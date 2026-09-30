Người dân Hà Nội chống chọi nắng nóng hiếm gặp cuối tháng 9

TPO - Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C, xuất hiện tại Hà Nội trong ngày 30/9. Giữa thời điểm giao mùa, người dân tận dụng từng khoảng bóng râm, che chắn kín mít khi di chuyển ngoài trời.
TPO - Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Quan điểm là tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhưng cũng kiên quyết thu hồi nếu dự án không có chuyển biến.
TPO - Phát hiện xây nhầm vị trí khi công trình đã hoàn thiện, chủ nhà đã tiến hành đục phá chân móng và bóc tách toàn bộ hạ tầng ngầm để di dời công trình sang thửa đất liền kề. Vụ việc xảy ra tại thôn Việt Hùng, xã Đông Anh, TP Hà Nội.
TPO - Vấn đề khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao được đặc biệt lưu ý trong phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội. Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả.
Ứng dụng công nghệ chế biến sâu kết hợp giải pháp số hóa đang trở thành hướng đi tất yếu giúp nông sản Thủ đô nâng cao giá trị gia tăng, giảm thất thoát sau thu hoạch và rộng đường tiếp cận các thị trường tiêu dùng cao cấp.
Trước áp lực đô thị hóa, phường Chương Mỹ đang từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ gia tăng sản lượng sang tối ưu hóa giá trị trên từng đơn vị diện tích. Thông qua việc ứng dụng công nghệ cao, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và chuỗi liên kết chế biến sâu, địa phương từng bước hình thành "vành đai xanh thông minh" phục vụ thị trường đô thị.
Nhằm giải quyết tình trạng "khát" mặt bằng tại làng dệt Phùng Xá và khắc phục hiện tượng hoang hóa đất trũng, xã Hồng Sơn đang chủ động quy hoạch lại không gian sản xuất tập trung kết hợp thí điểm mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
TPO - Thái độ của cán bộ, cơ sở vật chất hay quy trình giải quyết thủ tục tại bệnh viện, trường học, văn phòng nhà đất... ra sao sẽ do chính người dân trực tiếp đánh giá - theo kế hoạch khảo sát vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.
TPO - Căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50 m² tại xã Đông Anh (TP Hà Nội) được xây trên phần đất của người khác do nhầm vị trí.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/9 khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng, tại Thủ đô nền nhiệt cao ban ngày kết hợp đảo nhiệt đô thị cho cảm nhận nóng rõ rệt. Gió mùa đông bắc yếu dự kiến tràn về từ đêm, nền nhiệt giảm 2 - 4 độ C.
TPO - Hàng loạt cá chết dạt vào ven bờ hồ công viên Nghĩa Đô sáng 29/9, bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
Không dừng lại ở hàng hóa thương mại đơn thuần, các sản phẩm OCOP đặc sắc của Hà Nội đang được đầu tư về thiết kế và câu chuyện sản phẩm để trở thành những "đại sứ văn hóa", qua đó gia tăng giá trị kinh tế, gìn giữ di sản và khơi dậy sức sống cho các làng nghề.
Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nhận diện, tạo đòn bẩy vững chắc để các giá trị thủ công truyền thống của Thủ đô tự tin vươn xa ra thị trường quốc tế.
Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.
TPO - Khi cải tạo, chỉnh trang, nhiều cây xanh trên vỉa hè tuyến phố Bùi Huy Đáp (Yên Sở, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời. Tuy nhiên, khi hoàn thành công trình, chưa thấy cơ quan chức năng trồng lại cây xanh.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội duy trì nắng gắt ban ngày, dịu nhẹ về đêm và sáng sớm. Khoảng từ 30/9 khối không khí lạnh đầu mùa gây mưa rải rác kéo nền nhiệt khu vực hạ rõ rệt.
TPO - Đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội, Thành phố khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.