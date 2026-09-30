Đưa đàn bầu, đàn tranh vào nhạc điện tử

TPO - Sau hơn 15 năm học tập, biểu diễn và giảng dạy nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Phú An phát hành sản phẩm kết hợp cảm hứng dân ca Nam Bộ với âm thanh điện tử, có sự tham gia của Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc Dạ ma.

MV Non đánh dấu lần đầu Phú An đảm nhận vai trò sáng tác và đồng sản xuất sản phẩm âm nhạc riêng. Âm sắc của đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc được kết hợp với chất liệu electronic/synth.

Phú An cho biết cô muốn thử nghiệm đưa nhạc cụ truyền thống vào hình thức âm nhạc phù hợp với thói quen của khán giả đương đại, nhất là người trẻ. Non sử dụng những đặc điểm về âm sắc, cách diễn tấu và luyến láy của nhạc cụ dân tộc để phát triển trên nền âm thanh điện tử.

Ý tưởng thực hiện Non xuất hiện sau lời mời hợp tác của Nguyễn Tiến Hưng, nghệ danh Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc rock Dạ ma. Nghệ sĩ mời Phú An tham gia sản xuất dự án Trống cơm của nhóm. Từ lần cộng tác, nữ nghệ sĩ tìm hiểu thêm sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Phú An đánh trống, thổi sáo giữa rừng và đưa nhạc cụ dân tộc và âm nhạc điện tử.

Tên gọi Non mang hai nghĩa. Chữ này gợi đến non sông, non nước và tình cảm dành cho văn hóa Việt Nam. “Non” cũng nói về kinh nghiệm còn hạn chế của cô khi chuyển sang sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Quá trình làm nghề khiến Phú An thay đổi cách nhìn về không gian biểu diễn của nhạc cụ dân tộc. Cô cho rằng nhạc cụ có thể hiện diện trong nhiều hình thức âm nhạc mới. Phần hình ảnh của Non được ghi hình tại khu vực thiên nhiên còn hoang sơ. Ê-kíp lựa chọn bối cảnh rừng, suối để kết nối âm thanh nhạc cụ dân tộc với cảnh quan Việt Nam.

Việc quay ngoài trời đòi hỏi ê-kíp vận chuyển nhạc cụ và thiết bị qua địa hình dốc. Đoàn di chuyển bằng thuyền để vào rừng, sau đó tiếp tục đi sâu đến các điểm ghi hình.

Trong một phân cảnh, Phú An trình diễn bộ gõ giữa dòng suối. Các nhạc cụ được dựng ngay trong lòng nước để ghi hình phần diễn tấu tại chỗ. Đây là một trong những cảnh quay đòi hỏi ê-kíp bố trí cả nhạc cụ lẫn thiết bị trong điều kiện địa hình thực tế.

Phú An mong muốn lan tỏa văn hóa, non nước Việt Nam thông qua sản phẩm âm nhạc.

Việc chọn bối cảnh thiên nhiên xuất phát từ mong muốn đưa hình ảnh non nước Việt Nam vào sản phẩm, cùng với những âm thanh cô đã gắn bó trong quá trình học tập và biểu diễn.

Phú An cũng xem MV là dịp ghi nhận sự hướng dẫn, truyền nghề của các thầy cô, nghệ sĩ đi trước và sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự. Sau Non, cô cho biết sẽ tiếp tục học hỏi về sáng tác, sản xuất và thử nghiệm những cách kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc đương đại.

Phú An học nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2009, khi còn là học sinh cấp hai. Hơn 15 năm, cô tham gia biểu diễn, giảng dạy và dàn dựng nghệ thuật trước khi thực hiện sản phẩm cá nhân.

Hiện cô là nghệ sĩ bộ gõ dân tộc và T’rưng của Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Phú An chơi đàn bầu và bộ gõ trong Ban nhạc Dân tộc Chuông gió.