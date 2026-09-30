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Sức khỏe

Đà Nẵng: Ca sốt xuất huyết tăng gần 10 lần, bệnh viện kê thêm giường ở hành lang

Thanh Hiền

TPO - Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tháng 9 cao gần gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái, nhiều ca trở nặng. Các phòng bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng kín chỗ.

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Ghi nhận tại Bệnh viện Đà Nẵng﻿ ngày 30/9, bệnh nhân﻿ mắc sốt xuất huyết﻿ nằm kín các phòng bệnh trong khoa Y học nhiệt đới. Ảnh: Thanh Hiền.
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Bà Võ Thị Rê (xã Thăng Bình) cho hay mấy hôm trước bị sốt, run tay chân, không đi được, mất ngủ, mệt mỏi... Gia đình đưa bà vào bệnh viện thì phát hiện bà bị sốt xuất huyết, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị.
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Còn chị T.H. (quê Quảng Trị) vào Đà Nẵng chơi 4 ngày trước, bỗng nhiên người sốt cao. "Bạn em đưa em tới khám và nhập viện suốt mấy hôm nay. Sáng nay em bị chảy máu răng, mũi, người sốt rất lạnh và mệt mỏi, da cũng đỏ hơn trước", chị nói.
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Th.S, BS Đinh Thị Hoàng Oanh (khoa Y học nhiệt đới) cho hay số ca bệnh sốt xuất huyết thời gian gần đây gia tăng rõ rệt. Tháng 7 chỉ 120 ca, tháng 8 có 145 ca, tháng 9 lên đến 261 ca. So với tháng 9 năm ngoái (31 ca), số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng gần 9 lần.
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"Trong đó có hơn 10 ca nặng, như xuất huyết nặng, suy tạng nặng, có ca vừa xuất huyết vừa suy tạng nặng. Một số trường hợp chủ quan khi bị sốt, cứ nghĩ cảm sốt thông thường không chịu đi khám. Đến khi có biểu hiện xuất huyết mới chịu vào viện", bác sĩ thông tin thêm.
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Do số lượng bệnh nhân tăng cao, các phòng bệnh tại khoa kín chỗ. Bệnh viện phải bố trí thêm giường dọc hành lang cho các bệnh nhân, đồng thời tăng cường thêm nhân lực phục vụ cho việc điều trị, chăm sóc người bệnh.
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Th.S, BS Đinh Thị Hoàng Oanh lưu ý, trước tình hình sốt xuất huyết đang gia tăng, người dân khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, li bì, xuất huyết bất thường... cần phải đến cơ sở y tế để thăm khám. Đặc biệt, người dân cũng phải xử lý các vật dụng phế thải chứa nước để tránh muỗi sinh sản, ngủ màn, giữ gìn vệ sinh.
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Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, trong tuần thứ 39 (từ ngày 21- 27/9), toàn thành phố ghi nhận 348 ca sốt xuất huyết. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 3.935 ca mắc, tăng 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

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