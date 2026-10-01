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Thế giới

Những người hùng cứu chuyến bay Flydubai khỏi thảm hoạ

Bình Giang

TPO - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ phi công bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.

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Hành khách người Israel Yaniv Hayoun với những vết máu trên áo được chào đón tại sân bay quốc tế Ben Gurion ngày 30/9. (Ảnh AP)

“Chúng tôi đã khống chế ông ta rất nhanh, thực sự không có một cuộc chiến nào cả”, hành khách Assaf Rajuan kể lại.

Rajuan cùng khoảng 5 hành khách khác và các thành viên phi hành đoàn đã lao vào buồng lái sau khi cửa được mở. Họ khống chế cơ phó khi người này tấn công cơ trưởng, rồi dùng dây rút nhựa và dây tai nghe để trói đối tượng.

Hành khách Yaniv Hayun được nói là đã siết cổ và kéo kẻ tấn công ra khỏi buồng lái. Sau đó, ông quay trở lại và nắm lấy cần điều khiển để giúp ổn định máy bay.

Trong buồng lái lúc ấy, cơ trưởng Smit Machchhar - công dân Ấn Độ, đã bị đâm và nằm gục, người đầy máu. Ông gần như không thể nói chuyện. Một hành khách khác - nha sĩ Shota Musaev, đã hỗ trợ chăm sóc phi công bị thương trong khi những người còn lại khống chế kẻ tấn công.

Chỉ trong vài phút, những hành khách đã chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát chiếc máy bay đang chở 174 người.

Trong lúc hỗn loạn xảy ra, chiếc máy bay của Flydubai đang trên đường từ Dubai tới Tel Aviv bất ngờ mất độ cao với tốc độ đáng sợ.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay đã lao xuống khoảng 5.300 m, trong chưa đầy 2 phút, khiến nhiều hành khách trên máy bay hoảng loạn.

“Bên dưới chúng tôi chỉ là sa mạc. Chúng tôi sợ mình sẽ bị đưa đến một quốc gia thù địch hoặc hạ cánh giữa sa mạc. Chúng tôi không biết phải tin ai”, Rajuan nói.

Ngay cả sau khi kẻ tấn công bị khống chế, họ vẫn lo sợ đây có thể trở thành một vụ bắt giữ con tin. Không ai chắc ai đang kiểm soát máy bay hay máy bay sẽ hạ cánh ở đâu.

Cuối cùng, chuyến bay được chuyển hướng tới Tabuk, Ả-rập Xê-út. Máy bay hạ cánh an toàn và các hành khách sau đó được đưa lên một chuyến bay khác để tiếp tục tới Israel.

“Đó là một phép màu. Thật kinh khủng, điên rồ. Chúng tôi không nghĩ mình sẽ sống sót”, hành khách Lital Shachaf nói.

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Các hành khách của chuyến bay Flydubai được chào đón ở sân bay Ben Gurion sau khi trở về bình yên. (Ảnh: AP)
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Các hành khách của chuyến bay Flydubai được chào đón ở sân bay Ben Gurion sau khi trở về bình yên. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi hành động của các hành khách trong tình huống nguy hiểm.

Ông cho rằng những gì họ làm có thể đã ngăn chặn thảm họa quy mô lớn, thậm chí mô tả đây có thể trở thành một thảm họa 11/9 khác.

Tại sân bay Ben Gurion, ông Netanyahu gặp một số hành khách trở về từ Ả-rập Xê-út. Ông đã ôm hành khách Yaniv Hayun, người được nói là đã lao vào buồng lái khống chế kẻ tấn công, và nói: “Tôi nhìn thấy anh và tôi nhìn thấy một con sư tử, một người hùng vĩ đại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi hành động của các hành khách, gọi đó là “điều đáng kinh ngạc nhất”.

Ông Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel về vụ việc.

Theo ông Trump, một hành khách không có kinh nghiệm lái máy bay đã giúp giành lại quyền kiểm soát cần điều khiển và ổn định chiếc máy bay. Ông Trump nói người này giải thích rằng ông biết phải làm gì vì từng xem chương trình truyền hình Air Disasters.

Israel gọi đây là một âm mưu tấn công khủng bố, nhưng chưa công bố bằng chứng về động cơ của người bị cáo buộc tấn công.

Flydubai cho biết nguyên nhân của sự việc vẫn chưa được làm rõ và cảnh báo không nên “suy đoán quá sớm”. Hãng chỉ xác nhận đã xảy ra một “cuộc xô xát” trong buồng lái, sau đó máy bay được chuyển hướng tới Tabuk và hạ cánh an toàn.

Theo CNN, Reuters

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#Flydubai #Phi công #Hành khách #Sự cố hàng không #Khủng bố

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