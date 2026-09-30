Dương Tử thua cuộc, giải thưởng Trung Quốc bị chỉ trích vì cợt nhả

TPO - Giải thưởng truyền hình lớn bậc nhất Trung Quốc Kim Ưng vừa diễn ra. Dương Tử không giành chiến thắng nhưng ai cũng đồng tình với kết quả.
TPO - Với doanh thu cuối tuần tăng thần tốc, "Trại buôn người" đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm đạo diễn có thành tích mở màn chỉ sau Trấn Thành và Đặng Thái Huyền. Trước khi có phim điện ảnh đầu tay vượt 100 tỷ đồng, anh đã làm diễn viên đóng thế và chỉ đạo hành động trong hơn 20 năm.
Được khởi xướng bởi BEAT Network, “Rằm Rộ” 2026 lựa chọn một cách tiếp cận khác với những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt: không chỉ gợi nhắc ký ức, mà tạo ra những không gian để công chúng trực tiếp tham gia, sáng tạo và góp một phần của mình vào mùa Hội.
TPO - Taylor Swift nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, trong nhiều năm, không ít người hoài nghi về tài năng âm nhạc của cô. Biểu tượng nhạc rock tiên phong Todd Rundgren thậm chí công khai gọi cô là “đỉnh cao của sự tầm thường”.
TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba cùng các ngôi sao như Lý Quân Nhuệ, Jisoo, Jang Won Young, Orm Kornnaphat, Lingling Sirilak Kwong cùng tham gia show trình diễn của nhà mốt Dior tại Tuần lễ thời trang Paris.
TPO - Sau cú hụt phòng vé của "Hộ linh tráng sĩ", Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong "Trại buôn người" - vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp. Chuỗi vai diễn liên tiếp đang đưa anh trở lại cuộc đua điện ảnh, từng bước khôi phục vị thế sau những năm sự nghiệp gián đoạn vì biến cố cá nhân.
TPO - Ở tuổi 68, Madonna giành 7 giải tại MTV VMAs 2026, trong đó có Nghệ sĩ của năm. Gần 5 thập kỷ trong nghề, “Nữ hoàng nhạc pop” tiếp tục chứng minh khả năng tự làm mới để giữ vị trí giữa dòng chảy âm nhạc đương đại.
TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.
TPO - Trường Giang không xuất hiện trong tập 103 của 2 ngày 1 đêm. Đây là tập đầu tiên chương trình lên sóng với đội hình năm thành viên, sau khi nam MC thông báo dừng tham gia đợt ghi hình mới.
TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.
TPO - Từ cuộc tìm em gái sập bẫy tuyển dụng, Ny (Steven Nguyễn) bước vào khu trại buôn người và bị cuốn vào cuộc vượt thoát của hàng trăm nạn nhân. Những màn đánh đấm cùng đại cảnh đông người giúp phim giữ khán giả đến phút cuối, dù câu chuyện chưa theo kịp tham vọng dàn dựng.
TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.
TPO - Sau hơn một tuần gây ra vụ ồn ào khiến hai game thủ Việt Nam bị cấm thi đấu vĩnh viễn, Soopi lên tiếng qua video mới trên YouTube.
TPO - Loạt phim thần tượng Trung Quốc gây chú ý khi liên tục dùng cảnh hôn, thân mật để quảng bá, nhưng khán giả ngày càng khó bị chinh phục chỉ bằng “mồi câu” này.
TPO - Phim tái hiện vụ ám sát hụt cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee, khiến Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thiệt mạng đang thống trị phòng vé xứ kim chi.
TPO - MCK gọt bỏ ca từ nhạy cảm bằng cách viết lời mới hoặc bóp méo âm thanh bằng hiệu ứng mixing, trước khi phát hành trở lại 19 ca khúc bị gỡ. Tuy nhiên, một số bản rap như "Xa xôi" vẫn chứa ngôn từ dễ gây tranh cãi.
TPO - Sau trận đấu ra mắt đội tuyển gặp Philippines, Williams Minh Hoàng thành hiện tượng mạng xã hội. Bài đăng mới nhất của tiền đạo Việt kiều trên fanpage thu hút gần 10.000 lượt tương tác.