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Giải trí

Dương Tử thua cuộc, giải thưởng Trung Quốc bị chỉ trích vì cợt nhả

Minh Vũ

TPO - Giải thưởng truyền hình lớn bậc nhất Trung Quốc Kim Ưng vừa diễn ra. Dương Tử không giành chiến thắng nhưng ai cũng đồng tình với kết quả.

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Tối 29/9, Lễ trao giải phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 33 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc như Tần Hải Lộ, Triệu Nhã Chi, Dương Tử, Tống Giai, Đồng Dao, Hồ Ca, Lý Quang Khiết, Chu Á Văn, Vương Kiêu, Đường Quốc Cường, Hề Mỹ Quyên, Nghê Bình...
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Nữ diễn viên Tống Giai giành giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) với tác phẩm Khi hoa rừng nở rộ. Đây là lần thứ hai Tống Giai thắng giải Kim Ưng, trở thành một trong số ít những nữ nghệ sĩ hai lần lên ngôi thị hậu Kim Ưng là Tưởng Văn Lệ, Lưu Giai, Tôn Lệ, Ân Đào, Triệu Lệ Dĩnh.
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Hai năm qua, Tống Giai liên tục chiến thắng tại các giải thưởng danh giá. Tháng 11/2025, cô giành Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) tại giải thưởng điện ảnh Kim Kê 2025 với bộ phim Những điều tốt đẹp. Tháng 6/2025, Tống Giai giành Thị hậu Bạch Ngọc Lan với bộ phim Khi hoa rừng nở rộ. Khi hoa rừng nở rộ do Tống Giai đóng chính là tác phẩm có điểm chất lượng trên trang Douban cao nhất năm 2024 với 9.4/10.
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Dương Tử từng được đề cử ở giải Nữ chính được khán giả yêu thích của Kim Ưng 2018 với vai diễn Khưu Oánh Oánh, tuy nhiên cô không giành chiến thắng. Năm nay, cô cũng thua đàn chị Tống Giai ở hạng mục Thị hậu, nhưng khán giả cho rằng kết quả hợp lý vì diễn xuất của Dương Tử còn gây nhiều tranh cãi, bộ phim có thành tích không khả quan. Tại sự kiện, Dương Tử liên tục cười đùa, chúc mừng người thắng giải. Trước đó, Dương Tử đã giành được giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhưng đáng tiếc lần này cô chưa đạt được mong ước.
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Nam chính xuất sắc giải Kim Ưng lần thứ 33 thuộc về Vu Hòa Vỹ với bộ phim Vinh quang thầm lặng. Anh vượt qua các đối thủ nặng ký khác như Vương Kiêu trong Phàm nhân ca, Quách Kinh Phi trong Ông chú, Hồ Ca với Cây sinh mệnh và Vương Nhân Quân trong Tục huyết vinh quang, Vương Bảo Cường với Người chơi cờ. Vu Hòa Vỹ là diễn viên kỳ cựu với nhiều tác phẩm nổi bật, tại Việt Nam, ông được biết đến nhiều nhất với vai diễn Tào Tháo trong Liên minh quân sư (2017).
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Giải nam phụ xuất sắc thuộc về tài tử Chu Á Văn với vai diễn Triệu Khuông Dẫn (Tống Thái Tổ, hoàng đế khai quốc triều Tống) trong phim cổ trang lịch sử Năm Thái Bình. Trong năm qua, Chu Á Văn đã cho khán giả thấy khả năng hóa thân vào nhân vật cực kỳ xuất sắc khi thể hiện hai nhân vật có tính cách trái ngược đầy thuyết phục. Nếu Triệu Khuông Dẫn là nhà chính trị có tầm nhìn xuất sắc, uy nghiêm nội liễm thì tướng quân Lý Thành trong phim người làm ăn lớn lại là người mạnh mẽ, bá đạo, phóng khoáng.
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Dù luôn được công nhận là diễn xuất tài năng, đây là lần đầu Chu Á Văn nhận được giải thưởng nghệ thuật lớn. Vì vậy, khi phát biểu trên sân khấu, nam diễn viên đã rất xúc động. Chu Á Văn đã vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc khác như Lý Quang Khiết, Lâm Vĩnh Kiện, Tưởng Kỳ Minh, Phú Đại Long, khiến chiến thắng của anh càng ý nghĩa hơn.
