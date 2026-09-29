'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản

TPO - Dù thị trường xuất hiện nhiều thương vụ M&A nhưng khẩu vị của nhà đầu tư cũng trở nên chọn lọc và thận trọng hơn. Dòng vốn đang tập trung vào các dự án có tính minh bạch cao, vị trí chiến lược, khả năng kết nối hạ tầng tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Nhiều thương vụ

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) đã chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside cho đối tác vào cuối tháng 8. Thương vụ có giá trị chuyển nhượng 245 tỷ đồng, nằm trong định hướng rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư để tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án có quy mô lớn, tiềm năng phát triển dài hạn.

Dự án Phú Định Riverside tọa lạc tại khu vực Bến Phú Định (TPHCM) do Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô - thành viên của Saigonres làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, diện tích khoảng 2.104 m2, cung cấp 169 căn hộ.

Dự án Phú Định Riverside được Saigonres bán với giá 245 tỷ đồng. Ảnh: Tấn Hiệp.

Theo Saigonres, dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khởi công từ đầu tháng 8/2025 và dự kiến bàn giao nhà trong quý III/2027. Sau thương vụ chuyển nhượng, đối tác sẽ tiếp tục triển khai dự án theo lộ trình.

Tại thời điểm cuối tháng 6, Saigonres ghi nhận 183 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở dự án Phú Định Riverside, tăng hơn 17 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Tập đoàn Novaland cho biết đã bán 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng. Đây là động thái nằm trong kế hoạch thanh lý tài sản với tổng giá trị dự kiến 15.617 tỷ đồng nhằm trả nợ cho công ty.

Ngoài ra, Novaland đã ký các hợp đồng nguyên tắc để bán tiếp 4 tài sản khác trị giá 3.931 tỷ đồng. Trong số đó, NVL nhận được các thư đề nghị từ người mua về việc bán 1 tài sản trị giá 420 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính không công bố tên, vị trí hoặc bên mua các tài sản này. Ban Giám đốc Novaland kỳ vọng có thể hoàn tất những giao dịch còn lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo. Việc bán tài sản là một trong những phương án Novaland đưa ra để duy trì thanh khoản.

Công ty CP Đầu tư Hải Phát vừa thông qua việc bán công ty con là Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam để gián tiếp thoái vốn dự án quy mô 39,58 ha tại Huế. Tính tới ngày 30/6, HPX đã đầu tư 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam, tương ứng chiếm 100% vốn điều lệ. Địa ốc Heritage Việt Nam là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, tổng vốn đầu tư hơn 1.656 tỷ đồng.

Cách tiếp cận thị trường

Theo JLL Việt Nam, chi phí đầu vào xây dựng leo thang và điều kiện tiếp cận vốn ngày càng chặt chẽ khiến nhiều chủ đầu tư lựa chọn chuyển nhượng các dự án hiện hữu, hơn là triển khai dự án mới.

Xu hướng này đang thúc đẩy hoạt động M&A khi các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên việc mua lại các tài sản đã hình thành thay vì phát triển từ đầu, đặc biệt trong bối cảnh bài toán hiệu quả đầu tư và thời gian phát triển dự án ngày càng trở nên thách thức.

M&A và hợp tác đầu tư sẽ tiếp tục là những kênh quan trọng để dòng vốn tiếp cận thị trường.

JLL cho biết thêm, khẩu vị của nhà đầu tư cũng trở nên chọn lọc và thận trọng hơn. Dòng vốn đang tập trung vào các dự án có tính minh bạch cao, vị trí chiến lược, khả năng kết nối hạ tầng tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư Savills Hà Nội nhận định, M&A và hợp tác đầu tư sẽ tiếp tục là những kênh quan trọng để dòng vốn tiếp cận thị trường. Bên cạnh việc rút ngắn thời gian tiếp cận quỹ đất và chuẩn bị dự án, với những tài sản hoặc nền tảng phù hợp, nhà đầu tư còn có thể tiếp cận hoạt động kinh doanh hiện hữu, dòng tiền và dư địa cải thiện hiệu suất sau giao dịch.

Vì vậy, khả năng tạo giá trị của tài sản ngày càng quan trọng bên cạnh giá trị giao dịch ban đầu. Khi các kênh tiếp cận thị trường mở rộng, nhà đầu tư cũng trở nên chọn lọc hơn trong cách đánh giá cơ hội. Bên cạnh vị trí và mức giá, khả năng duy trì nhu cầu, hiệu quả vận hành và dư địa cải thiện hiệu suất ngày càng ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của tài sản.

Tương tự, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M Savills TPHCM cũng cho hay, chuyển nhượng tài sản đã trở thành cách để rút ngắn vòng quay vốn. Doanh nghiệp có thể thu hồi một phần nguồn lực đã đầu tư, giảm nhu cầu sử dụng đòn bẩy và đưa tiền về những dự án có pháp lý đầy đủ hơn, khả năng triển khai nhanh hơn hoặc phù hợp hơn với sức mua.