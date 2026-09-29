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Địa ốc

Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố

P.V

Các gia đình đã có một ngôi nhà giữa thành phố có thể không cần thêm một nơi chỉ đơn thuần để ở, nhưng vẫn cần một nơi để được sống khác đi. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đáp ứng nhu cầu ấy bằng biệt thự biển trong cùng TP.HCM, cách Bến Thành chỉ 13 phút di chuyển, đủ gần để trở về thường xuyên, đủ khác biệt để mỗi cuối tuần mang một nhịp sống mới.

13 phút di chuyển, thay đổi lớn về cảnh quan, bầu không khí và cách tận hưởng

Với người bận rộn, một chuyến nghỉ dưỡng thường bắt đầu bằng việc thu xếp thời gian. Lịch của cha mẹ phải khớp lịch học của con; thời gian đi lại phải vừa với số ngày nghỉ. Khi những điều kiện ấy khó gặp nhau, kỳ nghỉ bị đẩy về một dịp xa hơn, dù nhu cầu nghỉ ngơi luôn thường trực.

Cần Giờ mang đến lựa chọn mới, giúp gia đình vẫn giữ nơi ở chính ở trung tâm phục vụ công việc, học tập, đồng thời có thêm địa chỉ dành cho những khoảng nghỉ bất kỳ khi nào mong muốn.

Cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 13 phút di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, nơi đây mở ra bối cảnh ven biển và không gian sinh thái khác biệt hoàn toàn với nội đô chật chội, thiếu mảng xanh. Sự thay đổi được cảm nhận dễ dàng qua tầm nhìn, cảnh quan, bầu không khí và những hoạt động ngoài trời.

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Vinhomes Green Paradise mang đến cơ hội sở hữu tài sản biển trong cùng TP.HCM, kết nối nhu cầu nghỉ dưỡng với đời sống của gia đình thành thị.

Tại Vinhomes Green Paradise, lợi thế ấy được phát triển trong quy hoạch siêu đô thị 2.870 ha, với khoảng 930 ha cây xanh, mặt nước và được bao quanh bởi 75.000 ha rừng sinh quyển UNESCO và biển Đông. Hạ tầng sinh thái và cảnh quan thiên nhiên độc nhất vô nhị này tạo cơ sở để trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt ra ngoài khuôn viên căn nhà.

Biển hồ Lagoon 800 ha nước biển tự nhiên lọc trong xanh là một điểm nhấn trong cấu trúc mặt nước của siêu đô thị. Bên cạnh đó, mạng lưới hơn 370 công viên tiện ích nội khu đưa các hoạt động ngoài trời vào quy hoạch đời sống cư dân.

Chủ nhân biệt thự biển có thêm không gian để đi dạo, gặp gỡ, vận động hoặc dành thời gian cùng người thân. Ngôi nhà giữ nhịp riêng của gia đình, trong khi môi trường xung quanh vừa mở rộng cách tận hưởng ngày nghỉ, vừa giúp con người phục hồi năng lượng thể chất cũng như tinh thần.

Vịnh Tiên bổ sung nghìn lý do để tài sản biển được sử dụng hàng tuần

Trong tổng thể siêu đô thị, khu Vịnh Tiên rộng 1.067 ha đóng vai trò thủ phủ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thương mại và văn hóa của khu vực. Với các chủ nhân biệt thự biển, đây là giá trị gia tăng khổng lồ quanh căn nhà, tạo nghìn lý do để gia đình trở về và sử dụng.

Những kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần sẽ không bao giờ nhàm chán khi kế bên nhà là vũ trụ giải trí VinWonders 122 ha chủ đề lễ hội toàn cầu đầu tiên trên thế giới. Sở hữu 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, VinWonders Cần Giờ biến mỗi chuyến trở về của gia đình trở thành một hành trình trải nghiệm, khám phá mới mẻ.

Với những tín đồ của golf, bộ đôi sân 36 hố trên quy mô 155 ha ngay tại Vịnh Tiên giúp mỗi lần ra sân đều trở nên nhẹ nhàng thay vì phải lái xe hàng giờ đồng hồ.

Đời sống văn hóa đặc sắc cũng tạo thêm lý do để ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng cười. Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh 7 ha sẽ thường xuyên mang tới các chương trình nghệ thuật đỉnh cao, các đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế. Buổi tối, gia đình có thể vui hết mình với các chương trình biểu diễn, hôm sau lại trở về nhịp sinh hoạt thong thả.

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Tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh bổ sung trải nghiệm văn hóa, giúp đời sống bên biển có thêm những cuộc hẹn ngoài không gian biệt thự.

Bên cạnh những các khoảnh khắc sôi động, trải nghiệm nghỉ dưỡng có thể chỉ đơn giản là được chèo sup, kayak trên biển hồ trong xanh hay thảnh thơi dạo bộ trong công viên rợp bóng cây. Tại Vịnh Tiên, bộ 5 công viên Nắng Tiên, Vườn Địa Đàng, Tiên Cảnh, Sức Khỏe và Dưỡng Lành với những chủ đề khác nhau giúp các thành viên dễ dàng lựa chọn bối cảnh phù hợp với nhu cầu.

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Hệ thống 5 công viên theo chủ đề tại Vịnh Tiên bổ sung không gian cảnh quan và hoạt động ngoài trời cho đời sống nghỉ dưỡng bên biển.

Với gia đình có trẻ nhỏ, Young Paradise Hub quy mô 2,8 ha tại Vịnh Tiên bổ sung các chức năng phát triển năng khiếu, chăm sóc và giải trí. Khi trẻ có thêm hoạt động phù hợp, ngôi nhà biển cũng có thêm cơ hội trở thành nơi cả gia đình cùng muốn đến, thay vì chỉ đáp ứng mong muốn nghỉ ngơi của người lớn.

Đối với các gia đình đang sở hữu nhà trong thành phố, biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mở thêm cách sử dụng thời gian và tận hưởng thành quả lao động sau nhiều năm tích lũy.

Công việc, học hành vẫn giữ trọn kết nối tại trung tâm, trong khi những ngày nghỉ có thêm bối cảnh để gia đình cùng bên nhau và trải nghiệm. Đó chính là chuẩn mực mới của một ngôi nhà thứ hai với đô thị ở sau lưng, đại dương trước mặt, gia đình dễ dàng đổi nhịp sống mà vẫn ở trong thành phố của mình.

#biệt thự biển #Vinhomes Green Paradise #Cần Giờ #nghỉ dưỡng #đô thị #biển #gia đình

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