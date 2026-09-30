Vì sao TPHCM có mưa lớn từ đêm đến sáng?

TPO - Mưa lớn kèm dông, sét trút xuống nhiều khu vực TPHCM từ đêm đến sáng, có nơi lượng mưa gần 200 mm. Chuyên gia khí tượng cho biết nguyên nhân là hệ thống nhiễu động trên cao kết hợp với hội tụ gió đang hoạt động trên khu vực Nam Bộ, khiến mưa kéo dài và có cường độ lớn.

Sáng 30/9, mưa lớn trút xuống TPHCM đúng thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường, khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng rơi vào cảnh ùn ứ.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ đêm qua đến sáng nay, TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Một số nơi có mưa rất to, kèm theo dông mạnh và sấm sét.

Nguyên nhân chính gây ra đợt mưa là trên cao đang tồn tại một hệ thống nhiễu động kết hợp với hội tụ gió ngay trên khu vực Nam Bộ. Hình thế thời tiết này tạo điều kiện thuận lợi cho các vùng mây đối lưu phát triển, khiến mưa có cường độ lớn và kéo dài nhiều giờ.

Người dân di chuyển khó khăn trong cơn mưa lớn sáng 30/9

Đáng chú ý, mưa không chỉ tập trung vào ban đêm mà kéo dài đến sáng. Đây cũng là nguyên nhân khiến người dân TPHCM gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trong khung giờ cao điểm.

Lượng mưa tại một số khu vực ở mức rất lớn. Tại Tây Ninh, lượng mưa đo được trên 100 mm, trong khi khu vực Bình Chánh, TPHCM ghi nhận lượng mưa xấp xỉ 200 mm. Với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, các khu vực có hệ thống thoát nước quá tải hoặc địa hình thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ.

Ông Quyết nói thêm, qua theo dõi ảnh radar thời tiết, vùng mưa vẫn đang tồn tại trên TPHCM và các tỉnh Tây Nam Bộ. Từ sáng đến gần trưa 30/9, mưa còn tiếp tục ở nhiều nơi. Khoảng 13h-15h, thời tiết có khả năng tạm ổn định hơn. Tuy nhiên, đến chiều tối, mưa dông có thể quay trở lại.

"Không chỉ trong ngày 30/9, hình thế thời tiết gây mưa được dự báo còn duy trì trong những ngày tới. Trong 1-2 ngày tới, hội tụ gió vẫn còn tồn tại nên TPHCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, trong đó mưa về đêm và sáng sớm vẫn là thời điểm cần lưu ý", ông Quyết nói.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Đặc biệt, tại TPHCM, mưa lớn xuất hiện trong thời điểm đỉnh triều cường đang ở mức cao, có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa dông, nhất là khi di chuyển vào thời điểm mưa lớn, hạn chế đứng dưới cây xanh, gần cột điện hoặc các khu vực trống trải khi xuất hiện dông, sét.