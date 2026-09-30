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Tùng Dương lại mạo hiểm

Trạch Dương

TPO - Tùng Dương nói anh mạo hiểm, nhưng tìm thấy sự đồng điệu khi biểu diễn cùng Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Bùi Lan Hương... Nam ca sĩ muốn đưa suy ngẫm về cuộc sống đến gần người nghe, nhất là khán giả đang đứng trước lựa chọn tuổi trẻ.

Tùng Dương là một trong 9 giọng ca tham gia Symphony in Moonlight, dự án gồm 17 MV ghi hình trực tiếp từ đêm nhạc cùng tên tại Nha Trang. Tại buổi giới thiệu dự án, nam ca sĩ chia sẻ mong muốn tiếp cận khán giả trẻ bằng những tác phẩm có thông điệp về đời sống.

Nam ca sĩ cho biết định hướng phát triển âm nhạc dành cho người trẻ phù hợp tinh thần anh đang theo đuổi. Tùng Dương nhận thấy bản thân có sự hồi sinh về năng lượng, muốn hát những tác phẩm trẻ trung nhưng có khả năng xoa dịu cảm xúc.

“Tùng Dương đang tái sinh, hồi sinh với tinh thần, năng lượng trẻ trung nhưng vẫn chữa lành và mang tới những thông điệp cho các bạn trẻ”, anh nói.

Bên cạnh tác phẩm quen thuộc, Tùng Dương muốn dành thêm sự quan tâm cho bài hát hướng tới người trẻ dám nghĩ, dám làm, có khát vọng. Anh nhắc đến những khán giả đang đứng ở ngã ba đường, phải lựa chọn điều quan trọng cho cuộc đời mình. Anh mong âm nhạc có thể mang lại sự khích lệ và điểm tựa tinh thần cho những người cần sự lạc quan.

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Tùng Dương và Bùi Lan Hương cùng 7 ca sĩ khác hát nhạc chữa lành.

Tuy nhiên, trăn trở của Tùng Dương là tiếp cận thế hệ trẻ bằng các tác phẩm suy ngẫm về nhân sinh. Anh gọi đây là mạo hiểm, vì mỗi thế hệ có suy nghĩ có cách cảm nhận âm nhạc riêng.

Anh kỳ vọng những giá trị văn hóa dân tộc, khi được thể hiện bằng tinh thần đương đại, có thể gợi mở cho người trẻ cách nhìn mới. Điều nam ca sĩ quan tâm là tác phẩm phải có nội dung rõ ràng, giúp người nghe tìm thấy điều có ý nghĩa với mình.

“Âm nhạc của Tùng Dương từ trước tới giờ không chỉ đơn thuần để thưởng thức, giải trí mà luôn có những suy ngẫm về nhân sinh quan”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trong dự án, Tùng Dương thể hiện hai tác phẩm. Anh mô tả cảm xúc khi hát bằng những từ “mạnh mẽ”, “tinh tấn”, “an yên”, đồng thời nhắc đến tinh thần hướng về quê hương, đất nước. Theo anh, các bài hát không quá ồn ào hay sôi động, nhưng vẫn có thông điệp để gửi tới người nghe.

Nam ca sĩ mong tiếp tục được thể hiện những tác phẩm mang năng lượng tích cực, qua đó chia sẻ với khán giả trải nghiệm và suy ngẫm của mình.

Ngoài Tùng Dương, Symphony in Moonlight có sự tham gia của Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh. Các nghệ sĩ thể hiện câu chuyện về tình thân, ký ức, sự vô thường và hành trình tìm kiếm bình yên.

Việc mời ca sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm đưa các góc nhìn và trải nghiệm khác nhau vào cùng dự án. Những giọng hát gắn với ký ức của khán giả như Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ có cách tiếp cận âm nhạc đương đại.

Satila Hồng Vịnh đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Các bản phối kết hợp dàn dây, cello, violin, handpan với âm sắc truyền thống. Dự án hướng tới đưa thơ ca và những suy ngẫm về đời sống đến công chúng thông qua âm nhạc, hình ảnh sân khấu.

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Giám đốc âm nhạc Salita Hồng Vịnh chia sẻ tại buổi công bố dự án.

Bùi Lan Hương mở đầu chuỗi sản phẩm với Tùy duyên sanh tử sự, được giới thiệu tại họp báo ngày 29/9. Ca khúc khai thác chủ đề sinh tử và thái độ chấp nhận những điều không thể kiểm soát. Bản phối sử dụng dàn dây cùng âm hưởng giao hưởng.

Toàn bộ phần trình diễn được ghi hình trên sân khấu ngoài trời tại Nha Trang, giữa địa hình đồi dốc. Đức Đỗ đảm nhiệm tổng đạo diễn, Jason phụ trách sáng tạo, Huân Trần làm đạo diễn hình ảnh.

Theo kế hoạch, 17 MV sẽ được phát hành lần lượt mỗi tuần. Đơn vị thực hiện kỳ vọng chuỗi sản phẩm tiếp cận thêm khán giả trẻ, tạo không gian để người nghe lắng lại và kết nối với cảm xúc.

#Tùng Dương hát nhạc chữa lành #Symphony in Moonlight #Tùng Dương mạo hiểm #Bùi Lan Hương #âm nhạc chữa lành

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