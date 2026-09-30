Đại tá Nguyễn Mậu An làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và chức danh Điều tra viên cao cấp.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng ba nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm: Đại tá Huỳnh Cầm, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn và Đại tá Đinh Hồng Nghiệp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: CAKH.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và chức danh Điều tra viên cao cấp.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đại tá Nguyễn Mậu An. Ảnh: CAKH.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình công tác, cống hiến của các đồng chí.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các nguyên lãnh đạo tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an Khánh Hòa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.

Đối với Đại tá Nguyễn Mậu An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khách quan, thượng tôn pháp luật; thực hiện tốt phương châm “Quân pháp bất vị thân”, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả công tác điều tra, kéo giảm tội phạm, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAKH.

Dịp này, Công an tỉnh Khánh Hòa trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.