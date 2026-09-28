Hà Nội xin ý kiến điều chỉnh diện tích hơn 7.000ha khỏi quy hoạch rừng, đất lâm nghiệp

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xin ý kiến về việc điều chỉnh diện tích hơn 7.000ha khỏi quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, có hàng trăm ha có nguồn gốc đất lâm nghiệp nhưng hiện trạng là khu dân cư hiện hữu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo đó, đến nay 25/25 xã, phường có rừng đã gửi báo cáo kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp (kèm theo hồ sơ, tài liệu, bản đồ) để tổng hợp.

Tuy nhiên, mức độ đầy đủ, thống nhất và giá trị pháp lý của hồ sơ chưa đồng đều, một số xã đến gần thời điểm báo cáo mới hoàn thiện công tác rà soát và nộp hồ sơ nên chỉ ghi nhận kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp. Kết quả cụ thể cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và xin ý kiến UBND Thành phố như các xã Kim Anh, Ba Vì.

Theo thống kê của đơn vị, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đưa vào phạm vi rà soát là 28.978,56 ha, được xác định trên cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về lâm nghiệp và dữ liệu do các địa phương quản lý, cung cấp, trong đó: Diện tích được UBND các xã, phường báo cáo tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp là 21.592,40 ha.

Diện tích được UBND các xã, phường đề xuất xem xét điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp là 7.386,16 ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp số liệu nêu trên theo báo cáo của các địa phương và đối chiếu với tài liệu quản lý rừng hiện có để phục vụ công tác báo cáo. Việc tổng hợp không phải là kết luận về nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, loại đất, tính pháp lý của hồ sơ đất đai; không xác lập hoặc làm thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và quyền sử dụng đất.

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Đáng chú ý, trong số này, đất lâm nghiệp được quy hoạch thực hiện các chức năng khác: 641,54 ha. Nhóm này gồm đất có nguồn gốc lâm nghiệp nhưng hiện trạng là khu dân cư hiện hữu; đất thuộc các dự án đã có quyết định thu hồi; đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích không phải lâm nghiệp; đất thương mại, dịch vụ và các diện tích nhỏ, xen kẹt trong khu dân cư. Theo Quy hoạch chung Thủ đô, các khu vực này được định hướng sử dụng vào mục đích không phải lâm nghiệp.

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch đất rừng diện tích 7.386,16 ha

Về các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, về hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố được hình thành qua nhiều thời kỳ, thuộc nhiều hệ thống quản lý khác nhau, như: hồ sơ địa chính; kiểm kê đất đai; hồ sơ lâm nghiệp; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch nông thôn mới...

Đặc biệt, một số xã, huyện (cũ) đã có kết luận thanh tra trong việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng và việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả rà soát của UBND các xã khi rà soát ở các khu vực đã thanh tra không nêu kết quả việc xử lý sau kết luận thanh tra nên khó khăn trong công tác tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở kết quả rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp do UBND các xã, phường có rừng báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo: Diện tích 21.592,40 ha là diện tích rừng và đất lâm nghiệp tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; diện tích này cơ bản phù hợp với các quyết định của thành phố và Chính phủ.

Đối với diện tích 7.386,16 ha, UBND các xã, phường đã có báo cáo đề nghị điều chỉnh quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp (gồm 19 nhóm đất). Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.