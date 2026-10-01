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Giải trí

Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

Tú Oanh

TPO - Lisa liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của Mỹ, sở hữu thành tích đáng chú ý trên Billboard và vừa thắng Best Pop tại VMAs 2026. Tuy nhiên, dù tiến sâu vào thị trường phương Tây, nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái nhãn “ngôi sao Kpop”.

Chiến thắng Best Pop tại MTV Video Music Awards 2026 giúp Lisa trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên giành giải này. Tuy nhiên, thành tích này lập tức đẩy người đẹp Thái Lan vào cuộc tranh cãi mới. Một số khán giả cho rằng chiến thắng không tương xứng thành tích của ca khúc Dream, thậm chí cáo buộc nữ ca sĩ “mua giải”.

Những hoài nghi này phần nào bắt nguồn từ khoảng cách giữa thành tích trên các bảng xếp hạng và kết quả tại VMAs. Theo Sports Kyunghyang, Dream không lọt vào Billboard Global 200 (tính doanh số và lượt nghe trên toàn cầu) mà chỉ đạt vị trí 122 trên Billboard Global Excl. U.S (phạm vi toàn cầu, trừ Mỹ).

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Giải Best Pop của Lisa tại VMAs gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Yonhap.

Tuy nhiên, Best Pop là hạng mục do người hâm mộ trực tiếp bình chọn. Khán giả có thể bỏ tối đa 10 phiếu mỗi ngày và tiếp tục bình chọn vào ngày hôm sau. Với lượng fan hùng hậu, chiến thắng của Lisa không hề vô lý.

Dream còn tranh giải Best Cinematography (Quay phim xuất sắc) và Best Editing (Biên tập xuất sắc), được ghi nhận ở các khía cạnh chuyên môn như hình ảnh và kỹ thuật.

Đây chỉ là một trong những tranh cãi mà Lisa phải đối mặt kể từ khi phát triển sự nghiệp solo ở thị trường ngoài Kpop.

Lisa vẫn bị chế giễu

Kể từ năm 2024, BlackPink giảm hoạt động nhóm và các thành viên tập trung nhiều vào phát triển sự nghiệp solo. Lisa cũng không ngoại lệ. Cô thành lập công ty riêng mang tên LLOUD, đẩy mạnh xâm nhập thị trường quốc tế, đặc biệt là phương Tây.

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Lisa đạt được thành tích đáng kể trong 2 năm "Mỹ tiến"

Không tính thời trang và phim ảnh, thành tích Lisa đạt được trong 2 năm qua thực sự đáng ghi nhận.

Cô ký hợp tác với RCA Records, liên tiếp phát hành các ca khúc Rockstar, New Woman, Moonlit Floor và album đầu tay Alter Ego.

Rockstar đứng đầu Billboard Global Excl. U.S., New Woman với Rosalía cũng đạt top 6 trên Global Excl. U.S và Alter Ego ra mắt ở vị trí thứ 7 Billboard 200.

Năm 2026, Lisa tiếp tục ghi dấu với Dream, mang về giải Best Pop tại MTV VMAs, đồng thời SaWaDiKa lọt Billboard Hot 100.

Lisa được mời biểu diễn tại các sự kiện hàng đầu như Victoria's Secret Fashion Show 2024, lễ trao giải Oscar 2025, Coachella, World Cup 2026 và gần đây nhất là MTV VMAs 2026.

Trong số các thành viên BlackPink, Lisa dẫn đầu về mức độ hiện diện và số lượng hoạt động cá nhân tại phương Tây. Cô được nhận định là vượt qua giai đoạn “Mỹ tiến” để từng bước trở thành gương mặt quen thuộc trong hệ sinh thái giải trí xứ cờ hoa.

Tuy nhiên, sự hiện diện thường xuyên này không đồng nghĩa với việc Lisa được nhìn nhận như nghệ sĩ bản địa. Lisa đã bước sâu vào thị trường phương Tây, nhưng nhãn nhận diện “ngôi sao Kpop” vẫn đi trước cô.

Tại VMAs 2026, Lisa đã bật khóc khi nhận giải Best Pop. Hình ảnh này không hiếm trên sân khấu các lễ trao giải, nhưng một bộ phận cư dân mạng lại chế giễu phản ứng của nữ ca sĩ: “Khóc như thể vừa thắng Grammy” và “Không ai khóc vì nhận giải tại VMAs”.

Thế khó của Lisa

Tình thế hiện tại của Lisa bắt đầu từ việc cô bước vào thị trường Mỹ với tư cách ngôi sao đã thành danh tại châu Á, thay vì trưởng thành từ hệ thống công nghiệp âm nhạc Mỹ. Cái bóng của Kpop và BlackPink vẫn đè nặng lên mỹ nhân 9X.

Thành tích trên Billboard hay việc xuất hiện tại Coachella, VMAs và các sân khấu lớn cho thấy Lisa có khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Nhưng để hoàn toàn được xem như nghệ sĩ thuộc dòng chính của pop Mỹ, những điều kể trên có lẽ chưa đủ.

Lisa cần quá trình dài hơn để âm nhạc và hình ảnh của cô trở nên quen thuộc với công chúng Mỹ. Mỗi thành tích của Lisa vẫn dễ bị đặt trong hệ quy chiếu khác với những nghệ sĩ vốn đã thuộc về thị trường này.

Đối với Lisa và cộng đồng người hâm mộ Kpop, Best Pop là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đối với những người khác, đó chỉ đơn giản là hạng mục trong hệ thống giải thưởng của MTV VMAs, do kênh truyền hình cáp MTV tổ chức.

Khi còn được nhìn nhận chủ yếu với tư cách thành viên BlackPink, thành công của Lisa phần nào được đặt trong thành công chung của Kpop. Nhưng với tư cách nghệ sĩ solo, những sản phẩm của cô không còn được hưởng lợi thế đó. Chúng được đặt cạnh Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter hay Olivia Rodrigo và phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn của thị trường pop quốc tế.

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Lisa phải chứng minh nhiều hơn việc thắng giải do fan bình chọn tại VMAs.

Định hướng sự nghiệp của Lisa không đi theo hình mẫu ca sĩ truyền thống. Lisa xây dựng hình ảnh ngôi sao nhạc pop toàn cầu có khả năng hát, rap, nhảy, trình diễn và tạo ra sức hút thị giác, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành giải trí.

Cách tiếp cận này phần nào lý giải những đánh giá trái chiều về Lisa. Theo quan điểm truyền thống, Lisa được cho là không có giọng hát hay khả năng sáng tác nổi bật. Thế nhưng nếu nhìn pop hiện đại là nơi âm nhạc, trình diễn, hình ảnh và sức ảnh hưởng cùng tạo nên giá trị của nghệ sĩ, Lisa đang theo đuổi hướng đi nhất quán với lựa chọn của mình.

Vấn đề Lisa cần phải giải quyết hiện nay là liệu mô hình “ngôi sao pop toàn cầu” mà cô đang xây dựng có đủ sức vượt qua ranh giới Kpop để tồn tại như thương hiệu nghệ sĩ độc lập hay không.

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