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Giải Nữ phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Mai Đình trong phim Cây sinh mệnh. Theo QQ, các hạng mục giải thưởng Kim Ưng lần thứ 33 ít tranh cãi. Các nghệ sĩ giành chiến thắng đều có bề dày kinh nghiệm diễn xuất và màn trình diễn xuất sắc. Khán giả cũng dành sự tiếc nuối cho những diễn viên bị hụt danh hiệu như Tưởng Hân, Diêm Ni, Nhậm Tố Tịch, Tưởng Kỳ Minh.
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Đoàn phim Cây sinh mệnh thắng thêm hai giải lớn là Phim xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất. Dương Tử, Lý Quang Khiết cùng nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng lên nhận giải.
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Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 33 có nhiều thay đổi về quy chế chấm điểm so với trước. Tổng điểm của mỗi nghệ sĩ, tác phẩm được ba bên bình chọn. Trong đó, phiếu bầu từ khán giả chiếm 40%, các thành viên của Hiệp hội điện ảnh và truyền hình Trung Quốc chiếm 30%, 30% còn lại là đánh giá từ giám khảo chuyên môn. Hồ Ca là Thị đế Kim Ưng 2016 nhờ vai diễn Mai Trường Tô trong bộ phim đình đám Lang Gia Bảng.
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Bên cạnh đó, giải cũng bỏ đi các hạng mục như bình chọn Nữ thần Kim Ưng, các giải Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Đây được cho là hành động "loại bỏ lưu lượng, nâng cao tính chuyên môn" của ban tổ chức giải Kim Ưng. Có thể thấy trong nhóm diễn viên được đề cử, chỉ có Dương Tử là người có lượng fan hùng hậu, lưu lượng truy cập đông đảo. Trong ảnh là nữ diễn viên Đồng Dao tham gia Lễ trao giải Kim Ưng. Cô từng giành giải Thị hậu năm 2020 với vai diễn Tống Vận Bình trong phim Đại giang đại hà.
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Trong nỗ lực nhằm giảm bớt sự phụ thuộc và độ nổi tiếng của các ngôi sao, giải thưởng đã loại bỏ hơn 1,5 triệu phiếu bầu không hợp lệ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ không lọt vào top 6 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong ảnh, Dương Tử chúc mừng đàn chị Mai Đình, cả hai đóng vai mẹ con trong Cây sinh mệnh.
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Tuy nhiên, lễ trao giải Kim Ưng 2026 cũng vấp phải một số chỉ trích về công tác tổ chức. Khi trao hai hạng mục quan trọng nhất là Nam/ Nữ chính xuất sắc, các MC đã có những trò đùa dai bị đánh giá là "không quan tâm tới cảm xúc của ứng cử viên". Các nghệ sĩ đọc tên người chiến thắng trên sân khấu liên tục câu giờ bằng những trò đùa nhạt, trong khi dàn nghệ sĩ ở dưới đều khá căng thẳng chờ kết quả. Mã Tô (phải) được đề cử Nữ phụ xuất sắc với phim Tôi là cảnh sát hình sự. Dù không chiến thắng, vai diễn của cô cũng chinh phục khán giả, giúp nữ diễn viên "tẩy trắng" danh tiếng sau bê bối ngoại tình. Thẩm Nguyệt (trái) tham dự sự kiện với tiết mục âm nhạc.
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Trong ảnh, các nghệ sĩ Quách Kinh Phi, Lý Quang Khiết có mặt tại Lễ trao giải Kim Ưng 2026. Năm nay, ban tổ chức cũng không có hoạt động đi thảm đỏ để giới thiệu diễn viên và tác phẩm tranh giải.

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#Dương Tử #giải thưởng Kim Ưng #Hồ Ca #Mai Đình #Chu Á Văn #Tống Giai #Sao Hoa ngữ

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