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Thế giới

Chuyến bay FlyDubai gặp nạn: Cơ phó đâm cơ trưởng, nghi âm mưu lao máy bay xuống đất

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, một phi công trên chuyến bay của hãng hàng không FlyDubai đang trên đường đến Israel ngày 30/9 đã đâm phi công còn lại và dường như cố tình làm rơi máy bay.

Theo CNN, chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel).

Máy bay phát tín hiệu khẩn cấp lúc 8h31 ngày 30/9 (giờ địa phương). Vài phút sau, máy bay phát tín hiệu mã 7500, mã báo hiệu tình trạng máy bay bị không tặc.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy sự cố này đã khiến chiếc máy bay đột ngột hạ độ cao khoảng 5.300 m trong chưa đầy hai phút. Sau đó, máy bay đã chuyển hướng đến Ả-rập Xê-út.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - trong bài phát biểu qua video - cho biết: “Trên chuyến bay, một phi công đã đâm phi công còn lại. Có vẻ như người này đã cố tình làm rơi máy bay cùng toàn bộ những người trên khoang”.

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Chiếc máy bay tại sân bay Ả-rập Xê-út. (Ảnh: X)

Ông Netanyahu cho biết "gần như toàn bộ" hành khách trên chuyến bay là người Israel. Một số người trong số họ đã cùng thành viên phi hành đoàn xông vào buồng lái và khống chế kẻ tấn công.

"Tôi đã nói chuyện với một trong những hành khách người Israel. Anh ấy kể rằng máy bay bắt đầu xoay vòng và lao xuống. Anh ấy cho biết bằng cách nào đó, anh đã cùng một thành viên phi hành đoàn xông vào buồng lái và cùng nhau vô hiệu hóa viên phi công đang cầm dao, ngay khi người này đang cố gắng phá hoại hệ thống của máy bay”, ông Netanyahu nói.

"Một thành viên phi hành đoàn khác có mặt trên chuyến bay đã vào buồng lái và kịp thời ổn định lại máy bay”, ông nói thêm.

Ông Netanyahu xác nhận, viên phi công gây ra vụ việc đã bị bắt giữ và đang bị giới chức Ả-rập Xê-út thẩm vấn. "Chúng tôi đang duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an toàn cho hành khách”.

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Một hành khách với bộ quần áo dính máu. (Ảnh: CNN)

Theo các quan chức Israel, người có ý định cướp máy bay là cơ phó mang quốc tịch Oman. Sau vụ việc, cả cơ trưởng và cơ phó đều bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz đã mô tả vụ việc là một "âm mưu tấn công khủng bố", nhưng không cung cấp hay xác nhận thêm bất kỳ chi tiết nào.

Mặc dù Israel đã xem xét phương án điều máy bay quân sự hoặc dân sự đến Ả-rập Xê-út để đón các hành khách về nước, nhưng Riyadh đã từ chối. Ả-rập Xê-út hiện không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính của kẻ tấn công. Chưa có thông tin chi tiết về loại vũ khí được sử dụng để tấn công cơ trưởng. Hiện cũng chưa rõ làm thế nào kẻ tấn công có thể mang vũ khí lên máy bay và diễn biến cụ thể của vụ tấn công ra sao.

Các cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về động cơ của âm mưu không tặc này.

6h05 sáng (giờ địa phương): Chuyến bay FZ1073 cất cánh từ Dubai và bay về hướng tây.

8h20 sáng: Máy bay bắt đầu giảm độ cao và ngoặt gấp về phía bắc, hạ độ cao 5.300 m chỉ trong chưa đầy hai phút.

8h31 sáng: Chuyến bay phát tín hiệu khẩn cấp bằng mã 7700 - mã quy định tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

8h35 sáng: Chuyến bay phát mã 7500, tín hiệu báo động về việc máy bay bị không tặc.

8h41 sáng: Máy bay đi vào không phận Jordan và quay đầu.

8h46 sáng: Máy bay quay trở lại không phận Ả-rập Xê-út.

9h54 sáng: Chuyến bay FZ1073 hạ cánh xuống sân bay Tabuk của Ả-rập Xê-út.

CNN, RT

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#FlyDubai #cướp máy bay #không tặc #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #cơ phó #cơ trưởng

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