nằm ở việc có thêm các phương án để lựa chọn khi đi làm, học tập, vui chơi hay tiếp cận các trung tâm dịch vụ của thành phố. Nhiều phương thức di chuyển hiện đại cùng hiện hữu cũng đưa Ocean City vào bản đồ sống hàng ngày của người dân Thủ đô.

Hạ tầng thông suốt gặp đô thị đã vận hành củng cố quyết định an cư

Cộng hưởng cùng sự bứt phá của hạ tầng phía Đông là một đại đô thị đã vận hành với chất lượng sống vượt trội. Tại Ocean City, khoảng 90% hạ tầng tiện ích đã hoàn thiện; cộng đồng cư dân đã tăng trưởng nhanh chóng lên mức gần 150.000 người. Người mua vì thế có thể quan sát và đánh giá đời sống thực tế, từ đó tự tin đưa ra quyết định sở hữu.

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Trường học, bệnh viện, không gian công cộng và dịch vụ hiện hữu giúp khách hàng đánh giá đời sống tại Ocean City trước khi chuyển đến

Với gia đình có con nhỏ, hệ thống trường học gồm Vinschool, Brighton College Vietnam và VinUni giúp tổ chức hành trình học tập ngay trong đại đô thị. Vinmec Ocean Park 2 tạo điểm tựa y tế khi các thành viên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, bộ đôi Vincom Mega Mall cùng VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park mở ra một thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí ngay kế bên nhà.

Không gian sống cũng được bổ trợ bởi hơn 100 công viên nội khu cùng hệ thống cây xanh và mặt nước rộng trên 240 ha, tạo thêm lựa chọn vận động, vui chơi và gặp gỡ ngay trong đô thị.

Những cây cầu mới và hệ thống metro sẽ thay đổi cách chọn nhà tại Hà Nội ra sao? ảnh 3

Mạng lưới giao thông bên ngoài và tiện ích gần nhà cùng góp phần định hình sức hấp dẫn an cư của Ocean City.

Từ góc độ bất động sản, hạ tầng mở rộng phạm vi kết nối, từ đó thay đổi tư duy an cư. Phía Đông từ vị thế “bên kia sông” trở thành một trong những lựa chọn đầu tiên khi người dân Thủ đô tìm nơi an cư dài hạn.

Với thị trường thuê ở, khả năng kết nối tới trung tâm thành phố, sân bay và các cực việc làm tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng… có thể mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng, từ chuyên gia, người làm việc theo dự án đến các gia đình có nhu cầu thuê dài hạn.

Khi đó, giá trị của bất động sản không nằm riêng ở một căn nhà mà gắn với cả hệ sinh thái kết nối xung quanh, từ khả năng di chuyển của cư dân đến lưu lượng khách hàng, từ tiện ích hiện hữu đến hạ tầng đang được đầu tư.

Với Ocean City, giai đoạn 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt khi nền tảng đô thị đã vận hành gặp đúng thời điểm mạng lưới cầu, vành đai và metro bước vào giai đoạn tăng tốc. Những thay đổi ấy đang đưa Ocean City tiến gần hơn tới vị thế một cực tăng trưởng mới trong cấu trúc đô thị đa trung tâm của Thủ đô.

#cầu Trần Hưng Đạo #metro Hà Nội #Ocean City #hạ tầng #bất động sản #kết nối #giao thông

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