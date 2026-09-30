Ca sốt xuất huyết tăng vọt gần 10 lần ở Đà Nẵng

TPO - Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tháng 9 cao gần gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái, nhiều ca trở nặng. Các phòng bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng kín chỗ.
TPO - Y học bào thai ngày càng mở rộng khả năng can thiệp ngay từ trong bụng mẹ, từ truyền máu cho thai nhi đến sử dụng laser xử trí những bất thường phức tạp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, bài toán khó hơn là xác định đúng trường hợp, đúng thời điểm và cân bằng giữa lợi ích của can thiệp với những nguy cơ có thể xảy ra cho cả mẹ và con.
TPO - Hàng loạt vướng mắc từ danh mục kĩ thuật, quy định báo cáo cho đến áp lực nhân lực tuyến cơ sở đang làm chậm nhịp chiến dịch khám sức khỏe định kì và sàng lọc miễn phí cho người dân. Trước tình thế này, Bộ Y tế vừa ra lệnh tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn bằng những hướng dẫn mang tính thực tiễn cao.
TPO - Trần nhà bong tróc, tường thấm dột, phòng đẻ xuống cấp khiến một số trạm y tế ở Nghệ An phải hạn chế hoạt động chuyên môn. Có nơi, cán bộ y tế không dám tiếp nhận đỡ đẻ vì lo vữa trần rơi xuống sản phụ và trẻ sơ sinh.
TPO - Từ 1/10, Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng bảng giá khám chữa bệnh mới, trong đó giá khám, ngày giường, hội chẩn cùng nhiều dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm được điều chỉnh tăng.
TPO - Sáng 30/9, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026. Hoạt động thể hiện sự trân trọng, biết ơn với những cống hiến quý báu của các thế hệ người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng, quê hương và đất nước.
TPO - Những bộ phim AI chỉ dài vài phút nhưng liên tục tạo cao trào, thay đổi tình tiết và cảm xúc đang ngày càng thu hút trẻ em. Chuyên gia cảnh báo, việc thường xuyên tiếp xúc với kiểu nội dung này có thể khiến trẻ quen với sự thỏa mãn tức thời và khó thích nghi với nhịp độ chậm hơn của đời sống thực.
Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là bệnh tự miễn mạn tính, biểu hiện viêm - tổn thương khớp và gây tàn phế nếu không kiểm soát bệnh hiệu quả. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị, hướng tiếp cận ức chế trực tiếp interleukin-6 (IL-6) bằng kháng thể đơn dòng được nhân hóa olokizumab đang mang đến một lựa chọn điều trị mới, được giới chuyên gia y tế quan tâm.
Từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân sau 9 cuộc phẫu thuật và những tháng ngày chống chọi với ung thư xương, Hoàng Thị Linh Nhi nay đã có thể tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình và trở thành tân sinh viên Y khoa VinUni, sau kỳ tích phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi do GS.TS.BS Trần Trung Dũng và ê-kíp thực hiện.
Theo các chuyên gia, chưa có cơ sở khoa học cho thấy sữa là nguyên nhân gây dậy thì sớm. Ngược lại, cắt giảm cực đoan thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể khiến trẻ thiếu vi chất, ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng chiều cao.
TPO - Bệnh lí đường hô hấp vẫn là một trong những nguyên nhân khiến trẻ phải nhập viện, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Không ít trường hợp ban đầu chỉ có ho, sốt nhưng diễn biến nhanh, đến viện khi đã suy hô hấp nặng.
TPO - Với khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số, TPHCM dự kiến triển khai thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong 6 tháng, mỗi cơ sở đón 50-100 người sinh hoạt cộng đồng mỗi ngày.
TPO - Dẫn trường hợp một bệnh nhi 6 tuổi mắc ung thư máu có người chị ruột 10 tuổi là nguồn hiến phù hợp, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét cho phép trẻ dưới 15 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho anh, chị, em ruột, với các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt.
Hướng đến Ngày Thị giác Thế giới 8/10, Long Châu và Santen Nhật Bản chính thức nâng tầm hợp tác chiến lược, hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc mắt toàn diện hơn cho người Việt. Kết hợp chuyên môn nhãn khoa 136 năm của Santen với năng lực tiếp cận cộng đồng của Long Châu, hai bên kỳ vọng đưa các giải pháp từ chăm sóc, bảo vệ thị lực đến hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt đến gần người dân hơn, góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe đôi mắt theo hướng chủ động và bền vững.
TPO - Sau vụ cổng làng đổ sập khiến bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt lìa bàn tay, dập nát cẳng tay và mất nhiều máu, hàng trăm người dân đã đăng ký, sẵn sàng hiến máu hỗ trợ bệnh nhi trong quá trình điều trị.
TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.
TPO - Trong lúc tuần tra trên đường phố, hai cán bộ CSGT TP. Huế đã kịp thời hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, góp phần bảo vệ tính mạng người bệnh.