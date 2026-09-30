Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đưa đàn bầu, đàn tranh vào nhạc điện tử

Trạch Dương

TPO - Sau hơn 15 năm học tập, biểu diễn và giảng dạy nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Phú An phát hành sản phẩm kết hợp cảm hứng dân ca Nam Bộ với âm thanh điện tử, có sự tham gia của Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc Dạ ma.

MV Non đánh dấu lần đầu Phú An đảm nhận vai trò sáng tác và đồng sản xuất sản phẩm âm nhạc riêng. Âm sắc của đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc được kết hợp với chất liệu electronic/synth.

Phú An cho biết cô muốn thử nghiệm đưa nhạc cụ truyền thống vào hình thức âm nhạc phù hợp với thói quen của khán giả đương đại, nhất là người trẻ. Non sử dụng những đặc điểm về âm sắc, cách diễn tấu và luyến láy của nhạc cụ dân tộc để phát triển trên nền âm thanh điện tử.

Ý tưởng thực hiện Non xuất hiện sau lời mời hợp tác của Nguyễn Tiến Hưng, nghệ danh Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc rock Dạ ma. Nghệ sĩ mời Phú An tham gia sản xuất dự án Trống cơm của nhóm. Từ lần cộng tác, nữ nghệ sĩ tìm hiểu thêm sáng tác và sản xuất âm nhạc.

1790758099820-1576413998024582322-7303983728400934926-862c153db32d0add9c7f13c02ce66326.jpg
1790758098671-1576413998024582322-7303983728400934926-e9b86a373a3d9c6368fdd0d637b01607.jpg
1790758100957-1576413998024582322-7303983728400934926-f164ed593acdfbaaead0091de93fec75.jpg
Phú An đánh trống, thổi sáo giữa rừng và đưa nhạc cụ dân tộc và âm nhạc điện tử.

Tên gọi Non mang hai nghĩa. Chữ này gợi đến non sông, non nước và tình cảm dành cho văn hóa Việt Nam. “Non” cũng nói về kinh nghiệm còn hạn chế của cô khi chuyển sang sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Quá trình làm nghề khiến Phú An thay đổi cách nhìn về không gian biểu diễn của nhạc cụ dân tộc. Cô cho rằng nhạc cụ có thể hiện diện trong nhiều hình thức âm nhạc mới. Phần hình ảnh của Non được ghi hình tại khu vực thiên nhiên còn hoang sơ. Ê-kíp lựa chọn bối cảnh rừng, suối để kết nối âm thanh nhạc cụ dân tộc với cảnh quan Việt Nam.

Việc quay ngoài trời đòi hỏi ê-kíp vận chuyển nhạc cụ và thiết bị qua địa hình dốc. Đoàn di chuyển bằng thuyền để vào rừng, sau đó tiếp tục đi sâu đến các điểm ghi hình.

Trong một phân cảnh, Phú An trình diễn bộ gõ giữa dòng suối. Các nhạc cụ được dựng ngay trong lòng nước để ghi hình phần diễn tấu tại chỗ. Đây là một trong những cảnh quay đòi hỏi ê-kíp bố trí cả nhạc cụ lẫn thiết bị trong điều kiện địa hình thực tế.

1790758490411-1576413998024582322-7303983728400934926-6ca3584a94b5020952f139058623cbf2.jpg
Phú An mong muốn lan tỏa văn hóa, non nước Việt Nam thông qua sản phẩm âm nhạc.

Việc chọn bối cảnh thiên nhiên xuất phát từ mong muốn đưa hình ảnh non nước Việt Nam vào sản phẩm, cùng với những âm thanh cô đã gắn bó trong quá trình học tập và biểu diễn.

Phú An cũng xem MV là dịp ghi nhận sự hướng dẫn, truyền nghề của các thầy cô, nghệ sĩ đi trước và sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè, cộng sự. Sau Non, cô cho biết sẽ tiếp tục học hỏi về sáng tác, sản xuất và thử nghiệm những cách kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc đương đại.

Phú An học nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2009, khi còn là học sinh cấp hai. Hơn 15 năm, cô tham gia biểu diễn, giảng dạy và dàn dựng nghệ thuật trước khi thực hiện sản phẩm cá nhân.

Hiện cô là nghệ sĩ bộ gõ dân tộc và T’rưng của Dàn nhạc Dân tộc Sức sống mới, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Phú An chơi đàn bầu và bộ gõ trong Ban nhạc Dân tộc Chuông gió.

#đàn bầu #đàn tranh #âm nhạc điện tử #Phú An #văn hóa Việt

Cùng chuyên mục

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.

Họa sĩ Nguyễn Lộc học hội họa khi ngoài 70 tuổi

Người kể chuyện biển sâu qua sắc màu

TP - Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, Nguyễn Lộc lại bắt đầu một hành trình mới với hội họa. Sau những năm tháng tự học accordion, piano, ông tiếp tục cầm cọ, chọn đại dương làm thế giới khám phá và đặt mình ở một vị trí khác thường: dưới đáy biển nhìn lên.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Có nhiều vấn đề khiến con cái "ghét bố mẹ".

160.000 người trong nhóm 'Con ghét bố mẹ' đang tranh luận gì?

TPO - Từ hơn 40.000 tăng lên khoảng 160.000 thành viên trong hai ngày, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình.

Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

TPO - Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội và các đại biểu quốc tế dự lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long. Dự án mở đầu quá trình phục hồi không gian chính điện Kính Thiên - từng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long.

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

TPO - Hội thảo khoa học quốc tế tại Bắc Ninh tập trung làm rõ dấu ấn lịch sử, tư tưởng trị quốc và di sản của Vua Lý Công Uẩn, đồng thời bổ sung luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

TPO - Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.

Gần 57 tỷ đồng tôn tạo di tích cụ Huỳnh Thúc Kháng

Gần 57 tỷ đồng tôn tạo di tích cụ Huỳnh Thúc Kháng

TPO - Với tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng, dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống và mở rộng điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử tại vùng đất xứ Tiên.

Những phát hiện khảo cổ nổi bật về điện Kính Thiên trước giờ khởi công

Những phát hiện khảo cổ nổi bật về điện Kính Thiên trước giờ khởi công

TPO - Sau nhiều năm khai quật và nghiên cứu, các dấu tích từ đường Ngự đạo, sân Đan Trì đến nền móng chính điện từng bước hé lộ không gian điện Kính Thiên. Đặc biệt, địa tầng dày 6 m cùng những phát hiện khảo cổ năm 2026 tiếp tục bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu phục dựng tòa chính điện của Hoàng thành Thăng Long.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe