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Địa ốc

Đà Nẵng tấp nập khách ngoại, chuyên gia khuyên 'xuống tiền' căn hộ ven sông Hàn

P.V

Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách quốc tế đang mở ra dư địa lớn cho thị trường lưu trú Đà Nẵng. Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn nhanh chóng “lọt mắt xanh” giới đầu tư nhờ khả năng sinh lời vượt trội.

Để nhận diện cơ hội đầu tư từ làn sóng ngoại này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam.

Đà Nẵng tấp nập khách ngoại, chuyên gia khuyên 'xuống tiền' căn hộ ven sông Hàn ảnh 1TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thưa ông, Đà Nẵng ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch khi liên tục đón lượng lớn khách quốc tế. Theo ông, sức hút này bắt nguồn từ đâu và mở ra cơ hội gì cho bài toán khai thác lưu trú?

TS. Nguyễn Văn Đính: Du lịch Đà Nẵng đang có những bước tiến rất dài và vững chắc. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị định vị Đà Nẵng là một trong ba cực tăng trưởng du lịch, song hành cùng hai “đầu tàu” Hà Nội và TP. HCM, khẳng định sức cạnh tranh quốc tế ấn tượng của “thành phố đáng sống”.

Trên thực tế, chỉ trong 8 tháng đầu năm, thành phố đã đón hơn 14,2 triệu lượt khách, với tỷ trọng khách quốc tế bám đuổi sát sao khách nội địa. Trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán hay Quốc khánh vừa qua, thành phố luôn dẫn đầu cả nước về lượng khách ngoại. Vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất của Agoda càng chứng minh sức hút bền vững của đô thị biển.

Đà Nẵng tấp nập khách ngoại, chuyên gia khuyên 'xuống tiền' căn hộ ven sông Hàn ảnh 2Đà tăng trưởng mạnh mẽ của dòng khách quốc tế giúp Đà Nẵng liên tục thăng hạng trên các bảng xếp hạng du lịch toàn cầu. Ảnh: Ánh Dương.

Đáng chú ý, thị trường Đà Nẵng đang ghi nhận sự dịch chuyển trong "khẩu vị" lưu trú, thể hiện qua việc lượng khách ngoại chọn kỳ nghỉ dài ngày tăng mạnh. Đà Nẵng hiện là điểm đến được du khách Thái Lan tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng Agoda cho các chuyến đi kéo dài trên 30 đêm, đồng thời được nhiều tạp chí danh tiếng bình chọn là điểm đến lý tưởng để nghỉ hưu. Nhóm khách này thường lưu trú dài ngày với tiềm lực tài chính lớn, sẵn sàng chi trả cho các trải nghiệm sống chất lượng. Đây là cơ sở bảo chứng cho tỷ lệ lấp đầy và nguồn thu từ khai thác lưu trú.

Cùng với khách du lịch dài hạn, “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” cũng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng nhân sự quốc tế. Ông đánh giá thế nào về dư địa khai thác cộng đồng này?

TS. Nguyễn Văn Đính: Lực lượng lao động trí thức quốc tế tại Đà Nẵng có cơ cấu đa dạng, trong đó cộng đồng làm việc từ xa (digital nomads) ngày càng đông đảo. Năm 2025, số lượt đăng ký tạm trú của người nước ngoài tại thành phố lên tới hơn 7 triệu.

Đà tăng này xuất phát từ làn sóng dịch chuyển về Đà Nẵng của các tập đoàn công nghệ, sản xuất toàn cầu. Hiện tại, mật độ doanh nghiệp công nghệ số tại đây lên tới 2,3 đơn vị/1.000 dân, cao gấp 3 lần bình quân toàn quốc. Nguồn vốn FDI tính đến tháng 8/2026 đạt 682 triệu USD, tăng 186,6% so với cùng kỳ, tạo nền tảng vững chắc để thu hút thêm nhân sự ngoại. Thời gian tới, làn sóng di cư này tiếp tục bùng nổ khi Đề án hội nhập và hợp tác quốc tế 2026-2030 được triển khai quyết liệt, thu hút các doanh nghiệp thuộc Fortune 500 và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Đà Nẵng tấp nập khách ngoại, chuyên gia khuyên 'xuống tiền' căn hộ ven sông Hàn ảnh 3Tệp khách thuê nước ngoài sẵn sàng chi trả mức giá cao cho những căn hộ cao cấp sở hữu vị trí kết nối thuận tiện và dịch vụ đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Khi thời gian lưu trú kéo dài, nhóm cư dân ngoại quốc thường mong muốn ở trong một căn nhà ấm áp, thoải mái nhưng phải đi kèm dịch vụ đẳng cấp tương đương khách sạn. Do đó, các dự án căn hộ cao cấp sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Với những lực đẩy kể trên, căn hộ thương mại dịch vụ ở khu vực trung tâm, ven sông Hàn đang được giới đầu tư quan tâm do có nhu cầu thuê cao. Thực tế thị trường đã ghi nhận căn hộ 2 phòng ngủ thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence được chuyên gia nước ngoài thuê với giá 42 triệu đồng/tháng. Tại sao sản phẩm này có sức hút như vậy, thưa ông?

