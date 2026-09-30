Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Nhận tiền rồi bỏ qua khâu kiểm dịch

10h ngày 30/9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (trụ sở ở Hải Phòng) và các đơn vị liên quan. Từ sáng sớm, hội trường xét xử A của TAND thành phố chật kín người chờ, theo dõi diễn biến phiên tòa.

Trong vụ án này, 15 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” và 2 bị cáo bị cáo buộc về tội “Đưa - Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô, nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng. Giá trị số thịt lợn vi phạm được xác định là hơn 17,4 tỷ đồng. Trong đó, số thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và phải tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Bùi Đức Trọng mua số thịt này từ những người chuyên thu gom thịt lợn nhiễm bệnh tại các hộ gia đình, cơ sở giết mổ ở những địa phương thuộc các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương trước đây.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cáo trạng cũng thể hiện, bị cáo Trương Sỹ Toàn, thời điểm đó giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị cáo Phạm Thị Thúy Lan – Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bùi Thị Thoan – phụ trách kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương (nhân viên) có trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào.

Những người này bị cáo buộc đã cùng bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm chất lượng đối với thịt lợn nạc xô do Trọng cung cấp, để nhập số lượng lớn thịt nhiễm bệnh vào công ty.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo liên quan đến việc sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc không rõ nguyên nhân để sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đưa thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc không đạt yêu cầu vào lưu thông.

Bị cáo Lê Nhật Huy, nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc Phòng bán hàng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, có nhiệm vụ thực hiện thủ tục kiểm dịch sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Từ năm 2017 đến tháng 9/2025, Huy nhiều lần đưa tổng số 34 triệu đồng cho Trần Thị Hương - Phó trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng.

Mỗi tháng, Huy đưa từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nhằm để Hương bỏ qua thủ tục kiểm dịch, lấy mẫu, lập biên bản và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm cho các lô hàng của công ty.

Nguyên TGĐ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không nhận tội

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội và luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Riêng bị cáo Trương Sỹ Toàn – nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thừa nhận phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” mà cho rằng mình chỉ “Thiếu trách nhiệm...”. Đồng thời, đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi của bị cáo.

Phiên toà kéo dài đến tối cùng ngày. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX nhận định, bị cáo Trương Sỹ Toàn không thành khẩn khai báo, không nhận tội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Sỹ Toàn 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Cùng tội danh này, bị cáo Bùi Trọng Đức lĩnh 18 năm tù. Các bị cáo: Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt, Nguyễn Gia Đạt, Nguyễn Thị Tuyên, Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương từ 14-16 năm tù.

Các bị cáo: Đinh Thị Nghị, Đào Thị Phượng lĩnh 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Bình Loan, Phạm Xuân Toan, Phạm Thị Ngà, Phạm Văn Trường lần lượt nhận mức án 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Trần Thị Hương lĩnh 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, còn bị cáo Lê Nhật Huy lĩnh 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.