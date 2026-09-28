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Địa ốc

Dự án Royal Mansion và ION City: Hai mảnh ghép đón vận hội mới của Bắc Ninh

P.V

Bắc Ninh đang bước vào một chương phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đón cột mốc trọng đại đó, Tập đoàn Tuta đồng thời kích hoạt ROYAL MANSION và ION CITY – hai dự án chiến lược ở hai không gian phát triển khác nhau, để góp sức cùng khai mở vận hội mới của vùng đất Kinh Bắc.

Bắc Ninh “thăng hạng”, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới

Có những thời điểm, một thị trường không đơn thuần lớn lên về quy mô mà còn thay đổi cả cách vận hành. Bắc Ninh là một điển hình. Từ một địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, thành phố này đang mở rộng hệ sinh thái kinh tế với logistics, thương mại, dịch vụ, công nghệ cao. Hạ tầng kết nối tiếp tục được đầu tư, các không gian phát triển mới được mở rộng. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là một dấu mốc về vị thế hành chính, mà quan trọng hơn là một bước ngoặt để một cấu trúc phát triển mới được định hình: những trung tâm kinh tế mới, những cực đô thị mới và những nhu cầu mới đang cùng xuất hiện.

Sự kiện kick-off Khai mở Vận hội Kinh Bắc do Tập đoàn Tuta tổ chức
Sự kiện kick-off Khai mở Vận hội Kinh Bắc do Tập đoàn Tuta tổ chức

Bất động sản vì thế cũng đứng trước một bài toán khác. Thị trường không chỉ cần thêm nhà ở cho một lượng dân cư ngày càng lớn, mà còn cần nhiều hơn những trung tâm thương mại, văn phòng, cơ sở lưu trú, dịch vụ, giải trí... và đặc biệt là cần những dự án có khả năng kết nối các nhu cầu ấy trong cùng một không gian.

ROYAL MANSION đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ấy với vị trí tọa lạc tại 299 Hùng Vương, phường Tân Tiến, Thành phố Bắc Ninh, khu vực Ngã 6 – nút giao Đồng Sơn, Khu vực này chính là trung tâm hành chính – chính trị mới của Bắc Ninh. Trên quy mô 9,45 ha, ROYAL MANSION được phát triển theo mô hình tổ hợp hiện đại với các tòa căn hộ cao cấp, hệ thống dinh thự thương mại, tòa tháp văn phòng và khách sạn 5 sao quốc tế Marriott. Cấu trúc này tạo nên một quần thể có nhiều chức năng cùng hiện diện: cư trú, kinh doanh, làm việc, lưu trú và gặp gỡ. Khi khu vực trung tâm mới ngày càng tập trung các hoạt động hành chính, thương mại và dịch vụ, một tổ hợp quy mô lớn như ROYAL MANSION sẽ trở thành một điểm đến, thậm chí là một biểu tượng.

Dự án Royal Mansion nằm tại vị trí Ngã 6 Đồng Sơn, Trung tâm hành chính mới của Thành phố Bắc Ninh
Dự án Royal Mansion nằm tại vị trí Ngã 6 Đồng Sơn, Trung tâm hành chính mới của Thành phố Bắc Ninh

ION CITY lại là một sự bổ sung quan trọng khác cho thị trường và nền kinh tế Bắc Ninh. Nằm hai bên Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Tiền Phong, Thành phố Bắc Ninh, dự án có quy mô gần 90 ha, được định hướng phát triển thành “thành phố kinh tế đêm” với hệ thống nhà phố, các khu thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế và giải trí. Đây sẽ là không gian thương mại, dịch vụ hàng đầu, giúp phát huy tối đa giá trị và mở rộng sức ảnh hưởng của vùng công nghiệp trọng điểm Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng.

Dự án Ion City - Thành phố Kinh tế đêm tại Thủ phủ công nghiệp FDI
Dự án Ion City - Thành phố Kinh tế đêm tại Thủ phủ công nghiệp FDI

Sự nhất quán về mục tiêu phát triển chính là cơ sở để Tập đoàn Tuta đồng thời kick-off ROYAL MANSION và ION CITY, đưa hai dự án vào cùng một hành trình “Khai mở vận hội Kinh Bắc”. Đây là sự bổ sung cần thiết và xứng tầm cho một Bắc Ninh đang mở rộng cả về quy mô kinh tế lẫn chất lượng đô thị.

Bản đồ giá trị bất động sản được tái định hình

Việc Tập đoàn Tuta đồng thời kick-off hai dự án cũng đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của bất động sản Bắc Ninh. Từ đây, trọng tâm thị trường không còn chỉ nằm ở việc gia tăng bao nhiêu nguồn cung, mà còn ở cách nguồn cung phục vụ cấu trúc kinh tế – đô thị mới của thành phố.

Song song với đó, thị trường cũng hình thành những tiêu chuẩn mới về vị trí, mô hình và khả năng kết nối của các dự án với hệ sinh thái kinh tế – đô thị xung quanh. Những dự án có khả năng “đi trước một bước” trong việc đón dòng người, dòng vốn và các hoạt động kinh tế mới sẽ trở thành những điểm neo trong cấu trúc phát triển.

Bản đồ giá trị bất động sản vì thế cũng được vẽ lại. Giá trị bất động sản không còn chỉ được quyết định bởi khả năng đáp ứng nhu cầu hiện hữu mà ngày càng gắn với khả năng đón bắt những thay đổi sẽ diễn ra trong tương lai. Nằm trọn trong những khu vực đã và đang là trọng tâm phát triển của Thành phố Bắc Ninh mới, ROYAL MANSION và ION CITY do đó sở hữu tiềm năng nổi bật: một bên gắn với sự hình thành của trung tâm hành chính – chính trị mới, một bên đón dòng chảy mở rộng của công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tập đoàn Tuta, Đơn vị quản lý phát triển Kinh doanh marketing Glexhomes và 24 Đại lý chiến lược
Tập đoàn Tuta, Đơn vị quản lý phát triển Kinh doanh marketing Glexhomes và 24 Đại lý chiến lược

Việc Tập đoàn Tuta cùng lúc kick-off ROYAL MANSION và ION CITY, với sự đồng hành của Glexhomes (Thành viên tập đoàn Geleximco) ở vai trò đơn vị Quản lý kinh doanh và marketing cùng 26 đơn vị phân phối, cũng cho thấy một cách tiếp cận thị trường bài bản, khác biệt và có tính hệ thống. Bởi một thị trường đang bước vào chu kỳ mới như Bắc Ninh không chỉ cần những dự án phù hợp, mà còn cần một cách tiếp cận tương xứng với quy mô của cơ hội.

ROYAL MANSION và ION CITY là những mảnh ghép quan trọng góp phần định hình diện mạo và tạo chuẩn giá trị cho Bắc Ninh. Vì thế, đây cũng là những cơ hội đầu tư hàng đầu, không chỉ riêng tại thị trường địa phương này, mà còn trên toàn miền Bắc.

#Bắc Ninh #Royal Mansion #Ion City #bất động sản #đô thị #đầu tư #phát triển

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