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Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

Anh Nhàn

TPO - Những ngày qua, TPHCM xuất hiện nhiều trận mưa từ đêm đến sáng, kéo dài hơn so với những cơn mưa dông thường gặp. Theo chuyên gia, đây là hình thái thời tiết khá bất thường so với quy luật mưa thường thấy ở Nam Bộ, do tác động của nhiễu động từ biển kết hợp với các hình thế thời tiết đang hoạt động trong khu vực.

Mưa từ đêm đến sáng do nhiễu động từ biển

Tối 30/9, trao đổi với Tiền Phong, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết mưa ở TPHCM và Nam Bộ thường là mưa rào, mưa dông, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối sau thời gian ban ngày có nắng.

Tuy nhiên, những ngày qua, mưa xuất hiện từ đêm đến sáng, có thời điểm rạng sáng đã xảy ra dông sét. Theo bà Lan, đây là hình thái khác với quy luật mưa thường thấy ở khu vực.

"Những ngày qua, mưa xuất hiện từ đêm đến sáng, thậm chí có thời điểm rạng sáng đã xảy ra dông sét. Đây là điểm khác với hình thái mưa dông thông thường", bà Lan nhận định.

Lý giải hiện tượng này, bà Lan cho biết Nam Bộ đang chịu tác động của một nhiễu động từ ngoài biển di chuyển vào đất liền. Hệ thống này tạo điều kiện hình thành mây và mưa trong quá trình di chuyển, khiến thời điểm xuất hiện mưa không còn tập trung vào buổi chiều như thường lệ.

“Nhiễu động từ ngoài biển di chuyển vào giống như một quả banh lăn tròn, đi tới đâu gây mưa tới đó. Vì vậy, mưa có thể xảy ra cả ngày lẫn đêm”, bà Lan nói.

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Người dân di chuyển trong mưa lớn ở TPHCM

Bên cạnh nhiễu động, thời tiết Nam Bộ thời gian này còn chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới đang đi qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Dải hội tụ này tập trung lượng ẩm, tạo điều kiện hình thành mây đối lưu và gây mưa.

Theo bà Lan, đợt mưa những ngày qua là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, trong đó có gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động từ biển.

Nếu trên Biển Đông xuất hiện bão, gió mùa Tây Nam có thể mạnh lên, đưa thêm hơi ẩm vào Nam Bộ và làm mưa gia tăng. Khi nhiễu động hiện tại di chuyển khỏi khu vực và suy yếu, thời tiết TPHCM có thể dần trở lại hình thái quen thuộc, với nắng ban ngày và mưa dông chủ yếu vào chiều tối.

Cẩn thận mưa lớn và triều cường

Theo vị chuyên gia, tháng 9 và tháng 10 thường là hai tháng có lượng mưa nhiều nhất trong năm ở Nam Bộ. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện mưa, cường độ và thời gian kéo dài của từng đợt có thể thay đổi tùy thuộc vào các hình thế thời tiết.

Trong tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới. Theo nhận định của bà Lan, khoảng ngày 8-9/10 có thể xuất hiện một cơn bão ở khu vực giữa Biển Đông và hướng về phía miền Trung. Khoảng giữa tháng, từ ngày 10-14/10, và vào cuối tháng 10, có khả năng tiếp tục xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

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Người dân TPHCM phải thường xuyên di chuyển qua các đoạn đường ngập nước

Đáng lưu ý, ngay cả khi bão không đi trực tiếp vào Nam Bộ hay TPHCM, hệ thống thời tiết này vẫn có thể tác động đến khu vực. Khi bão hoạt động trên Biển Đông, gió mùa Tây Nam có thể mạnh lên, đưa thêm hơi ẩm vào đất liền, từ đó làm gia tăng mưa tại Nam Bộ.

Do đó, trong thời gian tới, người dân TPHCM cần lưu ý khả năng xuất hiện những đợt mưa bất chợt, kể cả vào ban đêm và sáng sớm. Khi có mưa dông, cần đề phòng sét, gió giật mạnh và ngập cục bộ tại những khu vực trũng thấp.

Đặc biệt, chuyên gia cảnh báo người dân cần đề phòng giai đoạn từ ngày 10 đến 15/10 (tức đầu tháng 9 Âm lịch). Đây là thời điểm xuất hiện đợt triều cường mới.

"Sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường chắc chắn sẽ khiến tình trạng ngập lụt tại TP HCM quay trở lại. Người dân cần đề phòng cây ngã đổ, gãy cành hoặc đứt dây điện khi có dông lốc, hạn chế ra đường khi thời tiết chuyển xấu nếu không thực sự cấp bách", bà Lan khuyến cáo.

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#Thời tiết TPHCM #Mưa bất thường #Nhiễu động biển #Hình thái thời tiết #Biến đổi khí hậu

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