TS. Nguyễn Văn Đính: Chúng ta cần bóc tách vấn đề ở hai khía cạnh: lợi thế vị trí ven sông Hàn và loại hình căn hộ thương mại dịch vụ.

Tại sao lại là ven sông Hàn? Sông Hàn giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc đô thị Đà Nẵng, đóng vai trò kết nối hệ thống khu dân cư, thương mại, dịch vụ và các điểm đến trọng yếu. Sắp tới khi dự án cải tạo cảnh quan hai bờ sông quy mô hơn 10.500 tỷ đồng được triển khai, khu vực này hứa hẹn sẽ lột xác thành tâm điểm văn hóa, giải trí mới.

Đà Nẵng tấp nập khách ngoại, chuyên gia khuyên 'xuống tiền' căn hộ ven sông Hàn ảnh 4Sông Hàn không chỉ là trục cảnh quan mà còn là tâm điểm văn hóa, giải trí với các sự kiện tầm cỡ như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF. Ảnh: Ánh Dương.

Lực cầu lưu trú tại khu vực này được minh chứng rõ nét qua các dịp lễ cao điểm như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF hay kỳ nghỉ 2/9 vừa qua. Công suất phòng ở các phường ven sông như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu luôn vượt trội so với các địa bàn còn lại. Đồng thời, nhu cầu tập trung chủ yếu ở phân khúc 4-5 sao, khẳng định khách du lịch ngày càng khắt khe về chất lượng dịch vụ và sẵn sàng “chi mạnh” để tận hưởng.

Chính vì vậy, dòng căn hộ thương mại dịch vụ nhanh chóng vươn lên chiếm ưu thế. Loại hình này không chỉ tọa lạc tại tâm điểm du lịch mà còn sở hữu hệ tiện ích đa dạng, đi kèm mức giá tối ưu hơn so với căn hộ sở hữu lâu dài cùng diện tích. Điển hình như tòa tháp Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence, mặc dù có tọa độ đắc địa ven sông Hàn và tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, nhưng mức giá căn studio chỉ từ 1,8 tỷ đồng. Tôi nghĩ đây là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư quan tâm đến BĐS dòng tiền khai thác lưu trú tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng tấp nập khách ngoại, chuyên gia khuyên 'xuống tiền' căn hộ ven sông Hàn ảnh 5Tháp Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence đang thu hút giới đầu tư nhờ giá vốn tối ưu và tiềm năng khai thác cho thuê hấp dẫn. Ảnh: Sun Property.

Thưa ông, Đà Nẵng đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ cao như bán dẫn, AI và công nghệ tài chính. Đây đều là những lĩnh vực mà nhân sự được “săn đón” trên toàn cầu. Vậy Đà Nẵng cần chiến lược gì để thu hút và giữ chân tệp chuyên gia quốc tế?

TS. Nguyễn Văn Đính: Hiện tại, TP đã tung ra nhiều chính sách thu hút nhân tài, điển hình như mức đãi ngộ lên tới 150 triệu đồng/tháng cho chuyên gia đầu ngành, hay ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm tại Khu thương mại tự do. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở thu nhập thì chưa đủ, bởi các thị trường phát triển luôn sẵn sàng đưa ra mức lương cao hơn cùng những lựa chọn nghề nghiệp đa dạng hơn.

Để cạnh tranh, bên cạnh yếu tố tài chính, Đà Nẵng cần mang đến một “gói giá trị” toàn diện, giải quyết được bài toán cốt lõi của giới chuyên gia: lộ trình phát triển sự nghiệp dài hạn, môi trường giáo dục cho con cái, chất lượng y tế và khả năng hòa nhập cộng đồng. Chỉ khi những yếu tố này được đảm bảo, thành phố mới thực sự thuyết phục được lực lượng lao động tinh hoa an tâm gắn bó và cống hiến lâu dài.

Xin cảm ơn ông!

#Đà Nẵng #bất động sản #căn hộ ven sông #khách quốc tế #đầu tư #lưu trú #Sun Cosmo

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